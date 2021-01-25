俗话说“好东西不在个大”，对于 Touloukian Touloukian 来说也是如此。虽然 Touloukian Touloukian 是波士顿一家只有九名员工的建筑公司，但是它却荣获了多项大奖。该公司由 AIA 成员 Theodore Touloukian 于 2003 年创立，专注于对公民和环境负责的设计，项目范围囊括整个建筑领域，从办公空间的改造再利用到多户住宅开发项目、私人住宅、宗教场所、19 层建筑，甚至还包括密歇根州底特律和纽约州布法罗等城市的城市复兴项目。

Touloukian Touloukian 的工作项目涵盖多种多样的城市环境，而每个地方特色的独特性正是其灵感来源，它丰富了建造工艺、体验品质以及建筑与环境的总体关系。该公司尊重每个地方的独特性，并力求在其建筑表现中体现这一点。