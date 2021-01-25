什么是 BIM？（视频：2 分 22秒）（英文）
建筑信息模型 (BIM) 是创建和管理建筑资产信息的整体流程。BIM 基于由远程平台支持的智能模型，将结构化、多领域数据整合在一起，以在其整个生命周期（从规划和设计到施工和运营）内生成资产的数字表示。
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以 BIM 为代表的数字化新技术，全新赋能传统建筑行业，正悄然改变工程建造全产业链。卓越的具有“中国建造”特色的优质项目案例，突显了工程建设领域 BIM 成功应用的蓬勃新气象。
根据中国国家统计局 (NBS) 发布的《2019 年全国 BIM 报告》(NBS National BIM Report 2019)，“在采用 BIM 的用户中，近三分之二的人觉得他们把事情做得非常成功。”为了解更多信息，我们通过审查最近提交给全球工程建设行业全球卓越奖 (AEC Excellence Awards) 的 500 多个项目，对客户如何使用 BIM 工作流来实现业务目标进行了详细分析。
Revit 和 BIM 之间的区别在于 BIM 是一种流程，也是一种方法，使项目团队能够与技术人员进行交互，从而在 AEC 市场中提供更出色的项目结果，而 Revit 是一个旨在促进该流程的软件平台。Revit 中的工具专为支持 BIM 而设计，使用户可以使用其中存储的信息创建结构化智能模型。
3D CAD 建模和 BIM 之间的区别在于，虽然这两个流程都提供建筑和基础设施的几何表达式，但 BIM 流程不仅仅局限于几何体，而且能捕获真实世界建筑组件所固有的关系、元数据和行为。这些数据与 BIM 生态系统技术相结合，以三维建模无法实现的方式推动项目成果的改善。
CAD 和 BIM 流程都用于使用图形表示来捕获和传达 AEC 项目的设计和施工意图，从而帮助利益相关者了解需要构建什么以及如何构建。BIM 使设计和施工团队能够利用他们的技术投资来完成更多工作。BIM 流程还支持在 AEC 项目的整个生命周期中创建和管理信息，方法是将所有多领域设计和施工文档联合至公用数据集中。由于数据能够以多种表示形式（从二维到三维再到表格）访问，因此，与和传统 CAD 方法相关联的不同数据源相比，这些信息更容易访问和连接。