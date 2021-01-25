如果您是在线订购固定期限的使用许可的，则您的固定期限的使用许可设置为在合同到期时自动续订。新固定期限的使用许可的费用依据付款方式和 Autodesk Account 中列出的续订日期收取

如果您的固定期限的使用许可不自动续订，您可以在 Autodesk Account 的帐单和订单部分单击相应固定期限的使用许可或合同，查看续订信息