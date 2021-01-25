您可以通过以下方式订购 AutoCAD 固定期限的使用许可：
订购 AutoCAD 软件的固定期限的使用许可后，可以访问 AutoCAD for Windows 和 AutoCAD for Mac、AutoCAD Web 和移动应用程序，以及行业专用 Architecture 工具组合、Electrical 工具组合、Map 3D 工具组合、Mechanical 工具组合、MEP 工具组合、Plant 3D 工具组合和 Raster Design 工具组合（仅适用于 Windows）。
如果您是在线订购固定期限的使用许可的，则您的固定期限的使用许可设置为在合同到期时自动续订。新固定期限的使用许可的费用依据付款方式和 Autodesk Account 中列出的续订日期收取
如果您的固定期限的使用许可不自动续订，您可以在 Autodesk Account 的帐单和订单部分单击相应固定期限的使用许可或合同，查看续订信息
维护计划以前称为维护固定期限的使用许可，可以针对永久许可提供软件更新等访问权限。当您的维护计划需要续订时，您可以选择转至固定期限的使用许可，也可将维护计划再续订一年
通过原购买方法续订维护计划，包括通过 Autodesk 经销商、Autodesk 销售代表或通过 Autodesk Account 在线续订
是否可以通过单个许可同时在 Mac 和 Windows 上使用 AutoCAD？
是的，如果您拥有 AutoCAD 固定期限的使用许可，则可以在 Mac 和 Windows 上使用 AutoCAD。您可以使用同一个固定期限的使用许可用户名和密码，在 Windows 或 Mac 任一平台上激活您的软件。版本年份必须匹配，您需要下载并安装适合您的操作系统的正确软件
如果我订购当前版本固定期限的使用许可，我可以使用哪些版本的 AutoCAD？
您可以利用 AutoCAD 固定期限的使用许可安装和使用 3 个先前版本。购买固定期限的使用许可之后，您在 manage.autodesk.com 位置的 Autodesk Account 会列出可下载的软件。另请参见适用于订购客户的先前版本
您可以利用固定期限的使用许可安装和使用 3 个先前 AutoCAD 版本。2021、2020 和 2019 版本的 AutoCAD 不再单独出售
AutoCAD 的最新版本是 AutoCAD 2025。了解有关 AutoCAD 2025 新增特性的详细信息
AutoCAD Architecture 不再单独销售，但在购买 AutoCAD 的固定期限的使用许可时会随附。借助 AutoCAD 固定期限的使用许可随附的 Architecture 工具组合可以：
AutoCAD Electrical 不再单独销售，但是在购买 AutoCAD 的固定期限的使用许可时会随附。借助 AutoCAD 固定期限的使用许可随附的 Electrical 工具组合可以：
Autodesk 新的指名用户许可方案为各种规模的组织提供了很多管理、支持和报告功能。最近推出的高级版许可方案旨在帮助管理 50 或更多固定期限使用许可的大中型企业提高运营效率。
如何将 AutoCAD 免费试用版转换成付费固定期限的使用许可？
启动试用版软件，在试用版的屏幕上单击“立即订购固定期限的使用许可”，或访问 AutoCAD 的“订购固定期限的使用许可”页面。在购买固定期限的使用许可时，请输入注册试用版时使用的邮箱地址和密码组合。激活固定期限的使用许可因产品而异。在某些情况下，您的软件购买后会自动激活。其他产品需要您从 Autodesk Account 输入序列号。了解有关将试用版转换成付费固定期限的使用许可的详细信息。
如何获得供在网络上使用的 AutoCAD 多用户许可？
从 2020 年 8 月 7 日开始，我们将不再销售新的多（人）用户固定期限使用许可。我们将于 2021 年 8 月 7 日停售多（人）用户固定期限使用许可，此后无法进一步续展。如果您具有多（人）用户固定期限使用许可，我们将帮助您通过新的以旧换新优惠*活动转换至指名用户许可方案。了解有关停售和以旧换新选项的详细信息。
在线销售的固定期限的使用许可仅限单个用户使用，即一个用户可以访问、激活和使用各个固定期限的使用许可席位。用户不能共享座席，但您可以购买其他单机许可，然后将这些座席分配定给不同的用户。
无需在线即可在计算机上使用 AutoCAD 或在移动设备上使用 AutoCAD 移动应用程序 (英文)。但是，您需要每 30 天连接一次 Internet，以验证您固定期限的使用许可是否仍有效。最初需要 Internet 连接才能在台式机和移动设备上安装和激活 AutoCAD。
通过订购 AutoCAD 软件的固定期限的使用许可，您可以在最多三台计算机或其他设备上安装该软件。但在任意给定时间，指定用户只能在一台计算机上登录并使用该软件。有关详细信息，请参见软件许可协议。
您可以随时取消对 AutoCAD 固定期限的使用许可的订购，或者，在购买后 30 天内取消可获得全额退款。购买之后可联系我们申请退款。您还可以从 Autodesk Account 页面编辑续订设置，以禁止您的固定期限的使用许可自动续订。在您的固定期限使用许可到期之前，您将拥有软件和服务的完全访问权限
首次启动 AutoCAD 之后，当指定的授权用户登录时，会激活 AutoCAD 固定期限的使用许可。如果您的软件还需要序列号，Autodesk Account manage.autodesk.com 位置会显示该激活信息，通常安装过程中会自动输入序列号。您必须具有有效的 Internet 连接才能激活并使用订购了固定期限的使用许可的软件
登录 manage.autodesk.com，选择“账单和订单”，单击“编辑付款”，然后关闭“自动续订”。您的固定期限的使用许可详细信息将列出到期日期，而不是续订日期。您固定期限的使用许可将保持激活状态直至到期
是的，您可以为其他用户购买 AutoCAD。登录用于订购软件固定期限的使用许可的 Autodesk Account，单击“用户”图标。然后，您可以输入其他用户的电子邮件地址，分配软件访问权限并发送从 Autodesk Account 下载和安装 AutoCAD 的邀请。有关详细信息，请参见管理用户和权限
全球的学生、教师和教育机构均可以免费访问 Autodesk 软件 3 年。是的，免费。我们对教育怀有真诚的信心。请在 Autodesk 教育社区了解更多信息并下载软件
是的。订购固定期限的使用许可时，期限选择“按月”。您的订单完成后，请访问 manage.autodesk.com，在“账单和订单”部分找到您的订单，然后单击“编辑付款”，关闭自动续订。您的 AutoCAD 固定期限的使用许可将保持活动状态，直到当前计费周期结束
如何将固定期限的使用许可改为其他期限或产品？
对于在线购买的固定期限的使用许可，您可以通过关闭自动续订，并让您当前的使用许可到期，从而更改产品或许可期限。然后，您可以购买所需产品的新固定期限的使用许可并选择所需的期限
你们是否有用于共享项目的 AutoCAD 查看器？
是的。免费查看器适用于大多数 Autodesk 产品和文件类型，可用于共享和查看项目，而不需要完整版本的软件产品。有关信息，请访问 Autodesk 查看器页面