CAD 和 BIM 流程都用于使用图形表示来捕获和传达 AEC 项目的设计和施工意图，从而帮助利益相关者了解需要构建什么以及如何构建。BIM 使设计和施工团队能够利用他们的技术投资来完成更多工作。BIM 流程还支持在 AEC 项目的整个生命周期中创建和管理信息，方法是将所有多领域设计和施工文档联合至公用数据集中。由于数据能够以多种表示形式（从二维到三维再到表格）访问，因此，与和传统 CAD 方法相关联的不同数据源相比，这些信息更容易访问和连接。