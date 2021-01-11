Autodesk 广泛的产品和服务组合使我们的客户可以推动创新、优化和改进设计、节省时间和资金、提高质量、沟通计划并与他人协作。

我们的工程建设软件改进了建筑、工厂和基础设施的设计、建造和使用方式。

我们的产品开发和制造软件为汽车、运输、工业机械、消费品和建筑产品行业的制造商提供了全面的数字工程解决方案，这些解决方案将来自产品开发和生产生命周期各个阶段的数据整合在一起。

我们的数字传媒和娱乐产品提供了执行数字雕刻、建模、动画、特效、渲染和合成的工具，可用于设计可视化、视觉特效和游戏制作。