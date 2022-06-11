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{ CLIENT_NAME }，访问 { TRIAL_DURATION } 天试用版

访问 { PRODUCT } 后，请查看您的电子邮件以完成 Autodesk 帐户设置。

连接时出现问题。请再次单击“访问”。如果问题仍然存在，请取消，稍后再试。

存在问题。再次选择“访问”。如果问题仍然存在，请取消，稍后再试。

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产品

<product-name>

版本

<product-version>

免费试用期

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适用平台

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产品

Flame

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2025

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自下载之日起 30 天

适用平台

  • Linux 64-bit
  • Macintosh

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  • 10 Mbps 互联网连接。
  • 关闭所有活动的应用程序（包括病毒检查软件）。

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