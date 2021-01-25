视觉特效专家将实景镜头与数字三维资源相结合，创建出扣人心弦的体验，以便娱乐、吸引和打动受众。无论是制作电影、电视节目还是商业广告，欧特克的 VFX 特效软件均可帮助您将愿景变为现实。我们的软件可用于：
VFX (visual effects) 视觉效果包含各种影视后期制作时创造的效果。
CGI (Computer-generated imagery) 电脑成像是指使用电脑产生的影像。电脑成像可以与 VFX 视觉效果结合制作电影。
图片来源：Amaru Zeas
SFX (special effects) 特技效果发生于前期拍摄的过程，例如特效化妆、道具及电子动画制作。
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