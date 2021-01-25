Autodesk Fusion with PowerInspect：适用于计量硬件的三维测量软件

提高零件质量和整个制造流程中的一致性

致电销售团队：400-637-7891

什么是 Autodesk Fusion with PowerInspect？

Autodesk Fusion with PowerInspect 是一款三维测量软件，用于对负责监视和控制制造流程的检测例程进行脱机编程。

  • 检测、验证和管理所有测量设备的质量

  • 在生产期间使用在机验证测量零件

  • 现在包括 Autodesk Fusion、Autodesk Fusion Team 和 Autodesk Fusion Manufacturing Extension

为何要使用 Fusion with PowerInspect？ 

提高零件质量 

使用工序间检测来控制制造流程并避免不符合要求。

加快生产速度 

将劳动密集型手动流程替换为自动化工作流，以便更快地完成项目。 

避免生产瓶颈 

在车间使用在机验证，以减轻质量控制团队的负担。

Autodesk Fusion with PowerInspect 的用途 

制造集成（视频：2 分 27 秒）（英文）

将检测和验证融入 CNC 加工 

使用全面的检测工具，在零件装入机床时使用主轴装夹的测头来测量零件。利用机床测头快速做出明智的报废或返工决策。

自适应软件夹具（视频：2 分 58 秒）（英文）

实现生产目标并避免代价高昂的返工 

尽量缩短冗长的设置时间，避免影响机床生产率和流程工厂的综合生产能力。在流程早期凸显问题、减少人为错误并提高实时可见性，从而节省资金。

常见问题解答 (FAQ)

Autodesk Fusion with PowerInspect 可以在哪些操作系统上运行？

Autodesk Fusion with PowerInspect 可以在 Microsoft® Windows® 10 和 Windows® 11 上运行。有关详细信息，请参见系统要求

Autodesk Fusion with PowerInspect 的用途是什么？

Autodesk Fusion with PowerInspect 是一款计量软件，可用于使用不同类型的硬件测量复杂的三维形状。PowerInspect 可与接触式硬件配合使用，例如坐标测量机、关节臂或数控机床中主轴装夹的测头。PowerInspect 还可以与非接触硬件（如结构光扫描仪）配合使用。检测通常将物理零部件与三维 CAD 模型或二维工程图进行比较。

Autodesk Fusion with PowerInspect 的用户有哪些？

制造商使用 Autodesk Fusion with PowerInspect 软件来监视和控制所生产零件的质量，检测员和质量控制工程师则使用 Autodesk Fusion with PowerInspect 软件来检测零件。使用在机验证的数控机床操作员也使用 PowerInspect 软件协助进行零件设置和测量，以确保按规格和公差范围生产零件。

Autodesk Fusion with PowerInspect subscription 固定期限使用许可的成本是多少？

请与当地的 Autodesk 业务团队联系，以讨论您的业务需求并查看固定期限使用许可定价选项。

如果订购当前版本 Autodesk Fusion with PowerInspect 的固定期限使用许可，我还可以使用哪些 Autodesk Fusion with PowerInspect 版本？

您可以利用 Autodesk Fusion with PowerInspect 固定期限使用许可安装和使用三个先前版本。订购固定期限使用许可之后，Autodesk Account 中会列出可下载的软件版本。另请参见适用于订购客户的先前版本

是否可以在多台计算机上安装 Autodesk Fusion with PowerInspect？ 

通过订购 Autodesk Fusion with PowerInspect 软件的固定期限使用许可，您最多可以在三台计算机或其他设备上安装该软件。但在任意给定时间，只有指名用户可以在一台计算机上登录并使用该软件。有关详细信息，请参考软件许可协议

查看更多

支持和问题解决

查找疑难解答文章并解决您的问题。