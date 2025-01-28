集成式 BIM 工具，包括 Revit、AutoCAD 和 Civil 3D
基于 Inventor 和 AutoCAD 的专业 CAD/CAM 工具
娱乐内容创作工具，包括 3ds Max 和 Maya
Design & Make with Autodesk
欧特克进行原创性研究，以提出可操作的见解，从而推动业务决策。一年一度发布《设计与制造现状》纵向研究报告以及相关的各专题报告，汇集了全球工程建设业、产品设计与制作以及传媒娱乐业领导者的见解。
探讨行业领导者如何通过技术解决方案将可持续发展视为数据问题。
人工智能正在成为设计和制造组织的重要合作伙伴，它能够促进创新，提高生产力。虽然人类的创造力仍然至关重要，但许多企业领导者认为人工智能对于未来的成功至关重要。
在今年的报告中，欧特克公司调查并采访了来自全球各国的5399名行业领袖、未来学家以及工程建设业的专家。
重新思考组织、流程和工具，可以帮助公司在市场中获得竞争优势。
汽车领域的新技术将为前所未有的创新铺平道路。
行业领导者就数字化转型如何推动业务弹性、可持续性和人才管理发表见解。
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