景观设计

景观设计软件

了解专业人士如何使用 Autodesk 的景观设计软件。

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什么是景观设计软件

什么是景观设计软件？

专业景观设计提供了用于创建精确景观布局和模型的工具和自动化流程。专业景观设计师和景观建筑师可以使用 Autodesk 软件创建节省时间、成本和材料的二维图形三维模型

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景观设计常见问题解答

查找关于景观设计常见问题的解答。

景观设计和景观建筑集功能性和艺术性于一体。其中一些关键元素如下：

形式 — 植物或分枝结构形状。

线条 — 设计的连接、焦点和移动。

纹理 — 场地的表面元素，包括植物、水和地面材质。

颜色 — 可产生视觉兴趣的植物和硬景观颜色组合和平衡。

统一 — 整个花园风格一致，或符合特定主题。还可能包括公共元素的重复。

平衡 — 正式景观中通常会运用对称平衡，其中花园的每个侧面都相同且相互呼应。非对称平衡称为“非正式平衡”，自由度更高。

比例 — 整体设计尺寸的比例和平衡。

焦点 — 观看者注意的焦点。

顺序 — 能够产生引人注目的渐进变化的元素转换。

强调 — 亮显元素以提供视觉兴趣。

景观设计师通常着眼于小型项目，擅长整体设计、园艺和植物摆放。景观建筑师必须持有该领域学士学位和授权许可证。工作范围涵盖住宅和商用领域，通常包括公园、办公室、景点等大型公共室外空间。

景观设计资源

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