二维 CAD 软件有助于更轻松地将概念从绘图/设计阶段无缝引入到制图阶段，从而完善精确的尺寸和比例。建筑师、工程师和施工专业人员很青睐 AutoCAD 的内置效率提升功能，它有助于简化绘图流程并提供集成式工作流。制定景观布局、楼层平面图等。跨多种设备（包括桌面、网页和移动设备）查看平面图并展开协作。