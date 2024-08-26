程序生成依靠数学算法、随机化和预定义规则来创建关卡、地图、角色、纹理等各种内容。程序生成具有多种优势，包括可扩展性和即时生成内容的功能，使其成为现代传媒和娱乐领域中一款非常重要的工具。

三维程序生成的概念已经发展了几十年，早期的例子可以追溯到二十世纪六七十年代。它凭借《Rogue》等游戏在视频游戏中崭露头角，并凭借《我的世界》和《无人深空》的发布获得了广泛认可。近年来，程序生成技术不断进步，已成为在各种数字媒体和软件应用程序中创建动态和多样化内容不可或缺的一部分。



程序生成为游戏开发人员提供了一个多功能工具包，用于动态创建各种资产。这些资产涵盖了从栩栩如生的地形、关卡布局、纹理和三维模型到角色、物品和任务的所有内容。游戏中的程序生成甚至延伸到制作身临其境的音效和自适应用户界面。这种方法增强了游戏的可变性，优化了开发效率。生成的特定资产是根据游戏的设计和类型量身定制的，融合了程序内容和手工制作内容，为玩家提供多样化和引人入胜的体验。



程序生成是视觉特效专业人员的重要工具，他们的任务是将奇幻的构想变为现实，呈现在大屏幕或小屏幕上。在电影和电视行业，程序技术主要应用于视觉特效，帮助生成逼真的自然现象模拟，如燃烧、雪或粒子、人群行为和虚拟环境。



此外，算法还有助于音效和音乐的生成，在某些实验案例中，算法还可以探索生成剧本。 然而，在娱乐行业中使用三维程序生成仍然是对人类创造力和故事叙述的补充，而不是替代，在保留定义电影和电视的艺术和叙事元素的同时，增强了制作的特定方面。

