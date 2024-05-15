利用适用于 Maya 的 Bifrost 充分发挥视觉魔力

Autodesk Maya 专属工具

图片来源：Pipe Studio

什么是 Bifrost？ 

Bifrost 是 Autodesk Maya 中的可视化编程环境，用于为电影、电视和游戏创建令人惊叹的程序效果。

  • 创建逼真的模拟和效果，从爆炸到布料。

  • 按程序散射对象，以构建细致的环境。 

  • 利用开源 USD 集成，创建和编辑通用场景描述 (USD) 场景。 

为什么要使用 Bifrost？ 

交付卓越质量  

使用专业工具制作逼真的模拟和效果，如燃烧、雪和粒子。 

降低流程的复杂性和成本 

无需离开 Maya，即可无缝创建和渲染效果。

提高工作效率  

利用程序生成和可视化编程，提高输出速度，达到事半功倍的效果。 

Bifrost 的用途 

Amid Rajabi 制作的神秘蓝鲸

以惊人的视觉效果吸引观众 

从色彩丰富的爆炸到密林遍布的世界，Bifrost 帮助志存高远且技术精湛的美工人员在 Bifrost 图表（基于节点的可视化编程环境）中创建物理上精确的内容。

借助 Maya 中的 Bifrost 图表和模拟功能，可生成使用 Arnold 渲染的彩色粉末爆炸效果

构建适用于整个工作室的图表 

在 Bifrost 曲线图编辑器中创建自定义图表并将其打包，以便工作室的美工人员在不同的场面、场景和镜头之间使用。

由 Pipe Studio 使用 Bifrost 制作的沸水锅（视频：9 秒）

接受开放标准 

USD 作为开源项目提供，集成到适用于 Maya 的 Bifrost 中，可针对复杂效果展开更好的协作，并支持您自定义流程。

功能 

Bifrost 功能

模拟和效果 

使用 Aero、MPM、粒子和 BOSS 系统提供自然效果，如燃烧、雪、粒子或波浪。（视频：5 秒）

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散射和实例化

使用极具表现力的散射和实例化工具构建大规模复杂场景或布景。

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现成模板

访问各种预构建的复合体与图形，作为创建自有效果的起点。

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几何体节点

在网格创建流程的最低级别工作，使用组件标记进行组织，并在 Bifrost 图表内创建几何体。

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程序 USD

借助 Bifrost 图表的灵活性，以非破坏性方式集合、组织和编辑 USD 资产。

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工作流和用例 

在《蚁人与黄蜂女：量子狂潮》中，黄蜂女与 Hank Pym 博士穿过森林。

Bifrost 帮助 Pixomondo 简化视觉特效创作

了解如何使用 Bifrost 在《蚁人与黄蜂女：量子狂潮》中创建神奇森林序列。

 

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角色被分解成粒子

Crafty Apes 为电影和电视提供 Bifrost 程序

探索 Bifrost 程序如何在《星际迷航：发现号》等剧集中大展身手，加速制作应用落地。

 

观看视频（59 分 41 秒） （英文）
一名男性走在被流沙覆盖的人行道上

Bifrost 的粒子系统如何创建逼真的沙子

了解如何使用 Bifrost 来增强 Sapporo Beer 的一段短片并创建涟漪的禅意花园沙地图案。

 

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资源

用红色水晶盖住的房屋

教程

Bifrost YouTube 视频 

通过观看行业专业人士的视频，优化您的 Bifrost 知识和技能。 

 

观看 （英文）
蓝色水滴形象

社区

Bifrost 用户百花齐放 

欢迎提出问题、浏览热门主题，并与不断壮大的用户社区分享您的见解。

 

加入
金蜂巢

文档

Bifrost 发行说明

了解新功能、工作流、修复等信息。

 

阅读

常见问题解答 (FAQ)

我可以从何处下载 Bifrost？

Bifrost 包含在 Maya 安装程序中。若要下载最新的 Bifrost 安装程序（或先前版本），请参见下载和安装

Bifrost 的用途是什么？

Bifrost 是 Maya 中的可视化编程环境，用于以程序方式构建效果，如爆炸、燃烧、沙子、雪等。借助强大的散射和实例化工具，Bifrost 还可用于创建细致的环境和对象。

Bifrost 的用户有哪些？

动画、视觉特效和游戏开发工作室中的三维美工人员和技术总监均使用 Bifrost。

订购 Maya 固定期限使用许可是否可以免费获得 Bifrost？

是的，只要您订购了有效的 Maya 固定期限使用许可，即可免费运行 Bifrost。

Maya 可以在哪些操作系统上运行？

Maya 可以在 Microsoft® Windows®、Apple® macOS® 和 Linux® 上运行。有关详细信息，请参见 Maya 系统要求

如果我订购当前版本 Maya 的固定期限使用许可，我还可以使用哪些 Maya 版本？ 

您可以利用 Maya 固定期限使用许可安装和使用三个先前版本。订购固定期限使用许可之后，Autodesk Account 中会列出可下载的软件版本。另请参见适用于订购客户的先前版本

是否可以在多台计算机上安装 Maya？

通过订购 Maya 软件的固定期限使用许可，您最多可以在三台计算机或其他设备上安装该软件。但在任意给定时间，指名用户只能在一台计算机上登录并使用该软件。有关详细信息，请参考软件许可协议

如何将 Maya 免费试用版转换成付费固定期限使用许可？

启动试用版软件，在试用版屏幕上单击“立即订购”，或在此处订购 Maya。在订购固定期限使用许可时，请输入登录试用版时使用的电子邮件地址和密码组合。了解有关将试用版转换成付费固定期限使用许可的详细信息。

Maya 固定期限使用许可的成本*是多少？

1 年期固定期限使用许可的价格*为 ，3 年期固定期限使用许可的价格*为

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