动态块可以节省您的时间并精简文件大小。可以创建一个能够根据使用情况来更改形状、大小或配置的块，而不是插入多个静态块。您可以向 CAD 块添加属性或动态特性，让它们能够接受各种不同的文本字符串、形状或尺寸。