CAD 块是对象的具名群组，这些对象可作为单个二维或三维对象。您可以使用 CAD 块创建重复的内容，如工程图符号、常用零部件和标准详图。通过重复使用和共享内容，块可以帮您节省时间、保持一致性并精简文件大小。
CAD 块是对象的具名群组，这些对象可作为单个二维或三维对象。您可以使用 CAD 块创建重复的内容，如工程图符号、常用零部件和标准详图。通过重复使用和共享内容，块可以帮您节省时间、保持一致性并精简文件大小。
您可以创建自己的 CAD 块，也可以选择在 AutoCAD 和 AutoCAD LT 软件中预制 CAD 块。通过指定工程图文件或工程图文件中的块定义，将块插入到 CAD 工程图中。然后，您可以轻松移动、复制、旋转或缩放块。
您可以在 AutoCAD 随附的样例文件中找到一些符号。导航到“设计中心”文件夹，其中包含各种工程图样例，每个样例都包含一系列相关的块定义。
以下只列举了一些其他块库资源：
动态块可以节省您的时间并精简文件大小。可以创建一个能够根据使用情况来更改形状、大小或配置的块，而不是插入多个静态块。您可以向 CAD 块添加属性或动态特性，让它们能够接受各种不同的文本字符串、形状或尺寸。
动态块具有灵活性和智能性。通过自定义夹点或属性来操纵几何体，您可以在工作时轻松更改工程图中的动态块参照。可以在合适的位置调整块参照。例如，您可以创建一个桌子块，而不是针对不同的桌子类型和椅子设置创建多个块。
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了解如何创建与工程图中的现有块相类似的块。本视频将演示如何用一个起始块创建 4 个块。
了解如何从最近使用的块列表或具有视觉库的指定工程图中，有效地插入块。
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返回到基础知识，了解如何插入、创建和重定义块。
通过将静态块转换为动态块来提高效率。
了解如何在 AutoCAD 中充分利用动态块。