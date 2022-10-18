AutoCAD 与 Autodesk Fusion

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比较 AutoCAD 和 Autodesk Fusion 的功能。了解这两款三维建模软件之间的区别。
|每月
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|年度
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|¥11003
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|3 年
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Autodesk Fusion 是一个集成的工业和机械设计平台。概念和原型协同制造。
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使用二维和三维 CAD 软件设计每个细节。AutoCAD 已改进桌面、网页和移动端的行业工具组合和工作流。
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用于二维和三维建模、协作、高级仿真、CAM 和数字工厂设计的专业级工具。
|详细的概念渲染
|三维图形旋转/平移
|高级几何视图
|使用光栅和矢量工具编辑扫描
|衍生式设计
|绘制草图
|装配建模
|机械概念和布局设计
|网格建模
|曲面建模
|参数化建模
|三维布管设计
|直接建模
|自由形状建模
|零部件生成器与计算器
|二维制造绘图
|兼容三维打印
|几何尺寸和公差 (GD+T) 标准
|批量打印图形
|使用 Manage Extension 跟踪图形中的更改*
|分解视图
|批量打印多个产品图形
|检测并遵守 CAD 标准
|外部参照比较
|智能注释工具
|建筑绘图标准
|资源中心
|导入和导出模型
|共享视图协作
|用户管理
|全局共享
|注释与红线批注
|无限制访问
|公用/专用设计共享
|团队参与者
|导入和导出块
|导入和导出工程图
|导入和转换 PDF
|附着、编辑、显示点云
|远程访问、查看或编辑
|在线发布、共享和协作
|适用于常用远程服务
|网页应用
|移动应用
|在飞行模式下注释 dwg 文件
|分解视图和动画
|应力分析
|云仿真
|简化
|比较结果
|静态应力
|模态频率
|热和热应力
|屈曲分析
|非线性应力
|事件仿真
|形状优化
|运动仿真
|制造方法和约束
|机器学习和 AI
|创建自定义按键命令
|AutoLISP 编程和自动化
|Visual LISP 功能
|Visual Basic 应用程序
|记录重复的按键顺序
|编辑多个对象特性
|行业特定的对象库
|宏
|原生的可编辑结果
|远程求解
|成本核算
|设计配置
|自动化的结构件设计
|钣金
|设计零件、部件、产品
|自动更新零件
|为零件指定参数化约束
|智能工具托盘
|导入外部 CAD 几何图形
|对象材质和质量特性
|自动创建 BOM 表
|700,000 个以上智能制造零件
|原理图捕捉
|创建面板布局、原理图
|使用一致的项目标准
|以基于项目的结构进行组织
|布线图错误检查
|65,000 多个智能电气符号
|PCB 布局
|PCB 制造 (CAM)
|可制造性/DRC 设计
|MCAD-ECAD 一体化
|元件库管理
|SPICE 仿真
|电子散热
|PCB 设计集成
|印刷电路板的互操作性
|2.5 轴和 3 轴铣削
|3+2 铣削（5 轴定位）
|4 轴铣削
|5 轴联动铣削
|设置测头
|车削
|铣削-车削
|水射流、激光刀具、等离子刀具
|免费的后处理器库
|熔丝预制
|关联编程
|金属增材制造
|整合协调 BIM 模型
|基于模型的定义
|BIM 互操作性
|将对象指定给具有颜色的层
|TrustedDWG™ 文件验证
|管理工具
|用户管理
|文件导出
|版本控制
|AnyCAD
|使用非原生数据
|创建可重复使用的块库
|印刷电路板的互操作性
|Architecture 工具组合
|Map 3D 工具组合
|MEP 工具组合
|Plant 3D 工具组合
|Simulation Extension
|Generative Design Extension
|Machining Extension
|Nesting & Fabrication Extension
|Product Design Extension
|Manage Extension
|Additive Build Extension
|自定义菜单，功能区界面
|内容相关功能区
|无缝用户体验
|块库
|编辑、打印逻辑图形组合
|导入、编辑和创建 CAD 块
|快速访问最近使用的块或喜欢的块
|自动执行更新和通知
|包括服务包、更新
|认证硬件支持
|可用的专用电话支持
|广泛的用户群
|手册、教程和培训中心
|自定义贵公司的安装
|使用早期版本
|处理器
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2.5-3+ GHz
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2.5-3+ GHz
|
2.5-3+ GHz
|Microsoft Windows
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10，64 位
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10，64 位
|
10，64 位
|Apple MacOS
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Big Sur v11
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Big Sur v11，Mac Windows 10
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|Linux
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|磁盘空间
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30 GB
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30 GB
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30 GB
|RAM
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8-32 GB
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8-32 GB
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8-32 GB
|视频显卡
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支持 DirectX 11，Shader Model 5，最少 4 GB 的视频内存
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支持 DirectX 11，Shader Model 5，最少 4 GB 的视频内存
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支持 DirectX 11，Shader Model 5，最少 4 GB 的视频内存
|浏览器
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Chrome
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