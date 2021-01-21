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Autodesk AutoCAD 为建筑师、工程师和施工专业人员提供精确的工具，可以：

  • 使用实体、曲面和网格对象设计和标注二维几何图形及三维模型
  • 自动执行绘图任务，以使用 AI 放置对象、比较图形、发布明细表、创建布局等
  • 利用自定义工作空间、AutoLISP、API 和应用最大限度地提高工作效率

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AutoCAD 试用版下载常见问题解答 (FAQ)

如何下载 AutoCAD 试用版？

要下载试用版，请单击“下载试用版”，然后按照相关步骤操作。您的可用下载项将显示在 Autodesk Account 中。在我们的 Trial Connect 社区网站上查找有关下载试用版、安装和快速入门的更多信息。 

AutoCAD 可以免费试用多长时间？

AutoCAD 免费试用版持续 15 天。  试用版软件将在试用期结束后自动到期。

如何延长 AutoCAD 免费试用？

您的试用过期后，无法延长试用期。对于短期需求，您可以订购月度固定期限的使用许可并关闭自动续展（将付费固定期限的使用许可的期限限制为仅一个月），或购买灵活即付即用计划的 Flex 代币。

如何解决 AutoCAD 下载问题？

您可以在此处以及我们的 Trial Connect 社区站点上找到疑难解答提示。  

在哪里下载面向学生的免费 AutoCAD 软件？

学生和教师可免费获得 Autodesk 产品和服务的一年期教育版访问权限，只要您仍然符合条件，就可以继续续展。如果您是学生或教师，则可以通过 Autodesk Education 方案获得免费 AutoCAD 软件。

如何将 AutoCAD 免费试用版转换成付费固定期限的使用许可？

您可以从试用版软件订购固定期限的使用许可，或访问 AutoCAD 产品中心。在购买固定期限的使用许可时，请输入登录试用版时使用的邮箱地址和密码组合。了解有关将试用版转换成付费固定期限的使用许可的详细信息。

订购固定期限的使用许可后，我在 AutoCAD 试用版中所处理的文件和进行的自定义设置是否会保存？

使用同一 Autodesk 帐户试用和订购固定期限的使用许可时，试用期内在 AutoCAD 中创建的所有项目文件、首选项、设置和自定义设置都将予以转移且可访问。

下载和安装试用版的系统要求是什么？

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