三维可视化是使用三维软件创建图形和渲染设计的过程。许多行业均受益于三维可视化 - 从建筑、电影和游戏到工程和制造。执行之前，在三维可视化中创建诸多产品和愿景，从而节省生产商、制造商和客户的时间与成本。
当今客户已习惯于在早期阶段就看到最终设计。三维可视化可以在开发之前展示内部和外部设计、布局、照明、纹理甚至地理位置。
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借助三维可视化，能够实时跟进设计变更和创意演变，从而改进制造流程。工程师和生产团队密切合作，以自定义和实现任何规模的概念，并能够更快速地迭代设计
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三维可视化提供相关功能以在游戏中创建强大的角色，从而为场景打造出色的设计，并利用特效使电影/电视实现引人入胜的体验。美工人员可以为各种数字媒体创建逼真、虚构的可视化效果。
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Tangram 3DS 是一家三维可视化和数字设计工作室，专为工程建设、室内设计、航海和房地产行业提供全面的设计解决方案。
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了解在 HBO 史诗级巨作《权力的游戏》背后，六个工作室如何管理数百个资源、镜头和美工人员，从而提升电视领域的 VFX 门槛。
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三维可视化软件可以直观生动地展现技术工程图，有助于向客户、建筑师和工程团队传达项目信息
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