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已过期的固定期限使用许可无法重新激活或重新启动。要使用该软件，只需新购固定期限使用许可。在很多情况下，可以通过启动已过期的软件，查看新固定期限使用许可对应的订购选项。或者，也可以直接通过 Autodesk 或 Autodesk 合作伙伴新购固定期限使用许可。
为了表示我们对您作为我们忠实客户的感谢，您可以享受特惠续展价格*。如果在固定期限使用许可到期之前续展，相较于新购固定期限使用许可，基于建议零售价 (SRP)* 有机会享受折扣优惠*。1
在 Autodesk Account 中，转到“计费和订单”>“固定期限使用许可和合约”，选择某一产品，然后执行下列操作之一：
如果 Autodesk Account 中未提供自动续展或手动续展选项，请通过 Autodesk 合作伙伴进行续展或联系我们以获取帮助。
对于管理着 10 个或更多软件固定期限使用许可的企业来说，高级版许可方案将有助于提升其运营效率，并享受如下权益。
利用通讯录同步自动分配群组和产品，高效顺畅地进行用户管理。
通过详细的高级报告获得宝贵的见解，并通过使用情况报告 API 自动执行分析工作流。
通过面向管理员和最终用户的高级版辅导，了解关键提示和最佳实践，以充分利用您的技术和工作流。
只需单击几下即可管理和自定义 Autodesk 固定期限使用许可。Autodesk Account 提供自助服务选项，以便您可以添加座席、对齐付款日期、更改固定期限使用许可期限长度等。
已过期的固定期限使用许可无法重新激活或重新启动。要使用该软件，只需新购固定期限使用许可。在很多情况下，可以通过启动已过期的软件，查看新固定期限使用许可对应的订购选项。或者，也可以直接通过 Autodesk 或 Autodesk 合作伙伴新购固定期限使用许可。
可以！如果从一个期限长度更改为另一个期限长度，并且在固定期限使用许可到期之前续展，您仍可享受特惠续展价格1。如果您继续续展用固定期限使用许可，而不是让固定期限使用许可到期并新购固定期限使用许可，将有机会节省成本*。即使在 Autodesk Account 中选择了新的期限，您也可以持续享受此优惠*。
如果您的固定期限使用许可已启用自动续展，则只需在 Autodesk Account 中确认自动续展处于启用状态且您的付款方式正确。
如果固定期限使用许可未启用自动续展，则您必须手动续展。在到期之前，您的合约经理将收到续展提醒电子邮件。 如果您的固定期限使用许可支持在线续展，请转到您的帐户，在固定期限使用许可到期前 90 天内进行续展。
续展时如有问题，您可与业务代表讨论诸多适用的选项，包括添加座席、对齐固定期限使用许可的计费日期、升级到高级版许可方案或转换至行业软件集。
如需续展帮助，请联系您的业务代表或填写我们的表单，我们将很快与您联系。
在到期之前，您的合约经理将收到续展提醒电子邮件。如果您的固定期限使用许可支持在线续展，您也可以访问 Autodesk Account 以在固定期限使用许可到期前 90 天内进行续展。
续展时如有问题，您可与 Autodesk 合作伙伴讨论诸多适用的选项，包括添加座席、对齐固定期限使用许可的计费日期、升级到高级版许可方案或转换至行业软件集。
如需续展帮助，请联系续展通知或 Autodesk Account 中列出的合作伙伴，或使用 Autodesk 合作伙伴定位工具。
此功能并非在所有地区都适用3，它仅适用于启用了自动续展的某些固定期限使用许可。 如果您的帐户中未显示“添加座席”选项，则您的固定期限使用许可可能不符合自助服务座席管理的条件。请联系 Autodesk 合作伙伴或联系支持人员以获取帮助。
可以，您可以随时将座席添加到符合条件的固定期限使用许可。座席成本*将根据现有固定期限使用许可的剩余时间按比例分摊。所有座席将在下一个固定期限使用许可续展日期进行续展。
1 了解有关特惠续展价格和排除项的详细信息。
2 此功能仅适用于在美国、加拿大、欧洲或澳大利亚通过 Autodesk 网站直接订购的产品（在某些情况下，通过 Autodesk 业务代表订购的产品也适用）。