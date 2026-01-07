娱乐内容创作工具，包括 3ds Max 和 Maya
Autodesk NavPack 通过基于人工智能的工具彻底改变了产品开发流程，这些工具支持跨领域协作、应用组织专业知识并使设计人员更早地获得更多信息，从而提高产品质量并缩短上市时间。
加快设计优化：减少手动迭代并加快产品开发。
增强产品性能：优化设计以提高结构、热和流体动力学的效率。
简化工程工作流：简化流程、减少手动步骤并提高产品性能。
以专业知识为基础：利用现有数据将智能集成到流程中。
通过使用实时模拟来减少冗长的测试周期。
及早探索更多选择，并在流程中融入智能。
提高工作效率并与跨职能团队有效协作。
– Dr.Moni Islam，奥迪空气动力学开发主管
用于训练和应用预测模型进行实时模拟和分析的软件工具包
一种交互式设计工具，可以在设计工作流中访问和应用近乎实时的性能预测和设计优化。
访谈
了解工程中的 AI 如何加速获得见解，而不是取代模拟。
Autodesk NavPack 是一款 AI 支持的解决方案，旨在加快工程和设计流程。它主要用于提高汽车、航空和制造等行业的产品开发效率、缩短迭代周期并提高设计精度。Autodesk NavPack 利用预测模型和衍生式设计来提供有关性能、结构和材料选择的实时反馈。
Autodesk NavPack 的使用者：
NavPack 通过提供无缝集成到现有设计工作流程中的 AI 增强模拟和优化流程而与众不同。通过利用来自经过验证的 CAE 工具的现有数据，NavPack 的机器学习模型可提供实时反馈和预测性见解，从而显著缩短设计周期。关键差异化因素包括：
与传统的设计工具相比，这些功能使 NavPack 成为更高效、更具成本效益和可扩展的解决方案。
我们的 AI 解决方案支持需要高级模拟和设计优化的行业，包括：
汽车（空气动力学、碰撞仿真、轻质结构）
航空航天（CFD、结构优化、推进系统）
制造（材料加工、预测性维护）
NavPack 提供与 Blender、CAD 软件和模拟平台等工具的无缝集成，使工程师能够在不中断工作流的情况下应用 AI 驱动的优化。
您可以通过 NavPack 固定期限的使用许可访问产品的任何可用版本。如需访问产品，请联系您的
NAVASTO 代表以获得访问权限。
不能，在 NavPack 完全集成到 Autodesk 产品组合之前，可以继续通过收购前系统下载软件。
可以，您可以在网络上的任何计算机上安装 NavPack，按可用固定期限的使用许可数量管理对软件的访问。
不需要，NavPack 使用具有指定许可服务器并在本地网络上安装许可的网络固定期限的使用许可。
与您的代表讨论 NavPack 入门服务产品和其他旨在帮助 NavPack 用户技能提升的服务，以确保您尽快实现固定期限的使用许可的价值。