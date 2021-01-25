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Autodesk Fusion with PowerInspect 是一款三维测量软件，用于对负责监视和控制制造流程的检测例程进行脱机编程。
检测、验证和管理所有测量设备的质量
在生产期间使用在机验证测量零件
现在包括 Autodesk Fusion、Autodesk Fusion Team 和 Autodesk Fusion Manufacturing Extension
使用工序间检测来控制制造流程并避免不符合要求。
将劳动密集型手动流程替换为自动化工作流，以便更快地完成项目。
在车间使用在机验证，以减轻质量控制团队的负担。
使用全面的检测工具，在零件装入机床时使用主轴装夹的测头来测量零件。利用机床测头快速做出明智的报废或返工决策。
尽量缩短冗长的设置时间，避免影响机床生产率和流程工厂的综合生产能力。在流程早期凸显问题、减少人为错误并提高实时可见性，从而节省资金。
- Patrick Stufflet，Stewart Haas Racing 工程经理
图片来源：NASCAR Productions, LLC
Autodesk Fusion with PowerInspect 是一款计量软件，可用于使用不同类型的硬件测量复杂的三维形状。PowerInspect 可与接触式硬件配合使用，例如坐标测量机、关节臂或数控机床中主轴装夹的测头。PowerInspect 还可以与非接触硬件（如结构光扫描仪）配合使用。检测通常将物理零部件与三维 CAD 模型或二维工程图进行比较。
制造商使用 Autodesk Fusion with PowerInspect 软件来监视和控制所生产零件的质量，检测员和质量控制工程师则使用 Autodesk Fusion with PowerInspect 软件来检测零件。使用在机验证的数控机床操作员也使用 PowerInspect 软件协助进行零件设置和测量，以确保按规格和公差范围生产零件。
您可以利用 Autodesk Fusion with PowerInspect 固定期限使用许可安装和使用三个先前版本。订购固定期限使用许可之后，Autodesk Account 中会列出可下载的软件版本。另请参见适用于订购客户的先前版本。
通过订购 Autodesk Fusion with PowerInspect 软件的固定期限使用许可，您最多可以在三台计算机或其他设备上安装该软件。但在任意给定时间，只有指名用户可以在一台计算机上登录并使用该软件。有关详细信息，请参考软件许可协议。