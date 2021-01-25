TOULOUKIAN TOULOUKIAN
通过改造再利用和现代绿色设计，令底特律公园恢复生机
总部位于波士顿的 Touloukian Touloukian Inc. 是一家铸就大业的小型建筑公司。作为底特律市中心 Beacon Park 重建项目的一部分，建筑师建造了屡获大奖的 Lumen 餐饮大楼。这座大楼既保留了其历史风韵，同时又注入了创新设计。AutoCAD 和 Architecture 工具集可帮助该公司合理设计拥挤的城市地段、管理区域划分要求、维护历史监管，同时投身于更加环保的设计。
俗话说“好东西不在个大”，对于 Touloukian Touloukian 来说也是如此。虽然 Touloukian Touloukian 是波士顿一家只有九名员工的建筑公司，但是它却荣获了多项大奖。该公司由 AIA 成员 Theodore Touloukian 于 2003 年创立，专注于对公民和环境负责的设计，项目范围囊括整个建筑领域，从办公空间的改造再利用到多户住宅开发项目、私人住宅、宗教场所、19 层建筑，甚至还包括密歇根州底特律和纽约州布法罗等城市的城市复兴项目。
Touloukian Touloukian 的工作项目涵盖多种多样的城市环境，而每个地方特色的独特性正是其灵感来源，它丰富了建造工艺、体验品质以及建筑与环境的总体关系。该公司尊重每个地方的独特性，并力求在其建筑表现中体现这一点。
位于底特律 Beacon Park 的 Lumen 餐饮大楼。© Anton Grassl 摄影。
AIA 成员 Jared Ramsdell 说：“我们的设计方案凝聚了办公室中每一位人员的心血”。“我们的设计方案基于五个指导原则：清晰的项目叙述，阐明客户的使命；致力于将每个地方的特色与自然周期和建筑环境的可持续品质关联起来；以构造艺术形式呈现建筑；支持以诗意再现地方特色；以及对公民责任的需求。”
以该公司在底特律市中心的工作项目为例。Beacon Park 以前是 Grand River Avenue 上一个占地近 10000 平方英尺的荒芜废弃公园，而如今是一片广阔的绿地（出自仍健在的 LAB 园林建筑师之手），还有一座被 Eater 赞誉为 “隐于周围市中心建筑中的一座震撼超前的餐饮大楼”。欢迎来到 Lumen。
LEED 银级认证（待确认）设计当属 Touloukian Touloukian 无疑：环保与时尚兼顾，毫无不宜之处。在 公司的项目报告中，Touloukian Touloukian 谈到了寻求新旧相融的方法：“其现代几何形状的中心是强有力的悬挑屋顶形式，指向底特律的历史古迹 G.A.R. Building 和公园的椭圆形草坪；中心还有一座宏伟的楼梯，通向在底特律历史古迹 Book Tower Building 轴线上的屋顶平台”。
它帮助说明了城市整合是该公司的另一个强项，这个强项可以归功于它的波士顿历史文化根源。在这样一个历史悠久的城市，任何空间再利用或新建筑都需要经历繁杂的许可程序。拥挤的城市地段设计需要查看复杂的区域划分法律、管制设计审查、弹性测试和历史监管。这就是 AutoCAD 和 Architecture 工具集软件 的用武之地。
Lumen 和周围的 Beacon Park 开放营业。© Anton Grassl 摄影。
“除了使用该软件进行建筑设计之外，我们还编制了一套基本文档和图表，用于在 AutoCAD 中提供项目区域划分摘要，识别可能的区域划分差异，”Ramsdell 说， “该软件可以帮助我们记录和可视化区域划分阻碍、高度，以及告知项目规模和公民责任的其他要求。此外，在项目的招标阶段，我们还向承包商提供了使用 AutoCAD 绘制的图纸集，以方便他们准确地完成材料标识并开始动工”。
Touloukian Touloukian 的设计工作从一开始就建立在合作之上，这需要一个简单、标准的基础。“我们所有的工作都需要分包商的合作，”Ramsdell 说到， “在施工图绘制过程中及现场安装期间，我们经常与分包商直接展开合作。我们喜欢合作项目，也乐意与该领域的各种行业建立合作关系。此外，我们还与分包商共同推进项目的设计阶段，从而改进既经济又美观的细节。”
Ramsdell 继续说到：“AutoCAD 在顾问之间搭建了一座桥梁，在办公室内提供了一个共享工作平台，让我们的工作变得更加容易”。“我能够快速地勾画出创意的草图，从规划研究到建筑细节，并能够清晰地表达叙述过程和想法。我们能够以一种简洁易懂的方式传达错综复杂的信息，这有利于整个设计过程，并最终提高我们的建造效率。”Ramsdell 补充说到：“该技术可帮助办公室人员将多项规章制度相关的细节和材料汇总成一套文档”。
底特律 Beacon Park，标志性建筑 Lumen 餐饮餐厅俯瞰图。AutoCAD 帮助 Touloukian Touloukian 记录和可视化区域划分阻碍、高度以及其他要求。© Jason Keen。
但即使有了所有这些合作，Ramsdell 实际使用 AutoCAD 进行设计的频率是怎样的呢？“自 13 年前第一次实习以来，AutoCAD 一直是我日常工作中不可或缺的工具，我每天都会使用 AutoCAD 的 Architecture 工具集进行设计和绘制建筑设计图，”他说，“在一周中，我往往会管理多个项目，并通过与设计师沟通、与顾问召开会议，为其他项目提供帮助”。
这项工作得到了回报。在《Architect Magazine》公布的 2017 全美前 50 强建筑公司名单中，Touloukian Touloukian 排名第 30 位，相比 2016 年上升了两位。该公司还入围了 2017 年世界建筑新闻网 — 年度最佳实践奖名单，荣获了 2017 年美国建筑奖 — 年度专业公司荣誉奖，并且仅在 2017 年这一年就获得了 8 个项目的 19 个设计奖。位于 Beacon Park 的 Lumen 餐饮大楼是该公司工作项目的一个典型代表，它已经荣获了 5 项大奖，包括芝加哥建筑设计博物馆颁发的 2018 年美国建筑奖。
这并不是说没有 AutoCAD 就无法实现这一切，而是说该工具让我们能够快速而精确地工作，同时还可以相互合作，这些无疑帮助了整个 Touloukian Touloukian 公司拓展了其工作范围、推动了设计进程取得更好的结果，并实现了其对公民和环境负责的设计使命。