Autodesk Flame：让每个故事都激情满满

后期制作和视觉特效 (VFX) 软件

图片来源：MBUSA、M+P、The-Artery

致电销售团队：400-637-7891

什么是 Autodesk Flame？

Autodesk Flame 软件是一款功能强大的后期制作和视觉特效解决方案，具有可加快创意工作流的集成式环境。

  • 利用人工智能 (AI) 支持的完美像素视觉特效，制作商业广告、电视剧和电影

  • 借助强大的集成式色彩分级和后期制作工具组合，增强每个项目

  • 使用基于节点的直观合成系统构建复杂的三维场景

为何要使用 Autodesk Flame？

创建炫目的视觉特效

通过全面的二维和三维工具组合实现您的创意构想。

更快地交付内容

访问卓越的集成式工具组合，加快后期制作工作流。

更加高效地协作

借助内部部署和远程服务解决方案，灵活便捷地使用 Flame，从而改善协作。

Autodesk Flame 的用途

观看 Coldplay X BTS 的“我的宇宙”音乐视频，使用 Flame 制作（视频：29 秒） （英文）

使用三维视觉特效，以二维合成的速度工作

Flame 使您能够更快地超越客户需求，无论是将巨大的 CG 怪物带入纽约街头，还是为下一个世界级音乐巨星添加数字妆容。

了解机器学习工具的工作原理（视频：3 分 41 秒） （英文）

探索隔离和修改对象的独特方法

使用 AI 支持的工具提取人体、头部和面部的蒙版，以便进行色彩调整、调光以及美化工作。快速隔离天空和重要的对象以便进行分级和视觉特效工作。

Hasbro 商业广告视觉特效分解，使用 Flame 合成（视频：1 秒） （英文）。 视频来源：Bilali Mack。

在基于任务的简单环境中创建

在一个环境中进行编辑、合成和色彩校正，无需切换软件。

哪款 Autodesk Flame 产品适合您？

人们在后院游泳池附近看到紫色爆炸

Flame

完整的视觉特效和剪辑后期制作解决方案

走进一栋损坏的建筑的人

Flare

用于 Flame 的兼容创意助手工作台

查找经销商
狮子头部的轮廓

Flame Assist

用于 Flame 的以时间轴为中心的兼容助手工作台

查找经销商
深色头发并涂红色唇膏的人的美容镜头

Lustre

用于创意外观开发的实时色彩分级软件

查找经销商

了解 Flame 资源

教程

Flame 学习频道

观看各级别教程，帮助您学习 Flame。

开始学习

社区

Logik 社区

加入 Logik 的 Flame 美工师社区，参加流媒体、播客、讨论等活动。

查看全部

文章

Flame 博客

阅读视觉特效工作室的 Flame 新闻和案例。

阅读客户案例

常见问题解答 (FAQ)

Autodesk Flame 的用途是什么？

Autodesk Flame 用于商业广告、电视剧、预告片和故事片的视觉特效和后期制作工作。

Autodesk Flame 的用户有哪些？

Autodesk Flame 的使用者为视觉特效主管、CG 合成美工师、三维世界构建师、调色师和后期制作人员，主要用于电影和电视制作。 

如果订购当前版本 Autodesk Flame 的固定期限使用许可，我还可以使用哪些 Autodesk Flame 版本？

您可以利用 Flame 固定期限使用许可安装和使用三个先前版本。订购固定期限使用许可之后，Autodesk Account 中会列出可下载的软件版本。另请参见适用于订购客户的先前版本

Flame 可以在哪些操作系统上运行？ 

Autodesk Flame 可以在 Apple®、macOS® 和 Linux® 上运行。有关详细信息，请参见 Flame 系统要求

查看更多

支持和问题解决

查找疑难解答文章并解决您的问题。