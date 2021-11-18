Media & entertainment

Autodesk 传媒和娱乐

您的传媒和娱乐创新合作伙伴

了解 Autodesk 如何与电影、电视、游戏和可视化领域的行业领导者合作，为世界各地的创意人员带来先进的功能。

《西部世界》。© 2021 HBO。保留所有权利。图片来源：Pixomondo

在沙漠中一脸吃惊的亚当斯一家的卡通

提高三维内容的质量标杆

全球对高质量娱乐内容的需求正在激增，无论是可以大量播放的电视节目、可能沉迷数小时的游戏，还是身临其境的虚拟体验。为了满足这一日益增长的需求并按时交付优秀作品，您需要在流程中使用强大的三维工具和工作流。

© 2021 Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc. 保留所有权利

Magic: The Gathering Ikoria 动画，包含战士和野兽

改革您的创意流程

根据我们与行业领导者协作的经验，我们将投资于推进开放数据标准和创新，以便您不断革新您的创意故事讲述技巧。行业创新意味着您始终走在不断增长的标准的前沿。

Magic: The Gathering Ikoria: Lair of Behemoths。图片来源：Axis Studios

投资下一代传媒和娱乐技术

我们对创新的承诺激励着我们在前沿技术上进行投资。

  • 夜晚的星空布满紫色的云

    可视化编程

    Bifrost 使用户能够使用可视化编程创建细致入微的仿真

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    图片来源：Bruce Lee

  • 一位男士站在具有沙漠景观的未来风格的门前面

    开放标准

    Maya 和 3ds Max 中的开放标准（如 USD）可帮助工作室优化工作流并在设施之间无缝协作

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    图片来源：Bartosz Modicesek

  • 俯视海湾的小屋的雪景

    远程协作

    Flow Production Tracking (以前 ShotGrid) 中强大的制作管理工具使工作室能够有效管理其预算和资源，即使变量发生变化也没关系

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    图片来源：Miłosz Cieślikowski Ryczko

  • 在太空背景下拿着灯笼的男女

    机器学习

    Flame 中基于 AI 的工具可自动执行复杂的合成和润饰任务，让您能够专注于创作

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    由 Eli Sverdlov 导演的“Skyworth”。图片来源：The-Artery

工作室如何应对日益复杂的情况

  • 城市景观中背靠背的男女

    Westworld

    “我们必须在有限的时间内创建包含大量细节的复杂视觉特效...[使用适用于 Maya 的 Bifrost]，我们能够创建这个虚构场景，使其比本身更逼真。”- Jeon Byeng-geun，首席角色 TD


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    图片来源：Westworld

  • 咆哮的动画野兽的特写

    Axis Studios

    “当您遇到长着翅膀的老虎或长着牙齿的巨大蜈蚣的挑战时，您需要跳出常规模式来看待事物。”- Will Pryor，绑定和生物 FX 负责人


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    图片来源：Axis Studios

  • 背景为悉尼歌剧院的公寓

    Binyan Studios

    “这是一个令人满意的过程，将平面建筑草图制作成具备标志性和情感性的完整三维渲染，让客户不由地发出感叹。”- Andrei Dolnikov，创始人兼 CEO


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    图片来源：Binyan Studios

跨专业领域的创意人员依赖于 Autodesk 工具

了解 Autodesk 软件适用的不同项目类型。

  • 太空船中佩戴耳机的女士

    三维动画

    在动画节目和故事片中引入栩栩如生的复杂 CG 角色和世界

    了解更多（英文）

    图片来源：Amaru Zeas

  • 两个抽象团状物：橙色烟雾和粉色粘土

    视觉特效

    将实时拍摄镜头和视觉特效结合起来，创建逼真的角色、环境和对象

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  • 团队成员在办公室计算机前微笑

    游戏开发

    创建规模宏大的世界、逼真的角色和身临其境的体验，让游戏玩家满意

    了解更多（英文）

    图片来源：Splash Damage

  • 野兽派风格的现代化白色房屋的渲染

    可视化

    生成精美的建筑设计、自定义内部设计和真实照片级产品渲染

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    图片来源：Serkan Celik

行业创新案例

  • 红色背景上的 Marvel Studios 徽标

    Marvel Studios

    适应新的虚拟常态

    了解 Marvel Studios 过渡到虚拟工作室的过程，以及 Flow Production Tracking (以前 ShotGrid) 如何帮助团队保持最大胆的项目正常推进

    观标识频（28 分 57 秒）

    标识来源：Marvel Studios

  • Peaky Rhino 角色特写

    Rodeo FX

    利用 Maya 中绑定的强大功能

    与 Rodeo FX 的首席绑定师 Mathias Røyrvik 一起，设置 Maya 的最新绑定工具以测试其 Peaky Rhino 角色

    观看视频（20 分 13 秒）

    图片来源：Damien Guimoneau

  • 拆分图像：左侧为灰度战士，右侧为炽热的水边

    Thomas berg

    使用视觉特效重现过去

    通过三维全才型设计师和动画师 Thomas Berg 的这个史诗级细分工具，重回海盗时代以及 18 世纪和 20 世纪

    观看视频（29 分 25 秒）

    图片来源：Thomas Berg

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