AutoCAD Mobile 应用程序与 iPad Pro 完全兼容，让您可以上传、打开、创建和编辑 DWG™ 图形。该移动应用还完全支持 Apple Pencil，使您可以快速绘制创意草图或轻松修改图形的各个部分。
STUDIO GLDN
借助 AutoCAD，设计师可以将其建筑和室内设计激情转变成为客户打造的动态的、个性化的项目。
图片来源：Studio GLDN
增材
一家总部位于巴塞罗那的产品设计工作室面临着巨大挑战，使用 Fusion 360 中的衍生式设计创建更轻、更坚固的单板固定器。
图片来源：ADDIT-ION
VIEWRAIL
领先的自定义楼梯制造商 Viewrail 使用 Inventor 中的设计自动化技术大量节省创建自定义楼梯的时间。
图片来源：Viewrail
是的，Autodesk 文件类型是程序的原生文件类型，而不是您使用的特定操作系统的文件类型。无论是使用 Windows 版本还是 Mac 版本创建文件，它都会使用相同的扩展名，并且在任一操作系统上都是交叉兼容的。
Fusion 360 for Mac 与 macOS Big Sur 11.x、Mojave 10.14 和 Catalina 10.15 兼容。Fusion 还需要至少具有 4 核（1.7 GHz 或更高）的 CPU、4 GB RAM 和 3 GB 存储。查看最新等级库。
Autodesk CAD 软件与 Windows 和 Mac 操作系统本地兼容，某些应用程序包括移动设备的版本。Maya 具有有限的 Linux 兼容性，可以使用 Wine 等第三方兼容程序获得非官方支持。
AutoCAD for Windows 的不同之处主要在于界面有所变化，例如工具选项板、多窗口支持以及典型的 Windows 界面元素（包括开始选项卡和功能区）。有关特定 Windows 功能的详细信息，请访问我们的支持中心。
AutoCAD for Mac 包含在每个 AutoCAD 固定期限的使用许可中，月度固定期限的使用许可
AutoCAD Mobile 应用程序可轻松与 Apple 的 Pencil 配合使用，使您能够在 iPad Pro 上将草图立即转换为 AutoCAD 对象。借助 Apple Pencil 可立即使用 CAD 工具，让您在自画线中编辑、添加注释和加入尺寸。
虽然 Inventor 不对 Mac OS X 提供本地支持，但可以使用 Boot Camp 或虚拟化程序（如 Parallels ）在 Windows 分区上运行。了解有关在 Mac 上安装 Inventor 的详细信息。
虽然 Fusion 360 在 macOS App Store 上不再提供，但可以直接从 Autodesk 网站下载，每个 Fusion 360 固定期限的使用许可都包含该网站。有关将现有 Fusion 360 下载从 macOS App Store 转换到 Autodesk 帐户的更多详细信息，请查看支持文章。
Fusion 360 免费供个人使用（业余爱好者、初创企业或符合条件的非商业用户）。对于所有其他用户，Fusion 360 提供以下固定期限的使用许可形式：月度固定期限的使用许可