渲染是借助计算机软件通过模型生成图像的过程。渲染广泛应用于建筑、仿真、视频游戏、影视视觉特效以及 三维可视化. 3D渲染是动画流程的最后一步，通过 视觉特效 （如着色、纹理贴图、阴影、反射和运动模糊）提供模型的最终外观和动画。