CAD 软件是 3D 打印过程的基本组成部分。它支持创建复杂的三维模型，优化这些模型以进行打印，并生成兼容的文件格式（例如 STL）。CAD 工具有助于添加支撑结构，并有助于确保模型的准确性和缩放比例。通过与切片软件连接，CAD 可帮助将模型划分为可打印层，并为 3D 打印做好准备。该软件还有助于制作原型、优化设计并在最终打印之前防止错误。从本质上讲，CAD 软件在 3D 打印中的作用涵盖了从初始设计到创建可打印文件的整个过程。