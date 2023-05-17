注意：如果需要，可使用下面共享的银行信息进行供应商设置。但是，在 2024 年 9 月 16 日新的购买体验在欧洲* 生效之前，无法向以下各种银行文档中列出的欧洲银行帐户支付款项。

下面由 Autodesk 提供的供应商表格和银行信息文档已本地化为以下语言（可在 PDF 中选择）：捷克语、丹麦语、荷兰语、英语、芬兰语、德语、匈牙利语、意大利语、挪威语、波兰语、葡萄牙语、西班牙语、瑞典语。

欧洲 - 供应商表格 (CHF)

欧洲 - 供应商表格 (CZK)

欧洲 - 供应商表格 (DKK)

欧洲 - 供应商表格 (EUR)

欧洲 - 供应商表格 (GBP)

欧洲 - 供应商表格 (NOK)

欧洲 - 供应商表格 (PLN)

欧洲 - 供应商表格 (SEK)

欧洲 (CHF) 银行信息（登录以下载 PDF 文件）

欧洲 (CZK) 银行信息（登录以下载 PDF 文件）

欧洲 (DKK) 银行信息（登录以下载 PDF 文件）

欧洲 (EUR) 银行信息（登录以下载 PDF 文件）

欧洲 (GBP) 银行信息（登录以下载 PDF 文件）

欧洲 (NOK) 银行信息（登录以下载 PDF 文件）

欧洲 (PLN) 银行信息（登录以下载 PDF 文件）

欧洲 (SEK) 银行信息（登录以下载 PDF 文件）

花旗银行帐户确认书 (CHF & GBP) - 2024 年 6 月（登录以下载 PDF 文件）

花旗银行帐户确认书 (CZK) - 2024 年 6 月（登录以下载 PDF 文件）

花旗银行帐户确认书 (DKK) - 2024 年 6 月（登录以下载 PDF 文件）

花旗银行帐户确认书 (EUR) - 2022 年 11 月（登录以下载 PDF 文件）

花旗银行帐户确认书 (NOK) - 2024 年 6 月（登录以下载 PDF 文件）

花旗银行帐户确认书 (PLN) - 2024 年 6 月（登录以下载 PDF 文件）

花旗银行帐户确认书 (SEK) - 2024 年 6 月（登录以下载 PDF 文件）

*符合条件的国家/地区包括奥地利、安道尔、比利时、保加利亚、克罗地亚、塞浦路斯、捷克共和国、丹麦、爱沙尼亚、芬兰、法国、德国、希腊、匈牙利、冰岛、爱尔兰、意大利、拉脱维亚、列支敦士登、立陶宛、卢森堡、马耳他、摩纳哥、荷兰、挪威、波兰、葡萄牙、罗马尼亚、圣马力诺、斯洛伐克、斯洛文尼亚、西班牙、瑞典、瑞士和英国。