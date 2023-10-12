三维计算机辅助设计

三维 CAD 软件

Autodesk 的三维 CAD 软件旨在满足您的需求。使用我们最受欢迎的三维 CAD 软件 AutoCAD®，设计并制作内容。

使用对比真实的渲染和线框创建的豪华住宅三维渲染效果。

什么是三维 CAD 软件？

三维 CAD，即三维计算机辅助设计，是一种设计和技术文档编制技术，它使用自动化的流程替代手动制图。三维 CAD 软件常为建筑师、工程师和其他专业人员所用，可在计算机上以三维方式使用一组点精确地表示和可视化展示对象。Autodesk 推出了一系列用于绘图建模的三维 CAD 软件产品组合，旨在帮助用户探索并分享创意、直观展示概念并在设计被制作成实物之前对设计效果进行模拟。

AutoCAD

二维和三维 CAD 软件。固定期限的使用许可中包括 AutoCAD、专业化工具组合和应用。

产品详细信息
AutoCAD 网页端应用

通过网页浏览器或移动设备在线绘制、注释并将现场数据添加到图形中。访问和编辑 DWG 文件，并快速与 AutoCAD 用户协作进行设计。

产品详细信息
Autodesk Fusion

用于产品设计的基于远程服务的三维 CAD/CAM/CAE 软件

产品详细信息
Inventor

用于三维机械设计、仿真、可视化和文档编制的专业级产品设计和工程工具

产品详细信息
产品设计与制造软件集

同时获取 Inventor + AutoCAD + Fusion 360 以及更多软件（用于产品开发和制造规划的专业工具）

产品详细信息
3ds Max

用于游戏和设计可视化的三维建模、动画和渲染软件

产品详细信息
Revit

使用强大的建筑信息模型 (BIM) 工具来规划、设计、建造和管理建筑。

产品详细信息
Civil 3D

土木工程设计和施工文档编制

产品详细信息
工程建设软件集

面向设计师、工程师和承包商的强大 BIM 和 CAD 工具，包括 Revit、AutoCAD、Civil 3D、Autodesk Forma 等

产品详细信息
两个人在移动环境中使用 AutoCAD

使用 AutoCAD Web 实现联机三维 CAD

AutoCAD Web 提供了直观的用户界面，有助于轻松地联机访问制图工具以便管理视图、特性和图层。将存储在远程服务中的三维 CAD 图形打开并共享到某些远程存储服务提供商。查看反馈并将其添加到 DWG （英文）文件，而不更改原始文件。

如何使用三维 CAD 软件？

Simon Denness 设计的住宅三维模型

SIMON DENNESS 设计

在疫情期间，一家演出装备公司开启了新的舞台

了解设计师兼建筑技术员 Simon Denness 如何使用 AutoCADRevit 以极其详细的二维/三维模型、实时调整和极具竞争力的定价给客户留下深刻印象。

 

了解更多 （英文）

图片来源：Simon Denness

一位男士在计算机上使用 Fusion 360

ONE CLICK METAL

One Click Metal 让金属增材制造变得大众化

One Click Metal 是一家增材制造初创公司，致力于开发低成本金属 3D 打印机。他们不仅决定使用 Fusion 360 让梦想和设计成真，还决定将机床及其流程集成到 Eagle 中。

 

了解更多 （英文）

图片来源：One Click Metal

Falkbuilt 和 Sprung 打造的宽敞医疗中心解决方案

FALKBUILT-SPRUNG STRUCTURES

公司如何帮助在不到 3 周的时间内构建新冠疫情应急响应设施

两家加拿大公司施以援手，帮助满足快速激增的医疗设施需求。Falkbuilt-Sprung 与 Autodesk 专家合作，设计和制造应急设施，以帮助应对新冠病例的激增。

 

了解更多 （英文）

图片来源：Falkbuilt

有关三维 CAD 软件的常见问题解答 (FAQ)

三维 CAD 软件为何优于手动绘图？

利用三维 CAD 软件，用户可以在绘图中包含精确尺寸。在三维 CAD 中进行设计时，可以更高效地更新图形，并且简化了文件共享过程。

三维 CAD 软件有哪些优势？

AutoCAD 等三维 CAD 软件提供了许多优势，包括：

  • 提高了绘制精确尺寸的精度
  • 自动执行常见流程
  • 访问常用项目（如门、窗和制造零件）库
  • 无需重新开始即可快速调整图形的各个部分
  • 在一个文件中管理复杂的设计详图
  • 为常用绘制项目创建图块
  • 能够共享和标记同一文件，这有助于增强与同事的协作

 

三维 CAD 软件面向哪些用户？

三维 CAD 软件面向许多不同的专业人员，包括建筑师、机械工程师电气工程师室内设计师土木工程师 （英文）、景观建筑师 （英文）、工业设计师 （英文）、P&ID 设计师 （英文）、流程工厂工程师、管道设计师、机电工程师、测量员、城市规划师和 GIS 专家。

Autodesk 的三维 CAD 软件是否为学生/教师提供任何折扣*？

是的，学生和教师可免费获得 Autodesk 产品和服务的一年期教育版访问权限，只要您仍然符合条件，就可以继续续展。

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Autodesk 的三维 CAD 软件中包含哪些远程协作/远程功能？

AutoCAD 网页版是一款联机 CAD 程序，在订购 AutoCAD 或 AutoCAD LT 固定期限使用许可时会随附该程序。它有助于您在计算机上的 Internet 浏览器中使用 AutoCAD 远程工作并与同事协作。此外，AutoCAD、AutoCAD LT 以及 AutoCAD 网页版 （英文）和移动版还可通过某些领先的远程存储服务提供商提供互联工作流。远程存储集成使您可以将 DWG 文件存储在所需位置，灵活便捷地使用 AutoCAD 工作。

Autodesk 是否提供任何三维 CAD 认证？

是的，Autodesk 为 AutoCAD、Fusion 360、Inventor 和 Revit 等产品提供三维 CAD 认证。有关可用于认证的产品的完整列表和有关认证的详细信息，请访问 Autodesk 认证 （英文）。

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