据联合国预测，到 2050 年，全球人口将达 97 亿。全球 AEC 行业必须寻求更智能、更高效的设计和建造方式，这不仅有助于跟上全球需求，也是为了帮助创建更智能、更富弹性的空间。
BIM 不仅使设计和施工团队能够更高效地工作，还使他们能够捕获在此过程中创建的数据，从而使运营和维护活动受益。这就是全球范围内 BIM 要求不断增加的原因。
BIM 互操作性是 AEC 项目团队能够跨领域和行业进行流畅的工作和交流的能力，而与首选的软件工具和供应商无关。在 Autodesk，我们致力于支持由无缝数据连接定义的开放且可互操作的 AEC 软件生态系统。
过渡到 BIM 似乎是一项艰巨的任务，在本视频中，我们将介绍可帮助贵公司在过渡到 BIM 期间创造有效 BIM 愿景和管理变革的两种策略。
了解工程建设软件集中强大的 BIM 和 CAD 软件如何为设计师、工程师和承包商提供所需工具。
Revit 和 BIM 之间的区别在于 BIM 是一种流程，也是一种方法，使项目团队能够与技术人员进行交互，从而在 AEC 市场中提供更出色的项目结果，而 Revit 是一个旨在促进该流程的软件平台。Revit 中的工具专为支持 BIM 而设计，使用户可以使用其中存储的信息创建结构化智能模型。
3D CAD 建模和 BIM 之间的区别在于，虽然这两个流程都提供建筑和基础设施的几何表达式，但 BIM 流程不仅仅局限于几何体，而且能捕获真实世界建筑组件所固有的关系、元数据和行为。这些数据与 BIM 生态系统技术相结合，以三维建模无法实现的方式推动项目成果的改善。
CAD 和 BIM 流程都用于使用图形表示来捕获和传达 AEC 项目的设计和施工意图，从而帮助利益相关者了解需要构建什么以及如何构建。BIM 使设计和施工团队能够利用他们的技术投资来完成更多工作。BIM 流程还支持在 AEC 项目的整个生命周期中创建和管理信息，方法是将所有多领域设计和施工文档联合至公用数据集中。由于数据能够以多种表示形式（从二维到三维再到表格）访问，因此，与和传统 CAD 方法相关联的不同数据源相比，这些信息更容易访问和连接。