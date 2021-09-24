3D 打印

了解领先制造商如何充分利用 3D 打印创建以前不可能实现的设计并重新定义其生产能力。

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什么是 3D 打印？

3D 打印也称为增材制造（英文），是一系列工艺，通过在与 3D 模型的连续横截面相对应的层中增加材料来生产对象。塑料和金属合金是 3D 打印最常用的材料，但是 3D 打印几乎可以处理从混凝土到活体组织等任何材料。

精选 3D 打印软件

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3D 打印有什么用途？

高效制造一次性零件并创建只有通过 3D 打印才能实现的高度复杂的几何体。

  • 样机

    长期以来，3D 打印一直用于快速创建视觉辅助工具、部件实体模型和演示模型的原型。

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  • 轻量零件

    通过在航空和汽车应用中使用 3D 打印技术，燃料效率和排放量减少正在推动对轻量零件的需求。

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  • 功能增强的产品

    3D 打印消除了传统制造流程施加的许多限制，这些限制使工程师无法真正实现达到最佳性能的设计。

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  • 定制医疗植入物

    为了实现骨整合，制造商正在使用 3D 打印来精确控制曲面多孔性，以便更好地模拟真实的骨骼结构。

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  • 工具、夹具和功能

    3D 打印的合成工具和加工设备的生产成本通常更低、速度更快，并且注塑模具的等温冷却镶件可以显着缩短周期时间。

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  • 金属铸造模式

    将 3D 打印与金属铸造相结合，可以弥补衍生式设计零件与成熟的大型金属对象制造方法之间的差距。

3D 打印工艺和材料

了解不同的增材制造工艺

探索不同的增材制造工艺和技术，帮助您找到适合您工作流的工艺和技术。

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哪些材料可以 3D 打印？

在 3D 打印项目中使用合适的材料可以决定产品的成败。本文将介绍哪些材料可以进行 3D 打印。

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如何使用 3D 打印软件？

  • Granta

    墨西哥城初创公司颠覆医疗植入物制造技术

    墨西哥城初创公司 Granta 正在为头部损伤患者改变医疗植入物的设计和制造。

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    图片来源：Granta

  • Airbus

    Airbus 仿生隔离保护层

    Airbus 使用衍生式设计（英文）和 3D 打印为 A320 创建坚固而轻盈的座舱隔断，向未来飞机迈出了第一步。

    阅读案例

    图片来源：Airbus

  • Stanley Black & Decker

    计算机设计的 Stanley Black & Decker 新工具

    Stanley Black & Decker 基础设施创新中心利用衍生式设计和 3D 打印，正在探索创建高性能工业工具的新方法。

    阅读案例

    图片来源：Stanley Black & Decker

3D 打印的未来

  • 3D 打印的未来有怎样的前景？

    3D 打印从早期的桌面雕像开始，已经走过漫长的道路。随着技术不断发展，未来将比以往更加光明。


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  • 3D 打印技术如何彻底改变医疗行业

    在全球医疗危机中，3D 打印已成为一种应对现代医疗挑战的灵活解决方案。


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  • 航空增材制造的未来

    了解航空公司如何购买增材制造技术，以及这对行业持续成功有什么意义。


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3D 打印教程

  • 如何使用 Fusion 360 对 3D 打印进行切片

    Fusion 360 可以对模型进行切片以进行 3D 打印，而无需将文件另存为 STL。在本教程中，我们将设计模型引入“制造”工作空间。然后，我们将对其进行切片，对 3D 打印进行仿真，并保存 Gcode。

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  • Fusion 360 增材用于 Ultimaker 3D 打印机

    本视频将详细介绍 FFF 工作流以及将 Fusion 360 增材 FFF 用于 Ultimaker 3D 打印机的提示和技巧。

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  • Fusion 360 用于 3D 打印 FDM 技术工作流

    通过 Fusion 360 软件中非常灵活的建模工作流的强大功能，详细了解使用熔融沉积建模 (FDM) 3D 打印技术的设计流程。

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3D 打印和可持续性

可持续性和 Fusion 360 如何帮助您节省资金和环境资源

了解如何使用 Fusion 360 软件提升流程效率并推动创新，从而提高您的盈利能力并有益于环境。

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FFF 3D 打印流程的三个环境考虑事项

每个制造流程，包括 FFF 3D 打印，都会对环境产生影响。了解如何减少零件的环境足迹。

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常见问题解答

3D 打印技术问世多久了？

3D 打印比您想象的要久远得多！增材制造工艺的第一批专利可以追溯到 20 世纪 70 年代。促进产品产生的第一个真正增材制造专利可以追溯到 1984 年。增材制造的第一批实际应用是在牙科行业，打印出了牙齿遮罩以替代模具的石膏铸件。

3D 打印有哪些优势？

3D 打印是一种快速的样机研究流程，一种大规模可定制的制造流程，以及一种可创建先前无法通过其他制造流程创建的复杂几何体的技术。它也是一种数字制造技术，无需对修改后的零件进行任何工具更改，这意味着在产品修改或制造全新产品期间不会出现停工。

3D 打印产品需要多少成本？

3D 打印零件包括您要使用的材料和体积。由于 3D 打印可以使用大量塑料和金属进行输出，因此零件的成本可能会因您使用的材料而有很大差异，但与其他工艺相比，每个零件的成本可能更便宜。

Autodesk 提供哪些 3D 打印服务？

Autodesk 提供 Netfabb （英文）Fusion 360（英文），Netfabb 是专用的增材制造准备、分析和仿真工具；Fusion 360 具有专用的增材制造空间，集设计、工程、仿真和制造于一身。

Fusion 360 是创建 CAD 模型进行 3D 打印的绝佳选择。利用该软件，您不仅可以创建“棱柱”模型（如齿轮或托架），还可以使用 T-Spline 创建更多“有机”模型，包括角色、植物和车辆。您可以使用 Fusion 360 创建，然后编辑对象以进行 3D 打印。从其他软件引入模型并进行修改，例如通过删除小特征或混合物来去除模型特征。Fusion 360 可以导出为大多数 3D 打印软件均可读取的 OBJ 或 STL 文件格式。它还能够直接打印到 3D 打印机。此外，通过 Fusion 360，您甚至还可以编辑从激光扫描或其他源导入的网格或 STL 数据。在打印之前，您可以减少或增加曲面数、编辑特征、填充孔等。

通过 CAD 3D 打印软件，您可以对模型进行概念化、设计和优化，以适合生产技术。

用于 3D 打印的免费资源

  • 访问各种资源，可以帮助您发现如何通过增材制造为产品增值。

  • 学习如何使用 Tinkercad 对零件进行建模、对齐和分组、切割孔、添加自定义文本以及指定尺寸。借助 Tinkercad，您可以导出和下载用于激光切割和 3D 打印的设计，以将设计发送到 Autodesk® Fusion 360。

  • 了解如何通过在 Fusion 360 软件中使用设计将您的创意变为现实，以及如何利用 3D 打印来制造您的创意。

  • 获取产品更新和增强功能、Fusion 360 实用技巧和教程、路线图更新和社区案例。

  • 随时了解 3D 打印趋势和 Netfabb 软件更新的最新信息。

  • 学习如何在四分钟内打印 PPE 面罩，并进行大规模增材制造。