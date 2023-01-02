二维 CAD 制图和绘图

Autodesk 提供了强大的二维绘图和制图软件，以助力提高效率、增强项目协作并使设计流程更加有趣。

建筑师使用 AutoCAD 对建筑模型进行激光切割。

什么是二维 CAD 软件？

二维 CAD 软件有助于提高设计工作效率，加快项目审批速度，使各个团队能够实时访问设计的最新版本和任何调整。从技术图形到景观布局，轻松复制设计、快速修改设计并立即与世界各地的同事共享。

 

建筑师设计蓝图特写镜头。

二维绘图

创建具有一系列要素的技术图形，包括可调整的线型、闭合形状和交叉线。二维 CAD 提供了相关功能来保存设置、注释图形，以及轻松复制字体、样式和调色板。其协作式界面提高了多组件项目（例如产品设计或图示绘制）的效率。

 

用户在移动环境中使用 AutoCAD。

二维制图

二维 CAD 软件有助于更轻松地将概念从绘图/设计阶段无缝引入到制图阶段，从而完善精确的尺寸和比例。建筑师、工程师和施工专业人员很青睐 AutoCAD 的内置效率提升功能，它有助于简化绘图流程并提供集成式工作流。制定景观布局、楼层平面图等。跨多种设备（包括桌面、网页和移动设备）查看平面图并展开协作。

 

您可以使用二维 CAD 软件进行哪些设计？

用于展示结构视图的 BIM City Westside Hospital 数据集的渲染效果。

建筑楼层平面图

窗、门、室内外空间的特殊布置对于任何建筑设计项目而言都至关重要。

 

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带有工程图形参考底图的前端式装载机的渲染效果。

技术图形

得益于二维 CAD 软件的精确性，从产品装配到工程布局，技术图形都日臻完善。

 

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图片来源：Engineering Center LTD（俄罗斯）

Alika Design 公司设计的厨房。

室内设计

在二维 CAD 软件中，可以专业地描绘颜色、纹理、光线和空间的相互作用。

 

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图片来源：Alika Design

Pinterest 总部私有公共休憩空间。

景观设计

设计景观布局时需要标记植物物种和硬结构材质的每一个细节。

 

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图片来源：Alexandria Real Estate Equities, Inc.

使用 AutoCAD 创建的体育中心渲染效果

二维到三维 CAD 软件

利用 Autodesk 的集成式软件将二维图形转换为三维模型，从而将复杂的创意变为现实。简化设计、可视化三维仿真方面的数字工作流，将二维图形转换为三维创意流程。

 

AutoCAD

二维和三维 CAD 软件。固定期限的使用许可中包括 AutoCAD、专业化工具组合和应用。

产品详细信息
AutoCAD LT

用于制图、绘图和文档编制的经济高效的二维 CAD 软件

产品详细信息
AutoCAD 网页端应用

通过网页浏览器或移动设备在线绘制、注释并将现场数据添加到图形中。访问和编辑 DWG 文件，并快速与 AutoCAD 用户协作进行设计。

产品详细信息

了解客户如何使用二维 CAD 软件

Burnside Cottage 厨房餐饮区翻新。

RED BEAN INTERIOR DESIGN

AutoCAD LT 为室内设计师打开了大门

室内设计师凸显她所具备的 AutoCAD LT 技能，为她找到了一份新工作，并为她目前的公司带来了竞争优势。

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图片来源：Kelly Tomlinson Photography

Marriott International Moxy 酒店的建筑外观

WISE LABO

Moxy 酒店利用 AutoCAD LT 将趣味与设计完美融合

了解位于东京的 Wise Labo 如何利用 AutoCAD LT 将趣味和灵感融入大阪 Moxy 酒店的设计中。

 

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图片来源：Marriott International, Inc./Moxy Hotels

Nature’s Designs 花园设计。

NATURE'S DESIGNS

帮助景观设计业务蓬勃发展

一名景观设计师分享了自己创业的初衷，以及她如何利用 AutoCAD LT 成功完成设计流程。

 

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图片来源：Rose Remillard

有关二维 CAD 软件的常见问题解答

与三维 CAD 制图相比，二维 CAD 制图有哪些优势？

三维 CAD 制图相比，二维 CAD 制图有诸多优点。Autodesk 的二维 CAD 制图工具易于使用。您能够以数字方式创建具有精确尺寸的设计组件，甚至可以结合以前构建的设计中的细节。然后，当需要进行更改时，二维 CAD 工具会自动计算不同因素中的更改，从而提高项目管理效率。

 

二维 CAD 是否比三维 CAD 简单？

如果您关心二维 CAD 的易用性，请从 AutoCAD LT 开始入手。它具有直观的用户界面、协作工具等。准备就绪后，您可以通过视频教程更轻松地了解如何使用 AutoCAD 二维绘图软件中内置的工具。了解如何创建和组织二维对象修改二维对象打印图形布局。然后，您在 AutoCAD 二维设计中学习的技能将为三维绘图奠定坚实的基础。

什么是二维 CAD 设计？

二维制图和绘图流程指创建和编辑技术图形以及注释设计。制图师可以使用计算机辅助设计 (CAD) 软件制定楼层平面图、建筑许可图形、建筑检验平面图和景观布局。

二维制图 CAD 软件可用于更快、更精确地完成设计制图，而无需使用模板和技术绘图器械。借助二维 CAD 软件，用户还可以使用文字、标注、引线和表格对图形编制文档和添加注释。

二维 CAD 是否可用于土木工程？

AutoCAD 二维和三维软件是土木工程和基础设施设计的理想之选。二维绘图非常适用于以下情况：绘制平面图、剖面图和立面图；绘制建筑工作图；创建检验平面图和许可图形。AutoCAD 二维和三维软件包括土木工程工具组合，可使用户跨桌面、网页和移动设备体验经过改进的工作流。

您能否在 AutoCAD 中基于三维模型创建二维图形？

在 Autodesk AutoCAD 中，可使用 FlatShot 命令基于三维模型轻松创建二维图形。此命令允许您创建投影到 XY 平面上的三维模型的展平二维表示。生成的对象可以作为块插入，也可以另存为单独的图形。

二维 CAD 软件是否仅用于蓝图？

Autodesk 的二维 CAD 制图、设计和绘图工具用途广泛，有助于高效地创建不同类型的技术图形。设计师、制图师、建筑师和工程师很青睐内置的行业专业化工具组合，这些工具组合有助于更轻松地可视化概念和仿真设计。了解二维计算机辅助设计软件如何用于室内设计景观设计建筑设计

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