隐私 | Cookie 首选项 | 报告不合规情况 | 使用条款 | 法律 （英文） | © 2024 Autodesk, Inc. 保留所有权利 | 京ICP备19053430号-1 | 京公网安备 11010502047539号
利用三维 CAD 软件，用户可以在绘图中包含精确尺寸。在三维 CAD 中进行设计时，可以更高效地更新图形，并且简化了文件共享过程。
FALKBUILT-SPRUNG STRUCTURES
两家加拿大公司施以援手，帮助满足快速激增的医疗设施需求。Falkbuilt-Sprung 与 Autodesk 专家合作，设计和制造应急设施，以帮助应对新冠病例的激增。
图片来源：Falkbuilt
利用三维 CAD 软件，用户可以在绘图中包含精确尺寸。在三维 CAD 中进行设计时，可以更高效地更新图形，并且简化了文件共享过程。
AutoCAD 等三维 CAD 软件提供了许多优势，包括：
AutoCAD 网页版是一款联机 CAD 程序，在订购 AutoCAD 或 AutoCAD LT 固定期限使用许可时会随附该程序。它有助于您在计算机上的 Internet 浏览器中使用 AutoCAD 远程工作并与同事协作。此外，AutoCAD、AutoCAD LT 以及 AutoCAD 网页版 （英文）和移动版还可通过某些领先的远程存储服务提供商提供互联工作流。远程存储集成使您可以将 DWG 文件存储在所需位置，灵活便捷地使用 AutoCAD 工作。
是的，Autodesk 为 AutoCAD、Fusion 360、Inventor 和 Revit 等产品提供三维 CAD 认证。有关可用于认证的产品的完整列表和有关认证的详细信息，请访问 Autodesk 认证 （英文）。