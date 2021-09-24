什么是 3D 打印？

高效制造一次性零件并创建只有通过 3D 打印才能实现的高度复杂的几何体。
将 3D 打印与金属铸造相结合，可以弥补衍生式设计零件与成熟的大型金属对象制造方法之间的差距。
Stanley Black & Decker
Stanley Black & Decker 基础设施创新中心利用衍生式设计和 3D 打印，正在探索创建高性能工业工具的新方法。
图片来源：Stanley Black & Decker
Fusion 360 可以对模型进行切片以进行 3D 打印，而无需将文件另存为 STL。在本教程中，我们将设计模型引入“制造”工作空间。然后，我们将对其进行切片，对 3D 打印进行仿真，并保存 Gcode。
本视频将详细介绍 FFF 工作流以及将 Fusion 360 增材 FFF 用于 Ultimaker 3D 打印机的提示和技巧。
通过 Fusion 360 软件中非常灵活的建模工作流的强大功能，详细了解使用熔融沉积建模 (FDM) 3D 打印技术的设计流程。
3D 打印比您想象的要久远得多！增材制造工艺的第一批专利可以追溯到 20 世纪 70 年代。促进产品产生的第一个真正增材制造专利可以追溯到 1984 年。增材制造的第一批实际应用是在牙科行业，打印出了牙齿遮罩以替代模具的石膏铸件。
3D 打印是一种快速的样机研究流程，一种大规模可定制的制造流程，以及一种可创建先前无法通过其他制造流程创建的复杂几何体的技术。它也是一种数字制造技术，无需对修改后的零件进行任何工具更改，这意味着在产品修改或制造全新产品期间不会出现停工。
3D 打印零件包括您要使用的材料和体积。由于 3D 打印可以使用大量塑料和金属进行输出，因此零件的成本可能会因您使用的材料而有很大差异，但与其他工艺相比，每个零件的成本可能更便宜。
Autodesk 提供 Netfabb （英文） 和 Fusion 360（英文），Netfabb 是专用的增材制造准备、分析和仿真工具；Fusion 360 具有专用的增材制造空间，集设计、工程、仿真和制造于一身。
Fusion 360 是创建 CAD 模型进行 3D 打印的绝佳选择。利用该软件，您不仅可以创建“棱柱”模型（如齿轮或托架），还可以使用 T-Spline 创建更多“有机”模型，包括角色、植物和车辆。您可以使用 Fusion 360 创建，然后编辑对象以进行 3D 打印。从其他软件引入模型并进行修改，例如通过删除小特征或混合物来去除模型特征。Fusion 360 可以导出为大多数 3D 打印软件均可读取的 OBJ 或 STL 文件格式。它还能够直接打印到 3D 打印机。此外，通过 Fusion 360，您甚至还可以编辑从激光扫描或其他源导入的网格或 STL 数据。在打印之前，您可以减少或增加曲面数、编辑特征、填充孔等。
访问各种资源，可以帮助您发现如何通过增材制造为产品增值。
学习如何使用 Tinkercad 对零件进行建模、对齐和分组、切割孔、添加自定义文本以及指定尺寸。借助 Tinkercad，您可以导出和下载用于激光切割和 3D 打印的设计，以将设计发送到 Autodesk® Fusion 360。
了解如何通过在 Fusion 360 软件中使用设计将您的创意变为现实，以及如何利用 3D 打印来制造您的创意。
获取产品更新和增强功能、Fusion 360 实用技巧和教程、路线图更新和社区案例。
随时了解 3D 打印趋势和 Netfabb 软件更新的最新信息。
学习如何在四分钟内打印 PPE 面罩，并进行大规模增材制造。