续展

您可以轻松续展固定期限使用许可，此外，在续展时还有机会享受特价优惠*并探索各种选项。

两个人在站立式办公桌前使用电脑

续展时节省成本*

为了表示我们对您作为我们忠实客户的感谢，您可以享受特惠续展价格*。如果在固定期限使用许可到期之前续展，相较于新购固定期限使用许可，基于建议零售价 (SRP)* 有机会享受折扣优惠*。1

如何续展

两位女士正在使用平板电脑

在线续展

在 Autodesk Account 中，转到“计费和订单”>“固定期限使用许可和合约”，选择某一产品，然后执行下列操作之一：

  • 对于要自动续展的固定期限使用许可：为了确保续展成功，请确保您的经常性付款方式有效且自动续展处于启用状态。
  • 对于必须手动续展的固定期限使用许可：单击续展提醒电子邮件中的“续展”按钮，或导航到 Autodesk Account 中的“固定期限使用许可和合约”部分。如果可以在线续展，则该选项将在到期前 90 天开始显示。
立即续展
一位女士向一位男士展示平板电脑中的内容

通过合作伙伴续展

如果 Autodesk Account 中未提供自动续展或手动续展选项，请通过 Autodesk 合作伙伴进行续展或联系我们以获取帮助。

  • 要通过合作伙伴进行续展，请在您帐户的“固定期限使用许可和合约”部分查找其联系信息。
  • 如需续展帮助，请填写我们的联系表单，专家将很快与您联系。
联系我们

探索高级版体验

对于管理着 10 个或更多软件固定期限使用许可的企业来说，高级版许可方案将有助于提升其运营效率，并享受如下权益。

探索高级版许可方案
带有锁和对勾的计算机窗口图片

节省时间

利用通讯录同步自动分配群组和产品，高效顺畅地进行用户管理。

带有示例文本条目的计算机窗口图片

做出明智决策

通过详细的高级报告获得宝贵的见解，并通过使用情况报告 API 自动执行分析工作流。

带齿轮图标的计算机显示器图片

优化团队工作效率

通过面向管理员和最终用户的高级版辅导，了解关键提示和最佳实践，以充分利用您的技术和工作流。

通过行业软件集获得更多价值

通过续展或转换至行业软件集，可以在一个软件包中获得适用于您行业的多个强大软件，从而节省大量成本*。

使用工程建设软件集中的产品创建的三维城市地形

工程建设软件集

适用于设计师、工程师和承包商的强大 BIM 和 CAD 工具。包括 Revit、AutoCAD、Civil 3D 等。

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通过产品设计与制造软件集创建的产品渲染效果

产品设计与制造软件集

获取用于产品开发和制造规划的专业级工具，包括 Inventor、AutoCAD、Fusion 360 等。

 

了解软件集
使用传媒和娱乐软件集中的产品设计的带雨滴的植物

传媒和娱乐软件集

扩展工作室的渲染和仿真能力，同时为美工人员配备强大的建模和动画工具。

 

了解软件集
一位女士向一位男士展示平板电脑上的内容

Autodesk Account 助您事半功倍

只需单击几下即可管理和自定义 Autodesk 固定期限使用许可。Autodesk Account 提供自助服务选项，以便您可以添加座席、对齐付款日期、更改固定期限使用许可期限长度等。

常见问题解答

如果固定期限使用许可已过期，如何续展固定期限使用许可？

已过期的固定期限使用许可无法重新激活或重新启动。要使用该软件，只需新购固定期限使用许可。在很多情况下，可以通过启动已过期的软件，查看新固定期限使用许可对应的订购选项。或者，也可以直接通过 AutodeskAutodesk 合作伙伴新购固定期限使用许可。

 

查看促销、折扣和特惠*

如果我更改期限长度，是否仍可以享受特惠续展价格*？

可以！如果从一个期限长度更改为另一个期限长度，并且在固定期限使用许可到期之前续展，您仍可享受特惠续展价格1。如果您继续续展用固定期限使用许可，而不是让固定期限使用许可到期并新购固定期限使用许可，将有机会节省成本*。即使在 Autodesk Account 中选择了新的期限，您也可以持续享受此优惠*。

如果我在线订购了固定期限使用许可，应如何续展？

如果自动续展处于启用状态，则您的固定期限使用许可将自动续展。只需登录到 Autodesk Account，然后选择要续展的产品。确认自动续展处于启用状态，且付款方式正确。

 

登录

 

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管理设置

 

获取登录帮助

如果我通过 Autodesk 业务代表订购了固定期限使用许可，应如何续展？

如果您的固定期限使用许可已启用自动续展，则只需在 Autodesk Account 中确认自动续展处于启用状态且您的付款方式正确。

 

如果固定期限使用许可未启用自动续展，则您必须手动续展。在到期之前，您的合约经理将收到续展提醒电子邮件。 如果您的固定期限使用许可支持在线续展，请转到您的帐户，在固定期限使用许可到期前 90 天内进行续展。

 

续展时如有问题，您可与业务代表讨论诸多适用的选项，包括添加座席、对齐固定期限使用许可的计费日期、升级到高级版许可方案或转换至行业软件集。

 

如需续展帮助，请联系您的业务代表或填写我们的表单，我们将很快与您联系。

如果我通过合作伙伴订购了固定期限使用许可，应如何续展？

在到期之前，您的合约经理将收到续展提醒电子邮件。如果您的固定期限使用许可支持在线续展，您也可以访问 Autodesk Account 以在固定期限使用许可到期前 90 天内进行续展。

 

续展时如有问题，您可与 Autodesk 合作伙伴讨论诸多适用的选项，包括添加座席、对齐固定期限使用许可的计费日期、升级到高级版许可方案或转换至行业软件集。 

 

如需续展帮助，请联系续展通知或 Autodesk Account 中列出的合作伙伴，或使用 Autodesk 合作伙伴定位工具

为什么在 Autodesk Account 中看不到“添加座席”选项？

此功能并非在所有地区都适用3，它仅适用于启用了自动续展的某些固定期限使用许可。 如果您的帐户中未显示“添加座席”选项，则您的固定期限使用许可可能不符合自助服务座席管理的条件。请联系 Autodesk 合作伙伴或联系支持人员以获取帮助。

我可以随时向固定期限使用许可添加座席吗？

可以，您可以随时将座席添加到符合条件的固定期限使用许可。座席成本*将根据现有固定期限使用许可的剩余时间按比例分摊。所有座席将在下一个固定期限使用许可续展日期进行续展。

为什么我无法更改固定期限使用许可的期限？

如果用于更改期限的选项不可见或灰显，则 Autodesk Account 中的自助服务期限更改功能不适用于此固定期限使用许可。

要调整固定期限使用许可，请联系支持人员

如何获得技术支持？

选择适合您的实时或在线支持选项 - 电话、聊天、电子邮件或远程桌面协助。联系我们的支持专家并探索我们的自助服务帮助。

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续展时遇到问题或者需要帮助？

请将您的信息（包括您最关切的产品）发送给我们，Autodesk 续展专家将与您联系。

1 了解有关特惠续展价格和排除项的详细信息。

 

2 此功能仅适用于在美国、加拿大、欧洲或澳大利亚通过 Autodesk 网站直接订购的产品（在某些情况下，通过 Autodesk 业务代表订购的产品也适用）。

 

 