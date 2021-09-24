什么是 3D 打印？

Fusion 360 是创建 CAD 模型进行 3D 打印的绝佳选择。利用该软件，您不仅可以创建“棱柱”模型（如齿轮或托架），还可以使用 T-Spline 创建更多“有机”模型，包括角色、植物和车辆。您可以使用 Fusion 360 创建，然后编辑对象以进行 3D 打印。从其他软件引入模型并进行修改，例如通过删除小特征或混合物来去除模型特征。Fusion 360 可以导出为大多数 3D 打印软件均可读取的 OBJ 或 STL 文件格式。它还能够直接打印到 3D 打印机。此外，通过 Fusion 360，您甚至还可以编辑从激光扫描或其他源导入的网格或 STL 数据。在打印之前，您可以减少或增加曲面数、编辑特征、填充孔等。