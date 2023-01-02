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创建具有一系列要素的技术图形，包括可调整的线型、闭合形状和交叉线。二维 CAD 提供了相关功能来保存设置、注释图形，以及轻松复制字体、样式和调色板。其协作式界面提高了多组件项目（例如产品设计或图示绘制）的效率。
二维 CAD 软件有助于更轻松地将概念从绘图/设计阶段无缝引入到制图阶段，从而完善精确的尺寸和比例。建筑师、工程师和施工专业人员很青睐 AutoCAD 的内置效率提升功能，它有助于简化绘图流程并提供集成式工作流。制定景观布局、楼层平面图等。跨多种设备（包括桌面、网页和移动设备）查看平面图并展开协作。
窗、门、室内外空间的特殊布置对于任何建筑设计项目而言都至关重要。
得益于二维 CAD 软件的精确性，从产品装配到工程布局，技术图形都日臻完善。
图片来源：Engineering Center LTD（俄罗斯）
在二维 CAD 软件中，可以专业地描绘颜色、纹理、光线和空间的相互作用。
图片来源：Alika Design
设计景观布局时需要标记植物物种和硬结构材质的每一个细节。
图片来源：Alexandria Real Estate Equities, Inc.
RED BEAN INTERIOR DESIGN
室内设计师凸显她所具备的 AutoCAD LT 技能，为她找到了一份新工作，并为她目前的公司带来了竞争优势。
图片来源：Kelly Tomlinson Photography
WISE LABO
了解位于东京的 Wise Labo 如何利用 AutoCAD LT 将趣味和灵感融入大阪 Moxy 酒店的设计中。
图片来源：Marriott International, Inc./Moxy Hotels
NATURE'S DESIGNS
一名景观设计师分享了自己创业的初衷，以及她如何利用 AutoCAD LT 成功完成设计流程。
图片来源：Rose Remillard
如果您关心二维 CAD 的易用性，请从 AutoCAD LT 开始入手。它具有直观的用户界面、协作工具等。准备就绪后，您可以通过视频教程更轻松地了解如何使用 AutoCAD 二维绘图软件中内置的工具。了解如何创建和组织二维对象、修改二维对象、打印图形布局等。然后，您在 AutoCAD 二维设计中学习的技能将为三维绘图奠定坚实的基础。
AutoCAD 二维和三维软件是土木工程和基础设施设计的理想之选。二维绘图非常适用于以下情况：绘制平面图、剖面图和立面图；绘制建筑工作图；创建检验平面图和许可图形。AutoCAD 二维和三维软件包括土木工程工具组合，可使用户跨桌面、网页和移动设备体验经过改进的工作流。
在 Autodesk AutoCAD 中，可使用 FlatShot 命令基于三维模型轻松创建二维图形。此命令允许您创建投影到 XY 平面上的三维模型的展平二维表示。生成的对象可以作为块插入，也可以另存为单独的图形。