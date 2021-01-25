3D渲染

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Image courtesy of Gearbox Software

相关主题：三维可视化 | 了解更多

图片来源：Enver BK

什么是渲染?​

渲染是借助计算机软件通过模型生成图像的过程。渲染广泛应用于建筑、仿真、视频游戏、影视视觉特效以及 三维可视化. 3D渲染是动画流程的最后一步，通过 视觉特效 （如着色、纹理贴图、阴影、反射和运动模糊）提供模型的最终外观和动画。

3D渲染类型​

  • 软件渲染

    软件渲染可生成优质的图像，从而达到精致的效果。计算将在 CPU 中进行，这与硬件渲染相反。在硬件渲染中，计算依赖于计算机的显卡

  • 硬件渲染

    硬件渲染使用计算机的显卡和驱动程序将图像渲染到磁盘。与软件渲染相比，硬件渲染的速度通常更快，但其所生成图像的质量一般更低

  • 向量渲染

    向量渲染支持以各种位图图像格式和 2D 向量格式创建程式化的渲染（例如，卡通、色调艺术、线艺术、隐藏线和线框）

  • 在线渲染

    在线渲染可利用近乎无限的计算能力。快速创建逼真的高分辨率图像，整个过程所需的时间仅为桌面操作的一小部分

3D渲染软件使用案例

  • 渲染《降临》

    《降临》背后的视觉特效艺术家团队处理了复杂的场景，从全 CG 镜头到反重力序列和演员的数字替身。

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  • Tangram 3DS：VR 和设计可视化

    Tangram 3DS 是一家三维可视化和数字设计工作室，专为工程建设、室内设计、航海和房地产行业提供全面的设计解决方案。

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  • Rising Sun Pictures：《雷神 3：诸神黄昏》

    从前期制作到最终剪辑（包括生物创作和布景设计），Rising Sun Pictures 帮助塑造了《雷神 3：诸神黄昏》的神秘视觉特效。

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