楼层平面是房间、住宅或商业建筑（如办公室或餐厅）的技术图纸。该图纸可以用二维或三维形式表示，展示了房间、空间和窗、门和家具等图元之间的空间关系。楼层平面图对于任何建筑项目都至关重要。建筑师、工程师和施工人员使用楼层平面图软件为即将开展的项目创建楼层平面图。