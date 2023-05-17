如果您的固定期限使用许可已启用自动续展，则只需在 Autodesk Account 中确认自动续展处于启用状态且您的付款方式正确。

如果固定期限使用许可未启用自动续展，则您必须手动续展。在到期之前，您的合约经理将收到续展提醒电子邮件。 如果您的固定期限使用许可支持在线续展，请转到您的帐户，在固定期限使用许可到期前 90 天内进行续展。

续展时如有问题，您可与业务代表讨论诸多适用的选项，包括添加座席、对齐固定期限使用许可的计费日期、升级到高级版许可方案或转换至行业软件集。

如需续展帮助，请联系您的业务代表或填写我们的表单，我们将很快与您联系。