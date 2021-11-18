全球对高质量娱乐内容的需求正在激增，无论是可以大量播放的电视节目、可能沉迷数小时的游戏，还是身临其境的虚拟体验。为了满足这一日益增长的需求并按时交付优秀作品，您需要在流程中使用强大的三维工具和工作流。
全球对高质量娱乐内容的需求正在激增，无论是可以大量播放的电视节目、可能沉迷数小时的游戏，还是身临其境的虚拟体验。为了满足这一日益增长的需求并按时交付优秀作品，您需要在流程中使用强大的三维工具和工作流。
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根据我们与行业领导者协作的经验，我们将投资于推进开放数据标准和创新，以便您不断革新您的创意故事讲述技巧。行业创新意味着您始终走在不断增长的标准的前沿。
Magic: The Gathering Ikoria: Lair of Behemoths。图片来源：Axis Studios
我们对创新的承诺激励着我们在前沿技术上进行投资。
Bifrost 使用户能够使用可视化编程创建细致入微的仿真
图片来源：Bruce Lee
Maya 和 3ds Max 中的开放标准（如 USD）可帮助工作室优化工作流并在设施之间无缝协作
图片来源：Bartosz Modicesek
Flow Production Tracking (以前 ShotGrid) 中强大的制作管理工具使工作室能够有效管理其预算和资源，即使变量发生变化也没关系
图片来源：Miłosz Cieślikowski Ryczko
Flame 中基于 AI 的工具可自动执行复杂的合成和润饰任务，让您能够专注于创作
由 Eli Sverdlov 导演的“Skyworth”。图片来源：The-Artery
“我们必须在有限的时间内创建包含大量细节的复杂视觉特效...[使用适用于 Maya 的 Bifrost]，我们能够创建这个虚构场景，使其比本身更逼真。”- Jeon Byeng-geun，首席角色 TD
图片来源：Westworld
“当您遇到长着翅膀的老虎或长着牙齿的巨大蜈蚣的挑战时，您需要跳出常规模式来看待事物。”- Will Pryor，绑定和生物 FX 负责人
图片来源：Axis Studios
“这是一个令人满意的过程，将平面建筑草图制作成具备标志性和情感性的完整三维渲染，让客户不由地发出感叹。”- Andrei Dolnikov，创始人兼 CEO
图片来源：Binyan Studios
Marvel Studios
了解 Marvel Studios 过渡到虚拟工作室的过程，以及 Flow Production Tracking (以前 ShotGrid) 如何帮助团队保持最大胆的项目正常推进
标识来源：Marvel Studios
Rodeo FX
与 Rodeo FX 的首席绑定师 Mathias Røyrvik 一起，设置 Maya 的最新绑定工具以测试其 Peaky Rhino 角色
图片来源：Damien Guimoneau
Thomas berg
通过三维全才型设计师和动画师 Thomas Berg 的这个史诗级细分工具，重回海盗时代以及 18 世纪和 20 世纪
图片来源：Thomas Berg