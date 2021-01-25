BIM

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BIM 优势

BIM 的优势是什么？

BIM 的优势在于，在从设计、工程到施工和运营的整个项目生命周期内实现团队、工作流和数据互联，实现更出色的工作方式和更卓越的成果。

面向您所在行业的 BIM 工具

图片来源：BNIM

本页内容

BIM 的用途| 什么是 BIM 流程？- 为什么 BIM 非常重要？
团队如何在 BIM 上开展协作？| 什么是 BIM 互操作性？

BIM 的用途（视频：2 分 51 秒）（英文）

BIM 的用途

BIM 用于在设计、施工和操作流程中创建和管理数据。BIM 集成多领域数据，可创建在开放式远程平台中管理的详细数字表示，以实现实时协作。使用 BIM 能够向您提供有关 AEC 项目的更好的可视性、更佳的决策、更可持续的选择和更经济的成本。

什么是 BIM 流程？

BIM 流程支持创建可在建筑或基础设施项目的整个生命周期中使用的智能数据。

  • 渲染的城市风景三维平面图，包括道路、航道、建筑和其他基础设施。

    平面图

    通过结合实景捕捉和真实世界数据来生成现有建筑环境和自然环境的上下文模型，从而为项目规划提供信息。

  • 渲染的城市风景设计，包括道路、航道、建筑和其他基础设施。

    设计

    在此阶段，执行概念设计、分析、详图设计和文档编制。施工前流程开始使用 BIM 数据来通知调度和物流。

  • 正在建造城市风景的渲染三维设计，包括道路、航道、建筑和其他基础设施。

    构建

    在此阶段，制造开始使用 BIM 规范。项目施工物流可与行业和承包商共享，以确保实现最佳的时间安排和效率。

  • 全面运作的城市风景的渲染设计，包括道路、航道、建筑和其他基础设施。

    运营

    BIM 数据传递至完成资产的运营和维护。BIM 数据也可用于经济高效的改建或高效解构。

为什么 BIM 非常重要？

据联合国预测，到 2050 年，全球人口将达 97 亿。全球 AEC 行业必须寻求更智能、更高效的设计和建造方式，这不仅有助于跟上全球需求，也是为了帮助创建更智能、更富弹性的空间。

BIM 不仅使设计和施工团队能够更高效地工作，还使他们能够捕获在此过程中创建的数据，从而使运营和维护活动受益。这就是全球范围内 BIM 要求不断增加的原因。

查看具有 BIM 要求的国家/地区

团队如何在 BIM 上开展协作？

BIM 正在彻底改变各个行业的项目交付方式，提高项目执行的智能性和效率，并远程连接项目每个阶段的团队、数据和工作流，以获得更好的项目结果。

了解更多（英文）

什么是 BIM 互操作性？

BIM 互操作性是 AEC 项目团队能够跨领域和行业进行流畅的工作和交流的能力，而与首选的软件工具和供应商无关。在 Autodesk，我们致力于支持由无缝数据连接定义的开放且可互操作的 AEC 软件生态系统。

了解更多

如何在您的公司成功实施 BIM

过渡到 BIM 似乎是一项艰巨的任务，在本视频中，我们将介绍可帮助贵公司在过渡到 BIM 期间创造有效 BIM 愿景和管理变革的两种策略。

BIM 实施概述（视频：3 分 24 秒）（英文）

工程建设软件集中的 BIM 工具

使用功能强大的 BIM 和 CAD 工作流，以新方式进行创建并充满信心地建造。

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对 AEC 软件集有疑问

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常见问题解答

Revit 和 BIM 之间的区别在于 BIM 是一种流程，也是一种方法，使项目团队能够与技术人员进行交互，从而在 AEC 市场中提供更出色的项目结果，而 Revit 是一个旨在促进该流程的软件平台。Revit 中的工具专为支持 BIM 而设计，使用户可以使用其中存储的信息创建结构化智能模型。

3D CAD 建模和 BIM 之间的区别在于，虽然这两个流程都提供建筑和基础设施的几何表达式，但 BIM 流程不仅仅局限于几何体，而且能捕获真实世界建筑组件所固有的关系、元数据和行为。这些数据与 BIM 生态系统技术相结合，以三维建模无法实现的方式推动项目成果的改善。

CAD 和 BIM 流程都用于使用图形表示来捕获和传达 AEC 项目的设计和施工意图，从而帮助利益相关者了解需要构建什么以及如何构建。BIM 使设计和施工团队能够利用他们的技术投资来完成更多工作。BIM 流程还支持在 AEC 项目的整个生命周期中创建和管理信息，方法是将所有多领域设计和施工文档联合至公用数据集中。由于数据能够以多种表示形式（从二维到三维再到表格）访问，因此，与和传统 CAD 方法相关联的不同数据源相比，这些信息更容易访问和连接。