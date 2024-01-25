计算机辅助设计

面向设计师、绘图员和创作者的 CAD 软件

了解 CAD 软件如何让您的下一设计受益

AutoCAD 2024 中座舱的机械设计。

什么是 CAD 软件？

CAD 或计算机辅助设计和制图 (CADD) 是一种专为创作者设计、绘制和制作技术文档而设计的技术，它用数字优先流程取代了手动手绘和绘图技术。无论您是建筑师、设计师还是工程师，您都可能使用过二维三维 CAD 软件，例如 AutoCADCivil 3DInventor 或 软件。这些广泛使用的工具可以帮助您探索设计概念、通过真实照片级渲染进行可视化，并模拟真实世界的性能。

使用 Autodesk AutoCAD 中随附的专业化工具组合设计的游艇。

如何选择 CAD 软件

选择合适的 CAD 软件对于提高设计效率至关重要。为了有效地做出决定，首先定义您的具体需求和目标，然后根据项目要求匹配所需的 CAD 软件功能。接下来，检查与设计工作流中首选文件格式和其他软件的兼容性，最后，考虑可用的 CAD 软件学习资源，例如教程、培训和支持性用户社区。

Autodesk 最畅销的 CAD 软件

AutoCAD

二维和三维 CAD 软件。固定期限的使用许可中包括 AutoCAD、专业化工具组合和应用。

产品详细信息

面向工程建设的顶级 Autodesk CAD 软件

Revit

使用强大的建筑信息模型 (BIM) 工具来规划、设计、建造和管理建筑。

产品详细信息
Revit LT

简化的三维 BIM 工具，用于生成三维建筑设计和文档

产品详细信息
Civil 3D

土木工程设计和施工文档编制

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面向工业和产品设计的顶级 Autodesk CAD 软件

Inventor

用于三维机械设计、仿真、可视化和文档编制的专业级产品设计和工程工具

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Alias

用于绘制草图、概念建模、曲面建模和可视化的工业设计软件。有 Alias Concept、Alias Surface、Alias Design 和 Alias AutoStudio 可供选择

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CAD 软件优势

了解 Autodesk CAD 软件的一些主要优势。

提高工作效率

使用计算机辅助制图工具 CAD 软件可简化流程、减少错误、增强协作并提供工具来实现高效设计。

设计文档编制

使用工具进行尺寸标注、注释、生成 BOM 表、标题栏、装配图和剖面图。

重新利用设计组件

借助包含常用组件、模板和预设计零件的库优化设计工作流。

CAD 软件功能

了解 Autodesk 软件中提供的顶级 CAD 软件工具和功能

设计师们聚集在平板电脑周围，屏幕上显示着渲染图。

二维绘图

创建复杂的设计、技术原理图和建筑平面图，从而最大限度地减少手动绘图错误。 

 

头盔的渲染图显示在计算机屏幕上。

三维建模

实时雕刻、修改和可视化设计，将迭代设计过程推向新的高度。

 

金属建筑的外立面展示了它的曲线。

参数化设计

轻松调整尺寸（英文）、比例和变量，并查看整个设计的级联响应。 

 

汽车制动器总成的设计渲染图。

装配设计

使用强大的设计功能组合来查看和优化复杂的组件并与之交互。

 

