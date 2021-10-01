MAC 兼容程序

适用于 Mac 的 CAD 软件

适用于 Mac OS X 的 Autodesk 行业领先的 CAD 软件。

试用 CAD 软件

查看所有 Mac 兼容软件

了解 CAD for Mac OS 软件

正在使用 AutoCAD 2020 for Mac

AutoCAD for Mac

我们最热门的 2D3D CAD 软件现在可用于 Mac。AutoCAD for Mac 提供与 Windows 版本相同的功能，但利用了具界面熟悉的 OS X 环境。AutoCAD for Mac 帮助建筑师、工程师和施工专业人员利用 AutoCAD 强大的功能集和自动化工作流，创建二维和三维图形并加快设计过程。

了解更多

使用 Fusion 360 for Mac 的设计师

Fusion 360 for Mac

Fusion 360 for Mac 面向初创公司和业余爱好者免费提供，将 CADCAMPCB 软件 集于一个灵活、完整的软件包，该软件包适用于 Mac OS 和移动设备。Fusion 360 for Mac 提供了一个协作平台，可帮助简化从设计到制造的产品开发流程。

了解更多

渲染在 Inventor 中创建的远程控制混凝土整面机

Inventor for Mac

使用 Inventor 加快产品设计工作流。Inventor 非常适合机械设计（英文）、产品仿真（英文）和工具创建，提供了一整套专业级产品设计和工程工具。虽然 Inventor 无法在 Mac 上进行本地安装，但可以使用 Boot Camp 或 Parallels 将其安装在具有 Windows 分区的 Macintosh 计算机上。

如何安装 Inventor for Mac

一名男士和女士正在 iPad 上使用 AutoCAD Mobile。

您能否在 iPad 上使用 AutoCAD？

AutoCAD Mobile 应用程序与 iPad Pro 完全兼容，让您可以上传、打开、创建和编辑 DWG™ 图形。该移动应用还完全支持 Apple Pencil，使您可以快速绘制创意草图或轻松修改图形的各个部分。

了解更多（英文）

下载 AutoCAD Mobile

了解客户如何在 Mac 上使用 CAD 软件

  • Danielle Golden Irby 在她最近设计的一个厨房中

    STUDIO GLDN

    使用 AutoCAD 创建不可思议的空间

    借助 AutoCAD，设计师可以将其建筑和室内设计激情转变成为客户打造的动态的、个性化的项目。

    阅读客户案例（英文）

    图片来源：Studio GLDN

  • 3D 打印的单板固定器

    增材

    采用衍生式设计的 3D 打印的单板固定器

    一家总部位于巴塞罗那的产品设计工作室面临着巨大挑战，使用 Fusion 360 中的衍生式设计创建更轻、更坚固的单板固定器。

    阅读客户案例（英文）

    图片来源：ADDIT-ION

  • 由 Viewrail 设计的自定义楼梯

    VIEWRAIL

    采用自动化技术配置楼梯系统

    领先的自定义楼梯制造商 Viewrail 使用 Inventor 中的设计自动化技术大量节省创建自定义楼梯的时间。

    阅读客户案例

    图片来源：Viewrail

了解 AutoCAD for Mac

  • AutoCAD for Mac 显示楼层平面

    比较 AutoCAD 与 AutoCAD for Mac

    了解有关 AutoCAD for Mac 和 Windows 之间的功能和差异的详细信息。

    比较（英文）

  • AutoCAD 键盘快捷键

    AutoCAD for MAC 键盘快捷键

    阅读 AutoCAD for MAC 键盘快捷键指南了解 AutoCAD 热键和命令。

    了解更多

  • AutoCAD for Mac 视频教程标题卡

    AutoCAD for Mac 资源

    浏览 Autodesk 提供的有用资源和文章，充分挖掘 AutoCAD for Mac 的潜力。

    了解更多

试用适用于 Mac 的 CAD 软件

比较
了解更多

适用于 Mac 的 CAD 软件常见问题解答

AutoCAD for Mac 提供 Windows 版本的所有常用功能，并且包含在每个 AutoCAD 固定期限的使用许可中，但 Mac 用户对其界面更为熟悉。查看更详细的功能比较。

是的，Autodesk 文件类型是程序的原生文件类型，而不是您使用的特定操作系统的文件类型。无论是使用 Windows 版本还是 Mac 版本创建文件，它都会使用相同的扩展名，并且在任一操作系统上都是交叉兼容的。

Autodesk 拥有其许多常用软件程序的 Mac 兼容版本，并且在许多情况下都包含在固定期限的使用许可中。查看 Autodesk 提供的 Mac 软件的完整列表。

如果有 Mac 兼容版本，则从 Autodesk 下载软件时，您通常会看到 Mac 安装程序（通常为 .dmg 扩展名）选项。有关程序的特定安装说明，请参考支持部分

Fusion 360 for Mac 与 macOS Big Sur 11.x、Mojave 10.14 和 Catalina 10.15 兼容。Fusion 还需要至少具有 4 核（1.7 GHz 或更高）的 CPU、4 GB RAM 和 3 GB 存储。查看最新等级库。

Autodesk CAD 软件与 Windows 和 Mac 操作系统本地兼容，某些应用程序包括移动设备的版本。Maya 具有有限的 Linux 兼容性，可以使用 Wine 等第三方兼容程序获得非官方支持。

是的，每个 AutoCAD 固定期限的使用许可都提供 AutoCAD for Mac。比较功能并下载试用版。

AutoCAD for Windows 的不同之处主要在于界面有所变化，例如工具选项板、多窗口支持以及典型的 Windows 界面元素（包括开始选项卡和功能区）。有关特定 Windows 功能的详细信息，请访问我们的支持中心

AutoCAD for Mac 包含在每个 AutoCAD 固定期限的使用许可中，月度固定期限的使用许可 起，年度固定期限的使用许可 起。

AutoCAD Mobile 应用程序可轻松与 Apple 的 Pencil 配合使用，使您能够在 iPad Pro 上将草图立即转换为 AutoCAD 对象。借助 Apple Pencil 可立即使用 CAD 工具，让您在自画线中编辑、添加注释和加入尺寸。

虽然 Inventor 不对 Mac OS X 提供本地支持，但可以使用 Boot Camp 或虚拟化程序（如 Parallels ）在 Windows 分区上运行。了解有关在 Mac 上安装 Inventor 的详细信息。

虽然 Fusion 360 在 macOS App Store 上不再提供，但可以直接从 Autodesk 网站下载，每个 Fusion 360 固定期限的使用许可都包含该网站。有关将现有 Fusion 360 下载从 macOS App Store 转换到 Autodesk 帐户的更多详细信息，请查看支持文章

Fusion 360 免费供个人使用（业余爱好者、初创企业或符合条件的非商业用户）。对于所有其他用户，Fusion 360 提供以下固定期限的使用许可形式：月度固定期限的使用许可 、年度固定期限的使用许可 ，以及 3 年期固定期限的使用许可