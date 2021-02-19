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Autodesk Fusion 是集设计、工程、电子产品和制造于一体的一款软件。通过集成的三维 CAD、CAM、CAE 和 PCB 将整个产品开发流程连接到一个基于远程服务的软件中。
Autodesk Fusion 是集设计、工程、电子产品和制造于一体的一款软件。通过集成的三维 CAD、CAM、CAE 和 PCB 将整个产品开发流程连接到一个基于远程服务的软件中。
以所需方式对产品进行设计和工程设计，在符合外形、结构和功能规格的同时确保美观。
利用综合全面的电子器件和 PCB 设计工具进行工程设计、设计和创建内容。
节省时间和金钱，更快生成优质零件。
使用参数化、自由形式、直接和曲面三维建模工具设计和制造产品。
通过集中协作和仿真降低设计和工程变更的影响。
使用集成式 CAD/CAM，通过适用于 50 多种文件类型的 CAD 数据转换器输入和编辑设计。
灵活的 3D CAD
您可通过 Autodesk Fusion 使用易于使用的 CAD 软件快速探索多次迭代。
集成式 CAD/CAM
生产优质 CNC 加工零件，并使用 FFF 或 PBF 执行金属 3D 打印，生成增材制造构件。
一体化 PCB 设计
充分利用 Autodesk Fusion 功能全面的原理图捕捉、电子产品设计和机械 CAD 的所有优势。
无缝三维仿真
测试您的设计，确保它们在真实条件下可行。以数字方式进行仿真并降低样机制作成本。
探索型衍生式设计工具
通过衍生式设计探索满足设计规格的许多可投入制造的结果。
实时数据管理
使用集成式协作工具将团队连接在一起并管理产品数据。
- 4.5/5 评分，400 多条评论
使用灵活的固定期限使用许可选项添加扩展程序，确保不超出自己的项目预算。
自动处理复杂的几何体，以提高产品的性能和美感。
执行变更单、版本管理、零件自动编号和 BOM 表管理。
解锁 3 至 5 轴数控加工、钣金排料和预制加工以及金属增材制造的附加功能。
通过控制每条关键传输线的阻抗，优化 PCB 设计的电磁性能。
利用衍生式设计、有限元分析、电子冷却、注塑成型等无限的远程求解，优化零件设计和性能。
Autodesk Fusion 是集设计、工程、电子产品和制造于一体的一款软件。通过集成的三维 CAD、CAM、CAE 和 PCB 将整个产品开发流程连接到一个基于远程服务的软件中。
工业设计师、机械工程师、电气工程师、机械师、业余爱好者和初创企业都使用 Autodesk Fusion。
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