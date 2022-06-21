REVIT 与 AUTOCAD 对比

BIM 与CAD 软件对比

Revit 与 AutoCAD 对比

比较 Autodesk 最畅销的 BIM 和 CAD 软件。工程建设软件集中现在提供用于对建筑进行设计和文档编制的两个软件。

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图片来源：HOK, © Alan Karchmer/OTTO

了解 BIM 与 CAD 之间的差异

简而言之，在将 CAD 用于建筑设计时，您将重点放于创建图形上。使用 BIM 时，您将重点放在创建建筑模型上，然后可以从模型生成图形。

什么是 BIM？

BIM 是建筑信息模型。它是一种基于三维模型的智能流程，能让工程建设 (AEC) 专业人员深入了解项目并使用相关实用工具，从而高效地规划、设计、建造和管理建筑及基础设施。

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展示 AutoCAD 软件设计功能的高速公路交叉口渲染

什么是 CAD？

CAD 是计算机辅助设计。CAD 软件为工程建设专业人员提供设计和创建精确二维和三维图形的技术，将手动绘图替换为自动化流程。

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以建筑为重点并覆盖蓝色数字的基础设施城市景观图像。

Revit 和 AutoCAD 之间有何区别？

最大的区别在于 AutoCAD 是 CAD 软件，Revit 是 BIM 软件。AutoCAD 是一种应用广泛的通用绘图工具，而 Revit 是设计和文档解决方案，可为建筑项目中的各个阶段和领域提供支持。

Revit 用于协调所有数据输入（包括 CAD）并生成联合项目交付成果。这两个程序通常在同一公司内使用，BIM 和 CAD 专家负责项目的不同图元。

Botswana Innovation Hub 渲染

图片来源：Boztana Innovation Hub - SHoP Architects

BIM 和 Revit 是否相同？

BIM 是一个共享的知识资源，通过分享有关设施的信息，为其生命周期中的决策提供可靠依据。BIM 的作用是收集并链接与建筑设计、施工和运营相关的数据，以生成全面的三维模型。

Revit 是一款建筑师、工程师和承包商广泛使用的 BIM 软件，可创建所有领域和行业用于完成工作的统一模型。Autodesk Revit 的创建目的是支持 BIM，而不是取代 BIM。Revit 托管形成绘图和文档衍生模型的信息。

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AutoCAD 与 Revit 能否配合使用？

AutoCAD 与 Revit 具有互操作性，可以配合使用。它们通常配合使用，将在 AutoCAD 中创建的设计整合到 Revit 项目中。公司可以在某些项目或组件设计中使用 AutoCAD，然后使用 Revit 生成 BIM 交付成果，与其他设计领域进行协作。通过工程建设软件集，在专业化解决方案中获取 Revit 和 AutoCAD。

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Autodesk 互操作性手册

将 AutoCAD 项目与 Revit 集成

《AutoCAD Revit 互操作性指南》演示如何将 Revit 与 AutoCAD 配合使用，以帮助管理项目及其可交付项。您将学习如何将现有 AutoCAD 项目与 Revit 集成，将视图或图纸导出为 DXF 或 DWG 格式，将外部数据链接到 Revit 等。

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AutoCAD + Revit + BIM 360 Docs（视频：1 分 36 秒）（英文）

了解 AutoCAD 和 Revit 如何协同工作

将 AutoCAD 与工程建设软件集中的 Revit 配合使用。借助 BIM 和 CAD 软件，实现最佳建筑设计。通过基于智能模型的设计和任务自动化，您可以专注于最重要的设计挑战，并更好、更快地协同工作。

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“在 AutoCAD 中使用 Architecture 工具组合的益处”研究的封面视图

AutoCAD Architecture 工具组合现在包含于 AutoCAD 中

订购 AutoCAD 固定期限的使用许可后，即可使用专业化 Architecture 工具组合（前称 AutoCAD Electrical）。了解如何通过下载 AutoCAD Architecture 工具组合工作效率研究加快处理常见建筑设计任务。

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了解客户如何使用 Revit 和 AutoCAD

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