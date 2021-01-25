了解如何使用 Revit 软件在 Dynamo Studio (英文) 扩展的帮助下进行景观设计。
此教程介绍如何使用 AutoCAD 和 SketchBook 为景观规划过程创建美观和实用的手绘图形。
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景观设计和景观建筑集功能性和艺术性于一体。其中一些关键元素如下：
形式 — 植物或分枝结构形状。
线条 — 设计的连接、焦点和移动。
纹理 — 场地的表面元素，包括植物、水和地面材质。
颜色 — 可产生视觉兴趣的植物和硬景观颜色组合和平衡。
统一 — 整个花园风格一致，或符合特定主题。还可能包括公共元素的重复。
平衡 — 正式景观中通常会运用对称平衡，其中花园的每个侧面都相同且相互呼应。非对称平衡称为“非正式平衡”，自由度更高。
比例 — 整体设计尺寸的比例和平衡。
焦点 — 观看者注意的焦点。
顺序 — 能够产生引人注目的渐进变化的元素转换。
强调 — 亮显元素以提供视觉兴趣。
景观设计师通常着眼于小型项目，擅长整体设计、园艺和植物摆放。景观建筑师必须持有该领域学士学位和授权许可证。工作范围涵盖住宅和商用领域，通常包括公园、办公室、景点等大型公共室外空间。
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