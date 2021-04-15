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Autodesk Flame 用于商业广告、电视剧、预告片和故事片的视觉特效和后期制作工作。
Autodesk Flame 软件是一款功能强大的后期制作和视觉特效解决方案，具有可加快创意工作流的集成式环境。
利用人工智能 (AI) 支持的完美像素视觉特效，制作商业广告、电视剧和电影
借助强大的集成式色彩分级和后期制作工具组合，增强每个项目
使用基于节点的直观合成系统构建复杂的三维场景
通过全面的二维和三维工具组合实现您的创意构想。
访问卓越的集成式工具组合，加快后期制作工作流。
借助内部部署和远程服务解决方案，灵活便捷地使用 Flame，从而改善协作。
Flame 使您能够更快地超越客户需求，无论是将巨大的 CG 怪物带入纽约街头，还是为下一个世界级音乐巨星添加数字妆容。
使用 AI 支持的工具提取人体、头部和面部的蒙版，以便进行色彩调整、调光以及美化工作。快速隔离天空和重要的对象以便进行分级和视觉特效工作。
在一个环境中进行编辑、合成和色彩校正，无需切换软件。
Autodesk Flame 用于商业广告、电视剧、预告片和故事片的视觉特效和后期制作工作。
Autodesk Flame 的使用者为视觉特效主管、CG 合成美工师、三维世界构建师、调色师和后期制作人员，主要用于电影和电视制作。