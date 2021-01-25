三维可视化

将您的创意变为现实

三维可视化

Autodesk的三维可视化工具及软件使您可以将愿景变为现实

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图片来源：Andy Prasetyo

什么是三维可视化？

三维可视化是使用三维软件创建图形和渲染设计的过程。许多行业均受益于三维可视化 - 从建筑、电影和游戏到工程和制造。执行之前，在三维可视化中创建诸多产品和愿景，从而节省生产商、制造商和客户的时间与成本。

三维可视化有哪些用途？

  • 3 轴 CNC 机床

    建筑和室内设计

    当今客户已习惯于在早期阶段就看到最终设计。三维可视化可以在开发之前展示内部和外部设计、布局、照明、纹理甚至地理位置。

    图片来源：Mattias Henningsson

  • 4 轴加工

    产品设计与制造

    借助三维可视化，能够实时跟进设计变更和创意演变，从而改进制造流程。工程师和生产团队密切合作，以自定义和实现任何规模的概念，并能够更快速地迭代设计

    图片来源：Harjit Virdee

  • 5 轴 CNC 机床

    传媒和娱乐

    三维可视化提供相关功能以在游戏中创建强大的角色，从而为场景打造出色的设计，并利用特效使电影/电视实现引人入胜的体验。美工人员可以为各种数字媒体创建逼真、虚构的可视化效果。

    图片来源：Brian Shray

如何使用三维可视化？

  • Tangram 3DS：VR 和设计可视化

    Tangram 3DS 是一家三维可视化和数字设计工作室，专为工程建设、室内设计、航海和房地产行业提供全面的设计解决方案。

    阅读案例

    图片来源：Tangram 3DS

  • AAA 游戏开发

    世界各地的游戏开发人员（从独立开发人员到 AAA 级开发人员）均使用 Autodesk 软件将他们的游戏创意变为现实。

    阅读案例（英文）

    图片来源：Naughty Dog

  • 《权力的游戏》背后故事之六个 VFX 工作室

    了解在 HBO 史诗级巨作《权力的游戏》背后，六个工作室如何管理数百个资源、镜头和美工人员，从而提升电视领域的 VFX 门槛。

    阅读案例

    图片来源：BlueBolt

三维可视化工具及软件

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建筑三维可视化的优势

  • 可视化技术工程图

    三维可视化软件可以直观生动地展现技术工程图，有助于向客户、建筑师和工程团队传达项目信息

  • 传达愿景

    无论您是吸引投资商还是吸引客户，建筑可视化可使您的营销材料传达出远大愿景并吸引潜在客户

  • 测试和验证

    三维建筑可视化可帮助您识别被传统二维技术忽略的设计缺陷。构建逼真的模型，验证设计并进行实时（英文）缩放。

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3ds Max 在建筑三维可视化方面的优势

  • 生成高端图像

    借助 3ds Max 中的高级建模、纹理和照明工具，您可以自由创建并交付真实照片级图像，从而为客户提供更好的未来环境和投资体验。

  • 及时适应变更

    工期日益紧张，客户想要从各个方面加快进程。借助 3ds Max，您可以快速、灵活地执行快速迭代和大量变更，而无需从头开始

  • 使客户身临其境

    邀请客户以身临其境的虚拟方式体验设计的环境。3ds Max 三维建筑可视化工具可润饰每一处细节，当与 Unity 结合使用时，可以轻松创建实时建筑可视化漫游

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了解建筑三维可视化的使用方式

  • SERKAN CELIK

    Savion Residence

    这一逼真的三维室内渲染由 Serkan Çelik 设计而成，此建筑师居住在土耳其伊斯坦布尔，被评选为 2019 年 2 月“本月主打星”

    阅读案例

    图片来源：Serkan Celik

  • BRICK VISUAL

    巧妙传达建筑构想

    Brick Visual 在视觉叙事方面开创了一种极具辨识度的独特风格

    阅读案例

    图片来源：Brick Visual

  • CAHAYA

    Wai Kin Lam

    观看精美绝伦的影片 Cahaya，该电影荣膺最佳电影建筑三维奖

    阅读案例

    图片来源：Wai Kin Lam

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