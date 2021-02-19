Autodesk Fusion：不只是 CAD，更代表着设计与制造的未来

集成式 CAD、CAM、CAE 和 PCB 软件

什么是 Autodesk Fusion?

Autodesk Fusion 是集设计、工程、电子产品和制造于一体的一款软件。通过集成的三维 CAD、CAM、CAE 和 PCB 将整个产品开发流程连接到一个基于远程服务的软件中。

  • 以所需方式对产品进行设计和工程设计，在符合外形、结构和功能规格的同时确保美观。

  • 利用综合全面的电子器件和 PCB 设计工具进行工程设计、设计和创建内容。

  • 节省时间和金钱，更快生成优质零件。

Autodesk Fusion 有哪些优势?

通过三维建模打破限制

使用参数化、自由形式、直接和曲面三维建模工具设计和制造产品。

所有工作流的工程精度

通过集中协作和仿真降低设计和工程变更的影响。

更快完成从设计到制造的流程

使用集成式 CAD/CAM，通过适用于 50 多种文件类型的 CAD 数据转换器输入和编辑设计。

Autodesk Fusion 功能

Autodesk Fusion 的主要功能

灵活的 3D CAD

您可通过 Autodesk Fusion 使用易于使用的 CAD 软件快速探索多次迭代。

集成式 CAD/CAM

生产优质 CNC 加工零件，并使用 FFF 或 PBF 执行金属 3D 打印，生成增材制造构件。

一体化 PCB 设计

充分利用 Autodesk Fusion 功能全面的原理图捕捉、电子产品设计和机械 CAD 的所有优势。

无缝三维仿真

测试您的设计，确保它们在真实条件下可行。以数字方式进行仿真并降低样机制作成本。

探索型衍生式设计工具

通过衍生式设计探索满足设计规格的许多可投入制造的结果。

实时数据管理

使用集成式协作工具将团队连接在一起并管理产品数据。
G2 2021 年夏季排名

“Autodesk Fusion 被公认为 G2 上的最佳产品设计和制造软件。”

- 4.5/5 评分，400 多条评论

深受 460 万名设计与制造专业人士信赖，包括：

Autodesk Fusion 扩展程序

使用灵活的固定期限使用许可选项添加扩展程序，确保不超出自己的项目预算。

Design Extension

自动处理复杂的几何体，以提高产品的性能和美感。

Manage Extension

执行变更单、版本管理、零件自动编号和 BOM 表管理。

 

Manufacturing Extension

解锁 3 至 5 轴数控加工、钣金排料和预制加工以及金属增材制造的附加功能。

Signal Integrity Extension

通过控制每条关键传输线的阻抗，优化 PCB 设计的电磁性能。

Simulation Extension

利用衍生式设计、有限元分析、电子冷却、注塑成型等无限的远程求解，优化零件设计和性能。

无限可能。经济实惠。

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常见问题解答 (FAQ)

什么是 Autodesk Fusion？

Autodesk Fusion 是集设计、工程、电子产品和制造于一体的一款软件。通过集成的三维 CAD、CAM、CAE 和 PCB 将整个产品开发流程连接到一个基于远程服务的软件中。

Autodesk Fusion 的用户有哪些？

工业设计师、机械工程师、电气工程师、机械师、业余爱好者和初创企业都使用 Autodesk Fusion。 

如何下载 Autodesk Fusion？

Autodesk 分别提供面向个人管理员的下载与安装说明。您的可用下载项将显示在 Autodesk Account 中。查找产品，选择版本、平台、语言和下载方法。有关更多信息，请访问 Autodesk Knowledge Network

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