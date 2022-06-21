最大的区别在于 AutoCAD 是 CAD 软件，Revit 是 BIM 软件。AutoCAD 是一种应用广泛的通用绘图工具，而 Revit 是设计和文档解决方案，可为建筑项目中的各个阶段和领域提供支持。

Revit 用于协调所有数据输入（包括 CAD）并生成联合项目交付成果。这两个程序通常在同一公司内使用，BIM 和 CAD 专家负责项目的不同图元。