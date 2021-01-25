AUTOCAD 固定期限的使用许可常见问题

常见问题

AUTOCAD 许可和固定期限的使用许可

在哪里可以购买 AutoCAD

在哪里可以购买 AutoCAD®？

您可以通过以下方式订购 AutoCAD 固定期限的使用许可：

订购 AutoCAD 软件的固定期限的使用许可后，可以访问 AutoCAD for Windows 和 AutoCAD for Mac、AutoCAD Web 和移动应用程序，以及行业专用 Architecture 工具组合、Electrical 工具组合、Map 3D 工具组合、Mechanical 工具组合、MEP 工具组合、Plant 3D 工具组合和 Raster Design 工具组合（仅适用于 Windows）。

了解 AutoCAD 2025 中的新增功能

AutoCAD 固定期限的使用许可费用是多少？

年度 AutoCAD 固定期限的使用许可的价格为 ¥8210.

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如何续订 AutoCAD 许可？

关于固定期限的使用许可

如果您是在线订购固定期限的使用许可的，则您的固定期限的使用许可设置为在合同到期时自动续订。新固定期限的使用许可的费用依据付款方式和 Autodesk Account 中列出的续订日期收取

如果您的固定期限的使用许可不自动续订，您可以在 Autodesk Account 的帐单和订单部分单击相应固定期限的使用许可或合同，查看续订信息

如何续订固定期限的使用许可

关于维护计划

维护计划以前称为维护固定期限的使用许可，可以针对永久许可提供软件更新等访问权限。当您的维护计划需要续订时，您可以选择转至固定期限的使用许可，也可将维护计划再续订一年

通过原购买方法续订维护计划，包括通过 Autodesk 经销商、Autodesk 销售代表或通过 Autodesk Account 在线续订

如何续订维护计划

是否可以通过单个许可同时在 Mac 和 Windows 上使用 AutoCAD？

是的，如果您拥有  AutoCAD 固定期限的使用许可，则可以在 Mac 和 Windows 上使用 AutoCAD。您可以使用同一个固定期限的使用许可用户名和密码，在 Windows 或 Mac 任一平台上激活您的软件。版本年份必须匹配，您需要下载并安装适合您的操作系统的正确软件

如果我订购当前版本固定期限的使用许可，我可以使用哪些版本的 AutoCAD？

您可以利用 AutoCAD 固定期限的使用许可安装和使用 3 个先前版本。购买固定期限的使用许可之后，您在 manage.autodesk.com 位置的 Autodesk Account 会列出可下载的软件。另请参见适用于订购客户的先前版本

可从何处获得 AutoCAD 永久许可？

Autodesk 软件仅提供固定期限的使用许可。我们不再销售永久许可。了解有关我们的软件许可选项 (英文)的详细信息

AutoCAD 2021、2020 或 2019 的价格是多少？

您可以利用固定期限的使用许可安装和使用 3 个先前 AutoCAD 版本。2021、2020 和 2019 版本的 AutoCAD 不再单独出售

AutoCAD 的最新版本是 AutoCAD 2025。了解有关 AutoCAD 2025 新增特性的详细信息

购买AutoCAD Architecture 2021 的价格是多少

AutoCAD Electrical 的价格是多少？

AutoCAD Architecture 不再单独销售，但在购买 AutoCAD 的固定期限的使用许可时会随附。借助 AutoCAD 固定期限的使用许可随附的 Architecture 工具组合可以：

  • 使用专业化工具创建楼层平面图、剖面图、立面图和其他建筑设计图形。
  • 其他功能包括墙、门和窗。
  • 使用 8,000 多个智能建筑对象和样式支持 AIA 2nd Edition、BS1192 DIN 276、ISYBAU Long Format、ISYBAU Short Format 和 STLB 图层标准。

解有关 Architecture 工具组合的详细信息

购买AutoCAD Electrical 2021 的价格是多少

AutoCAD Electrical 的价格是多少？

AutoCAD Electrical 不再单独销售，但是在购买 AutoCAD 的固定期限的使用许可时会随附。借助 AutoCAD 固定期限的使用许可随附的 Electrical 工具组合可以：

  • 使用专业化工具创建面板布局、原理图和其他电气图形。
  • 使用统一的项目标准，采用基于项目的结构组织图纸。
  • 包含具备 65,000 多个智能电气符号的库，支持 AS、GB、IEC、IEC-60617、JIC、JIS、NFPA 和 IEEE 标准。

了解有关 Electrical 工具组合的详细信息

哪种 AutoCAD 许可方案适合我的业务？

Autodesk 新的指名用户许可方案为各种规模的组织提供了很多管理、支持和报告功能。最近推出的高级版许可方案旨在帮助管理 50 或更多固定期限使用许可的大中型企业提高运营效率。

