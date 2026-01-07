NavPack 通过提供无缝集成到现有设计工作流程中的 AI 增强模拟和优化流程而与众不同。通过利用来自经过验证的 CAE 工具的现有数据，NavPack 的机器学习模型可提供实时反馈和预测性见解，从而显著缩短设计周期。关键差异化因素包括：

用于设计验证和性能预测的实时模拟见解

与现有工程工具（例如 CAD 软件、Blender、模拟平台）无缝集成

有助于突破外形和功能界限的衍生式设计功能

数据要求最低，可实现更快、更具成本效益的优化

协作工具，允许团队协同工作并根据 AI 驱动的建议做出决策

与传统的设计工具相比，这些功能使 NavPack 成为更高效、更具成本效益和可扩展的解决方案。