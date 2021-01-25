制造商使用 Autodesk Fusion with PowerInspect 软件来监视和控制所生产零件的质量，检测员和质量控制工程师则使用 Autodesk Fusion with PowerInspect 软件来检测零件。使用在机验证的数控机床操作员也使用 PowerInspect 软件协助进行零件设置和测量，以确保按规格和公差范围生产零件。