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Bifrost 是 Autodesk Maya 中的可视化编程环境，用于为电影、电视和游戏创建令人惊叹的程序效果。
创建逼真的模拟和效果，从爆炸到布料。
按程序散射对象，以构建细致的环境。
利用开源 USD 集成，创建和编辑通用场景描述 (USD) 场景。
使用专业工具制作逼真的模拟和效果，如燃烧、雪和粒子。
无需离开 Maya，即可无缝创建和渲染效果。
利用程序生成和可视化编程，提高输出速度，达到事半功倍的效果。
- Axel Lelaquet，Rubika 动画学院毕业生
- Sean Willis，Crafty Apes 高级技术美工人员兼流程技术总监
Bifrost 是 Maya 中的可视化编程环境，用于以程序方式构建效果，如爆炸、燃烧、沙子、雪等。借助强大的散射和实例化工具，Bifrost 还可用于创建细致的环境和对象。
动画、视觉特效和游戏开发工作室中的三维美工人员和技术总监均使用 Bifrost。
是的，只要您订购了有效的 Maya 固定期限使用许可，即可免费运行 Bifrost。
启动试用版软件，在试用版屏幕上单击“立即订购”，或在此处订购 Maya。在订购固定期限使用许可时，请输入登录试用版时使用的电子邮件地址和密码组合。了解有关将试用版转换成付费固定期限使用许可的详细信息。
1 年期固定期限使用许可的价格*为