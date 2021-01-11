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Autodesk 软件的用途是什么？
Autodesk 广泛的产品和服务组合使我们的客户可以推动创新、优化和改进设计、节省时间和资金、提高质量、沟通计划并与他人协作。
我们的工程建设软件改进了建筑、工厂和基础设施的设计、建造和使用方式。
我们的产品开发和制造软件为汽车、运输、工业机械、消费品和建筑产品行业的制造商提供了全面的数字工程解决方案，这些解决方案将来自产品开发和生产生命周期各个阶段的数据整合在一起。
我们的数字传媒和娱乐产品提供了执行数字雕刻、建模、动画、特效、渲染和合成的工具，可用于设计可视化、视觉特效和游戏制作。
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AutoCAD 和 Autodesk 之间有何区别？
Autodesk 是一家为产品制造者开发软件的公司。AutoCAD 是 Autodesk 为全球设计人员开发并以固定期限使用许可形式提供的软件之一。AutoCAD 是一款计算机辅助设计 (CAD) 软件，建筑师、工程师和建筑专业人员可依靠它来创建精确的二维和三维图形。
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如何将 Autodesk 软件试用版转换成付费的固定期限使用许可？
启动试用版，单击立即订购固定期限使用许可按钮，然后按照必要的步骤订购固定期限使用许可。订购完成后，只需重新启动产品即可访问您的固定期限使用许可。无需再次下载或安装产品。有关其他帮助，请访问 Autodesk Knowledge Network。
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我是否可以从维护服务合约 (maintenance plan) 转换成固定期限使用许可？
是的。为了帮助客户过渡到指名用户许可方案，从 2020 年 5 月开始，将推出新的以旧换新优惠*活动。了解有关以旧换新优惠*活动的更多信息。
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如何续展我的许可？
软件续展因订购固定期限使用许可的方式而异。有关续展的详细说明，请访问如何续展固定期限使用许可。
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在何处可以购买 Autodesk 软件？
很高兴您能够询问！
最快的方法是直接在此页面上订购我们广受欢迎的 Autodesk 产品的固定期限使用许可。
请拨打 1-844-664-8618 与业务代表联系。
查找授权经销商。
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是否可以在多台计算机上安装 Autodesk 软件？
您的固定期限使用许可软件最多可以安装在三台设备上。但在任意给定时间，指定用户只能在一台计算机上登录并使用该软件。有关详细信息，请参考使用条款（英文）。
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我可以不订购固定期限使用许可来购买 Autodesk 软件吗？
Autodesk 软件仅以固定期限使用许可的形式提供。了解有关固定期限使用许可权益的更多信息。
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谁使用 Autodesk 软件？
Autodesk 是设计和开发面向工程建设、传媒和娱乐以及制造行业的软件的全球领导者。您身边那些高性能的汽车，雄伟的摩天大楼，便捷的智能手机，还有让人身临其境的电影，这些或许都是我们无数的 Autodesk 客户使用 Autodesk 软件创造的佳作。
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永久使用许可发生了什么变化？
自 2016 年 8 月 1 日起，我们在全球范围内分阶段停售 Autodesk 软件产品的永久许可。在此处订购，享受固定期限使用许可权益。