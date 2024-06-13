产品设计是构想、创建和迭代解决方案的过程，这些解决方案可以为工业机械或汽车制造等商业领域的客户解决问题，也可以直接为消费品等领域的公众解决问题。

产品设计流程从研究开始，以了解市场和客户需求。设计师运用知识、同理心和创造力来构思解决方案。

创建手绘草图、样机、技术工程图和三维模型是为了沟通和审阅建议的产品设计解决方案，并在利益相关方之间协调设计过程。进一步的样机制作用于与真实客户一起测试和验证概念设计。

最终输出包括产品需求文档、规范、技术工程图和视觉特效。通常，产品设计师与设计工程师一起开发可用于制造的概念设计。

产品设计方面的工作包括设计经理、工业设计师、产品设计师、UI/UX 设计师、平面设计师、动画设计师、设计工程师、技术设计师、设计绘图员、CAD 设计师和 CAD 操作员。