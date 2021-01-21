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要下载试用版，请单击“下载试用版”，然后按照相关步骤操作。您的可用下载项将显示在 Autodesk Account 中。在我们的 Trial Connect 社区网站上查找有关下载试用版、安装和快速入门的更多信息。
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— Ambrose Luk，Munden Fry Landscape Associates 高级设计助理
— Etienne Mutebutsi，Bridges to Prosperity 撒哈拉以南非洲地区需求评估经理
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AutoCAD 免费试用版持续 15 天。 试用版软件将在试用期结束后自动到期。
学生和教师可免费获得 Autodesk 产品和服务的一年期教育版访问权限，只要您仍然符合条件，就可以继续续展。如果您是学生或教师，则可以通过 Autodesk Education 方案获得免费 AutoCAD 软件。
您可以从试用版软件订购固定期限的使用许可，或访问 AutoCAD 产品中心。在购买固定期限的使用许可时，请输入登录试用版时使用的邮箱地址和密码组合。了解有关将试用版转换成付费固定期限的使用许可的详细信息。
使用同一 Autodesk 帐户试用和订购固定期限的使用许可时，试用期内在 AutoCAD 中创建的所有项目文件、首选项、设置和自定义设置都将予以转移且可访问。