据联合国预测，到 2050 年，全球人口将达 97 亿。全球 AEC 行业必须寻求更智能、更高效的设计和建造方式，这不仅有助于跟上全球需求，也是为了帮助创建更智能、更富弹性的空间。

BIM 不仅使设计和施工团队能够更高效地工作，还使他们能够捕获在此过程中创建的数据，从而使运营和维护活动受益。这就是全球范围内 BIM 要求不断增加的原因。