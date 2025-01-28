抗台风风力发电机助力偏远岛屿能源转型

日本电力基础设施的脆弱性在东日本大地震、海啸以及毁灭性的大面积台风等自然灾害中暴露无遗。根据《全球气候风险指数》2020 年版（PDF，第 6 页）的计算，由于2018 年日本洪水造成的大规模破坏，日本已超过菲律宾，成为遭受极端天气事件影响最大的国家。

自福岛核灾难以来，清水敦史（Atsushi Shimizu）一直致力于能源转型。他创造了一种独特的风力发电机，其垂直圆柱体可充当风力叶片。这一发电机应用马格努斯效应的物理原理来发电。在他获得发明专利后，清水创立了自己的公司 Challenergy。现在，在克服了最初设计的效率问题后，他的无叶片风力发电机即使在强力的台风中也能发电。2016年，他在冲绳南城市安装了一台 1 千瓦的测试设备，开始在现场测试他的设计。

从那时起，风力发电的趋势发生了急剧的转变。清水表示，由于日本采用上网电价补贴（FIT）政策，引发了国内外小型风力发电机系统开发的热潮。他说：“就像太阳能系统一样，我们当时的重点是利用 FIT 框架。因此，我们正在开发一个更大的 10 千瓦系统，提高效率和利润。”然而，Challenergy 很快发现，他们很难打入由非日本制造的低价叶片发电机主导的市场。随着能源价格跌破原值的一半，在 FIT 框架内盈利明显变得困难。