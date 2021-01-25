图片来源：Enver BK
软件渲染可生成优质的图像，从而达到精致的效果。计算将在 CPU 中进行，这与硬件渲染相反。在硬件渲染中，计算依赖于计算机的显卡
硬件渲染使用计算机的显卡和驱动程序将图像渲染到磁盘。与软件渲染相比，硬件渲染的速度通常更快，但其所生成图像的质量一般更低
向量渲染支持以各种位图图像格式和 2D 向量格式创建程式化的渲染（例如，卡通、色调艺术、线艺术、隐藏线和线框）
在线渲染可利用近乎无限的计算能力。快速创建逼真的高分辨率图像，整个过程所需的时间仅为桌面操作的一小部分
从前期制作到最终剪辑（包括生物创作和布景设计），Rising Sun Pictures 帮助塑造了《雷神 3：诸神黄昏》的神秘视觉特效。
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