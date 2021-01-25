VFX 特效软件​

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Image courtesy of Rising Sun Pictures

什么是 VFX 特效 ? (0 分 12秒)​

什么是 VFX (Visual Effects) 特效 ?​

视觉特效专家将实景镜头与数字三维资源相结合，创建出扣人心弦的体验，以便娱乐、吸引和打动受众。无论是制作电影、电视节目还是商业广告，欧特克的 VFX 特效软件均可帮助您将愿景变为现实。我们的软件可用于：

  • 三维建模和角色动画​
  • 头发、毛发、布料和流体仿真​
  • 着色、纹理和渲染
  • 三维合成、色彩分级和剪辑  ​

VFX、 CGI 和 SFX 间的差异​​

  • difference between vfx & cgi

    VFX 视觉效果​

    VFX (visual effects) 视觉效果包含各种影视后期制作时创造的效果。

  • difference between cgi and special effects

    CGI 电脑成像​

    CGI (Computer-generated imagery) 电脑成像是指使用电脑产生的影像。电脑成像可以与 VFX 视觉效果结合制作电影。

    图片来源：Amaru Zeas​

  • special-effects

    SFX 特技效果

    SFX (special effects) 特技效果发生于前期拍摄的过程，例如特效化妆、道具及电子动画制作。​

VFX 特效软件​

Autodesk 提供影视行业使用的各种电脑成像及 VFX 特效软件 。​

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免费 VFX 特效软件​

面向学生和教师的免费 VFX 特效软件

我们为学生和教师提供免费的 Autodesk 软件。使用的 VFX 特效软件与全球顶级专业人士相同​

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如何使用 VFX 特效软件?​

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    图片来源：Image Engine​

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VFX 特效软件资源​

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  • Arnold 问答中心

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