查看许可方案详细信息

如何将 AutoCAD 免费试用版转换成付费固定期限的使用许可？

启动试用版软件，在试用版的屏幕上单击“立即订购固定期限的使用许可”，或访问 AutoCAD 的“订购固定期限的使用许可”页面。在购买固定期限的使用许可时，请输入注册试用版时使用的邮箱地址和密码组合。激活固定期限的使用许可因产品而异。在某些情况下，您的软件购买后会自动激活。其他产品需要您从 Autodesk Account 输入序列号。了解有关将试用版转换成付费固定期限的使用许可的详细信息。

我可以从何处获得 AutoCAD 个人许可供单（人）用户使用？

您可以在线、通过致电 (1-855-223-9694) 或从经销商购买 AutoCAD 个人许可供单（人）用户使用。了解有关许可选项的详细信息

如何获得供在网络上使用的 AutoCAD 多用户许可？

从 2020 年 8 月 7 日开始，我们将不再销售新的多（人）用户固定期限使用许可。我们将于 2021 年 8 月 7 日停售多（人）用户固定期限使用许可，此后无法进一步续展。如果您具有多（人）用户固定期限使用许可，我们将帮助您通过新的以旧换新优惠*活动转换至指名用户许可方案。了解有关停售和以旧换新选项的详细信息

一个 AutoCAD 固定期限的使用许可是否可以拥有多个用户？

在线销售的固定期限的使用许可仅限单个用户使用，即一个用户可以访问、激活和使用各个固定期限的使用许可席位。用户不能共享座席，但您可以购买其他单机许可，然后将这些座席分配定给不同的用户。

是否需要连接 Internet 才能使用 AutoCAD？

无需在线即可在计算机上使用 AutoCAD 或在移动设备上使用 AutoCAD 移动应用程序 (英文)。但是，您需要每 30 天连接一次 Internet，以验证您固定期限的使用许可是否仍有效。最初需要 Internet 连接才能在台式机和移动设备上安装和激活 AutoCAD。

是否可以在多台计算机上安装 AutoCAD？

通过订购 AutoCAD 软件的固定期限的使用许可，您可以在最多三台计算机或其他设备上安装该软件。但在任意给定时间，指定用户只能在一台计算机上登录并使用该软件。有关详细信息，请参见软件许可协议

如何取消订购或获得退款？

您可以随时取消对 AutoCAD 固定期限的使用许可的订购，或者，在购买后 30 天内取消可获得全额退款。购买之后可联系我们申请退款。您还可以从 Autodesk Account 页面编辑续订设置，以禁止您的固定期限的使用许可自动续订。在您的固定期限使用许可到期之前，您将拥有软件和服务的完全访问权限

如何激活 AutoCAD 固定期限的使用许可？

首次启动 AutoCAD 之后，当指定的授权用户登录时，会激活 AutoCAD 固定期限的使用许可。如果您的软件还需要序列号，Autodesk Account manage.autodesk.com 位置会显示该激活信息，通常安装过程中会自动输入序列号。您必须具有有效的 Internet 连接才能激活并使用订购了固定期限的使用许可的软件

如何停止自动续订或取消固定期限的使用许可？

登录 manage.autodesk.com，选择“账单和订单”，单击“编辑付款”，然后关闭“自动续订”。您的固定期限的使用许可详细信息将列出到期日期，而不是续订日期。您固定期限的使用许可将保持激活状态直至到期

是否可以购买 AutoCAD 固定期限的使用许可供其他人使用？

是的，您可以为其他用户购买 AutoCAD。登录用于订购软件固定期限的使用许可的 Autodesk Account，单击“用户”图标。然后，您可以输入其他用户的电子邮件地址，分配软件访问权限并发送从 Autodesk Account 下载和安装 AutoCAD 的邀请。有关详细信息，请参见管理用户和权限

是否提供面向学生、教师和教育机构的固定期限的使用许可？

全球的学生、教师和教育机构均可以免费访问 Autodesk 软件 3 年。是的，免费。我们对教育怀有真诚的信心。请在 Autodesk 教育社区了解更多信息并下载软件

是否可以只购买为期一个月的 AutoCAD 固定期限的使用许可？

是的。订购固定期限的使用许可时，期限选择“按月”。您的订单完成后，请访问 manage.autodesk.com，在“账单和订单”部分找到您的订单，然后单击“编辑付款”，关闭自动续订。您的 AutoCAD 固定期限的使用许可将保持活动状态，直到当前计费周期结束

如何将固定期限的使用许可改为其他期限或产品？

对于在线购买的固定期限的使用许可，您可以通过关闭自动续订，并让您当前的使用许可到期，从而更改产品或许可期限。然后，您可以购买所需产品的新固定期限的使用许可并选择所需的期限

你们是否有用于共享项目的 AutoCAD 查看器？

是的。免费查看器适用于大多数 Autodesk 产品和文件类型，可用于共享和查看项目，而不需要完整版本的软件产品。有关信息，请访问 Autodesk 查看器页面

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