不同行业的专业人士如何使用 CAD 软件？

Autodesk 的二维三维 CAD 软件用于各行各业的工程领域。探索专业人士如何使用计算机辅助设计 (CAD) 工具改进从概念到移交的流程。

伦敦 The Standard Hotel 的电梯，由 Orms Designers and Architects 设计。

建筑师

使用专为建筑师开发的 CAD 工具进行设计和绘图。在单一软件环境中将创意从设计转化为文档。

建筑解决方案

图片来源：Orms Designers and Architects

日出下的建筑工程项目。

建筑工程师

CAD 和建筑信息模型 (BIM) 一起提供了强大的数字工具组合，使结构和机电工程师能够交付安全、高效和合规的建筑项目。

建筑工程解决方案 （英文）
土木工程道路和桥梁项目的鸟瞰图。

土木工程师

借助 CAD 软件和 BIM，优化设计流程，加强项目沟通，推动更成功、更具成本效益的土木工程项目。

土木工程解决方案 （英文）
工人们在施工现场查看数字平板电脑。

施工专业人员

连接施工项目从设计到运营的各个阶段，在预算范围内按时交付项目。

施工管理解决方案
男子一边制作实物产品，一边查看 Autodesk CAD 软件。

产品设计师和工程师

从顶层到车间，通过数据洞察分析来设计、自动化和验证产品开发。

产品设计和工程解决方案
两个人查看工厂布局的预览。

生产工程师

优化工厂设备和材料处理布局，最大限度地提高生产质量和效率。

生产工程解决方案 （英文）
汽车工厂自动装配线上的机械臂。

先进制造

高效加工、预制和检测优质零件，同时降低成本并缩短上市时间，从而推动业务增长。

先进制造解决方案 （英文）
概念车的渲染图。

汽车设计师

使用 A 级曲面造型和专业渲染技术，对汽车设计（英文）进行概念构思、设计和渲染。

汽车设计解决方案 （英文）
一位建筑师在她的笔记本电脑前工作。

基于远程服务的 CAD 软件

基于远程服务的 CAD 软件通过 Internet 运行，远程存储设计数据并支持从各种设备访问。这种方法通过允许在项目上进行实时的多用户工作来增强协作，同时强大的版本控制有助于确保设计的完整性。用户可以灵活便捷地轻松访问项目，降低了文件管理的复杂性，实现了自动备份，并加强了安全措施。  

有关 CAD 软件的常见问题解答 (FAQ)

哪些专业使用 CAD 软件？

各种要求设计精度和可视化的专业都会用到 CAD 软件。建筑师和景观建筑师；工程师（跨专业领域，例如机械、土木、汽车、航空航天和电气）；设计师（包括产品、工业、图形、机械、室内和珠宝）；城市规划师；施工和勘测领域的专业人员都依赖 CAD。该软件有助于创建详细的二维三维模型、示意图、布局和平面图，使专业人员能够跨行业高效地对结构、产品和系统进行概念构思、设计和优化

有哪些不同类型的 CAD 软件？

CAD 软件有多种类型，可满足各种设计需求。技术工程图使用二维 CAD，而三维 CAD 则创建用于产品设计和建筑的三维模型。参数化 CAD 建立了元素之间的关系，而直接建模提供了灵活的设计修改。曲面建模可制作曲面，而实体建模可定义体积和质量。渲染和动画软件可逼真地可视化设计。建筑信息模型 (BIM)（英文） 专注于建筑和施工，而电子设计自动化 (EDA)（英文） 则处理电子系统。CAM 可生成制造指令，并且存在专门用于工厂设计、时装设计等的 CAD 类型。

CAD 软件是否可用于 3D 打印？

CAD 软件是 3D 打印过程的基本组成部分。它支持创建复杂的三维模型，优化这些模型以进行打印，并生成兼容的文件格式（例如 STL）。CAD 工具有助于添加支撑结构，并有助于确保模型的准确性和缩放比例。通过与切片软件连接，CAD 可帮助将模型划分为可打印层，并为 3D 打印做好准备。该软件还有助于制作原型、优化设计并在最终打印之前防止错误。从本质上讲，CAD 软件在 3D 打印中的作用涵盖了从初始设计到创建可打印文件的整个过程。 

是否提供免费的 CAD 软件选项？

有许多免费的 CAD 软件选项可供选择，可满足各种设计需求。Autodesk 的产品包括用于三维设计的 Fusion 360 和用于简单项目的 Tinkercad。FreeCAD 是一个开源的参数化建模器；Blender 可满足三维建模和动画制作的需求；LibreCAD 专门用于二维技术绘图。OpenSCAD 采用脚本方法进行设计，而 OnShape 的免费许可方案是基于远程服务的。SolveSpace 专注于参数化三维机械设计，而 DraftSight 提供二维绘图功能。此外，ScorchCAD 还提供了一个基于浏览器的用户友好型选项。这些免费工具使学员、业余爱好者和其他个人能够不受经济限制地参与设计项目。 

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CAD 软件资源

了解选择 AutoCAD 而非其他 CAD 软件选项的六大理由。体验 AutoCAD 的优势，了解为什么其他 CAD 软件无法与之媲美。

 

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更多学习资源

CAD 软件课程

通过 Autodesk 的免费和付费学习选项，了解如何使用 CAD 软件或提高您的技能。

学习和培训

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查找 CAD 问题的答案、分享知识、建立人际网络并学习新知识。 

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面向教育的 CAD 软件

符合条件的学生和教师可以免费获得 Autodesk 产品和服务的一年期教育版访问权限。

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