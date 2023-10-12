三维 CAD，即三维计算机辅助设计，是一种设计和技术文档编制技术，它使用自动化的流程替代手动制图。三维 CAD 软件常为建筑师、工程师和其他专业人员所用，可在计算机上以三维方式使用一组点精确地表示和可视化展示对象。Autodesk 推出了一系列用于绘图和建模的三维 CAD 软件产品组合，旨在帮助用户探索并分享创意、直观展示概念并在设计被制作成实物之前对设计效果进行模拟。