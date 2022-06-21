图片来源：Boztana Innovation Hub - SHoP Architects
BIM 是一个共享的知识资源，通过分享有关设施的信息，为其生命周期中的决策提供可靠依据。BIM 的作用是收集并链接与建筑设计、施工和运营相关的数据，以生成全面的三维模型。
Revit 是一款建筑师、工程师和承包商广泛使用的 BIM 软件，可创建所有领域和行业用于完成工作的统一模型。Autodesk Revit 的创建目的是支持 BIM，而不是取代 BIM。Revit 托管形成绘图和文档衍生模型的信息。
AutoCAD 与 Revit 具有互操作性，可以配合使用。它们通常配合使用，将在 AutoCAD 中创建的设计整合到 Revit 项目中。公司可以在某些项目或组件设计中使用 AutoCAD，然后使用 Revit 生成 BIM 交付成果，与其他设计领域进行协作。通过工程建设软件集，在专业化解决方案中获取 Revit 和 AutoCAD。
《AutoCAD Revit 互操作性指南》演示如何将 Revit 与 AutoCAD 配合使用，以帮助管理项目及其可交付项。您将学习如何将现有 AutoCAD 项目与 Revit 集成，将视图或图纸导出为 DXF 或 DWG 格式，将外部数据链接到 Revit 等。
AutoCAD + Revit + BIM 360 Docs（视频：1 分 36 秒）（英文）
将 AutoCAD 与工程建设软件集中的 Revit 配合使用。借助 BIM 和 CAD 软件，实现最佳建筑设计。通过基于智能模型的设计和任务自动化，您可以专注于最重要的设计挑战，并更好、更快地协同工作。
订购 AutoCAD 固定期限的使用许可后，即可使用专业化 Architecture 工具组合（前称 AutoCAD Electrical）。了解如何通过下载 AutoCAD Architecture 工具组合工作效率研究加快处理常见建筑设计任务。
LUIS VIDAL + ARQUITECTOS
全球设计公司纷纷转向 BIM 和工程建设软件集，以确保在此次重新开发项目中实现最高效率，从而减少 30% 的重复性任务。
Touloukian Touloukian
屡获殊荣的建筑公司使用 AutoCAD 和 Architecture 工具组合通过改造再利用和现代绿色设计振兴底特律公园。
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了解工程建设软件集如何帮助支持预制件、钢筋和结构钢的结构设计到加工流程。