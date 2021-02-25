创建二维/三维设计
楼层平面图软件
出色的建筑和土木工程设计始于楼层平面图。Autodesk 为创新项目提供领先的楼层平面图软件。
图片来源：Haworth, Inc
了解它们是什么以及它们如何用于建筑项目。
楼层平面是房间、住宅或商业建筑（如办公室或餐厅）的技术图纸。该图纸可以用二维或三维形式表示，展示了房间、空间和窗、门和家具等图元之间的空间关系。楼层平面图对于任何建筑项目都至关重要。建筑师、工程师和施工人员使用楼层平面图软件为即将开展的项目创建楼层平面图。
楼层平面图提供建筑项目的预览。它显示了空间的划分方式，并指明了各种元素（如窗和门）的尺寸和测量值。参与项目的人员将能够提出更改建议，并转向下一阶段，如电气、管道、结构、景观美化等。
图片来源：DLB Associates
蓝图是在建造某物时参考的详细图纸。它们可以包括许多类型的绘图和图表，例如楼层平面图、立面图和详图。楼层平面图显示结构内部的鸟瞰图，包括墙、室内设施和家具的位置。
有各种类型的楼层平面图可用于不同的用途。
三维楼层平面图是建筑空间的三维视图。通过查看三维楼层平面图，可以更好地了解空间的大小、布局和比例。
技术楼层平面图可提供特定的细节和测量，显示建筑或建筑工程项目中房间和其他空间之间的关系。它们是按比例绘制的，通常每个平面图只显示一层结构。
人性化楼层平面图比其他类型的平面图更逼真，最适合用于演示。在建筑和建筑工程使用案例中，它们展示了空间完成后环境的外观，包括家具、水槽和其他物体。
我们为学生和教师提供免费的 Autodesk 软件。使用全球顶尖专业人士使用的相同楼层平面图软件创建楼层平面图。
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