Autodesk NavPack：利用 AI 进行性能驱动型设计

将实时性能见解纳入设计流程的一部分，以提高产品质量。

图片来源：VWGI (Carsten Othmer)。

Three screens display iterations of a car using Autodesk NAVPACK AI-accelerated engineering
什么是 Autodesk NavPack？

Autodesk NavPack 通过基于人工智能的工具彻底改变了产品开发流程，这些工具支持跨领域协作、应用组织专业知识并使设计人员更早地获得更多信息，从而提高产品质量并缩短上市时间。

  • 加快设计优化：减少手动迭代并加快产品开发。

  • 增强产品性能：优化设计以提高结构、热和流体动力学的效率。

  • 简化工程工作流：简化流程、减少手动步骤并提高产品性能。

  • 以专业知识为基础：利用现有数据将智能集成到流程中。

为什么使用 Autodesk NavPack？ 

加快设计决策 

通过使用实时模拟来减少冗长的测试周期。

创新和适应

及早探索更多选择，并在流程中融入智能。

加强协作 

提高工作效率并与跨职能团队有效协作。

Navisworks 的用途 

显示 AI 加速设计周期如何缩短仿真时间的工作流图
AI 驱动的数字工具作为端到端解决方案

模拟时间从几小时缩短到几秒钟

借助 Autodesk NavPack，您可以在开发流程早期评估更多选择。然后，从中获得的信息将转化为现有的工作流，集成到流程中，而不是在后期才实施的举措。结果是获得更好的决策、简化的流程和更低的风险。

实时 AI 预测可即时优化设计和性能

获取实时设计预测

工程师可以使用 NavPack 以交互方式探索各种可选的设计方案、与 Alias、Blender、Paraview 以及自定义面板交互，获得有关性能和可行性的即时反馈。 NavPack 与现有工作流集成，将实时性能可视化并优化设计。

哪种 NavPack 解决方案适合您？ 

NavPack 核心 

用于训练和应用预测模型进行实时模拟和分析的软件工具包

 

NavPack 设计 

一种交互式设计工具，可以在设计工作流中访问和应用近乎实时的性能预测和设计优化。

视频：了解如何训练图神经网络

网络讲座

训练用于 CFD 的图神经网络

Dr.Jakob Lohse 分享了如何用 CFD 数据训练图神经网络。

视频：观看对 Matthias Bauer 的采访，讨论 AI 工程

播客

AI 加速工程 

Matthias Bauer 讨论了 AI 加速工程以及关于 AI 的常见误解。

 

视频：Matthias Bauer 分享人工智能如何加速获得工程见解

访谈

AI 在工程中的角色 

了解工程中的 AI 如何加速获得见解，而不是取代模拟。

 

常见问题解答 (FAQ) 

Autodesk NavPack 的用途是什么？

Autodesk NavPack 是一款 AI 支持的解决方案，旨在加快工程和设计流程。它主要用于提高汽车、航空和制造等行业的产品开发效率、缩短迭代周期并提高设计精度。Autodesk NavPack 利用预测模型和衍生式设计来提供有关性能、结构和材料选择的实时反馈。

Autodesk NavPack 的用户有哪些？

Autodesk NavPack 的使用者：

 

  • 设计和工程团队 - 需要快速迭代并生产更高质量的产品
  • 研发团队 - 专注于开发出具有更高产品性能的下一代产品
  • 汽车制造商 - 在产品开发初期优化车辆空气动力学、安全功能和结构设计
  • 航空航天公司 - 在设计流程中优化空气动力学和推进系统
  • 制造商 - 希望降低开发成本、加快样机制作速度，并尽早投入市场

是什么让 Autodesk NavPack 与其他设计工具不同？

NavPack 通过提供无缝集成到现有设计工作流程中的 AI 增强模拟和优化流程而与众不同。通过利用来自经过验证的 CAE 工具的现有数据，NavPack 的机器学习模型可提供实时反馈和预测性见解，从而显著缩短设计周期。关键差异化因素包括：

  • 用于设计验证和性能预测的实时模拟见解
  • 与现有工程工具（例如 CAD 软件、Blender、模拟平台）无缝集成
  • 有助于突破外形和功能界限的衍生式设计功能 
  • 数据要求最低，可实现更快、更具成本效益的优化
  • 协作工具，允许团队协同工作并根据 AI 驱动的建议做出决策 

与传统的设计工具相比，这些功能使 NavPack 成为更高效、更具成本效益和可扩展的解决方案。

哪些行业受益于 Autodesk NavPack 技术？

我们的 AI 解决方案支持需要高级模拟和设计优化的行业，包括：

  • 汽车（空气动力学、碰撞仿真、轻质结构） 

  • 航空航天（CFD、结构优化、推进系统）

  • 制造（材料加工、预测性维护） 

NavPack 的 AI 如何与现有的工程工具集成？

NavPack 提供与 Blender、CAD 软件和模拟平台等工具的无缝集成，使工程师能够在不中断工作流的情况下应用 AI 驱动的优化。

NavPack 可以在哪些操作系统上运行？

NavPack 可以在 Microsoft® Windows® 和 Linux® 上运行。有关详细信息，请参见 NavPack 系统要求

我可以使用哪些版本的 NavPack？

您可以通过 NavPack 固定期限的使用许可访问产品的任何可用版本。

NAVASTO 代表以获得访问权限。

NavPack 软件可以通过 Autodesk Account 下载吗？

不能，在 NavPack 完全集成到 Autodesk 产品组合之前，可以继续通过收购前系统下载软件。

我可以在多台计算机上安装 NavPack 吗？

可以，您可以在网络上的任何计算机上安装 NavPack，按可用固定期限的使用许可数量管理对软件的访问。

我是否必须为特定用户分配访问权限或登录才能使用 NavPack？

不需要，NavPack 使用具有指定许可服务器并在本地网络上安装许可的网络固定期限的使用许可。

如何减少我的学习时间，尽快让我的固定期限的使用许可开始实现价值？

与您的代表讨论 NavPack 入门服务产品和其他旨在帮助 NavPack 用户技能提升的服务，以确保您尽快实现固定期限的使用许可的价值。

