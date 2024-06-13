产品设计软件

在创纪录的时间内实现产品线创新

借助 Autodesk 的产品设计软件，加速增长并在竞争中保持领先地位。

设计师坐在办公桌旁，产品样机插图悬停在桌子上

发掘客户洞察力。超越竞争对手。

设计复杂的设备、零部件、工业产品、消费品和特种产品需要成熟的设计工程方法。Autodesk 产品设计软件可以帮助您在创新与客户需求之间取得平衡，同时在扩展产品/服务与实现这些产品/服务所需的时间之间取得平衡。

了解行业领导者如何通过 Autodesk 开发敏捷方法，以发掘强大的洞察力、更快地响应机会并交付客户喜爱的产品。

借助产品设计软件实现业务转型

提高质量

高效设计，消除与制造脱节的情况，将概念转化为能为客户带来利润的优质产品。

敏捷转换

快速响应数据见解和利益相关方反馈，快速跟踪从样机到理想产品的概念设计。

提高吸引力

将来自同事和客户的见解与集成的数据管理相结合，帮助您快速准确地跟踪变更。

快速创新

打造创新能力、设计智能产品，并增加服务产品，同时减少对物理样机的要求。

顶级制造商如何利用产品设计软件推动增长

利用面向产品设计的 CAD 推动突破性创新

基于模型的定义 (MBD)

通过在三维模型中包含所有几何尺寸和公差 (GD&T) 符号和数据、材料、工程配置等，在不降低质量的情况前提下缩短上市时间。

探索 MBD（英文）

设计自动化

自动执行重复性任务，让设计和工程团队腾出时间专注于创新突破性产品，同时最大限度地减少错误。然后，扩大规模以加快下游开发过程。

探索设计自动化

仿真

使用各种仿真工具，最大限度地减少物理样机，并在制作样机前测试创意。发掘强大的数据驱动型洞察力，帮助您确定设计和构建更好产品的最佳方法。

探索仿真

制造文档

在单一软件环境中，自动编制产品文档以及 BOM 表、排料、CAM 刀具路径等制造数据，以加快下游流程并缩短上市时间。

制造流程自动化

全面支持 2 轴和 3 轴、3+2 轴、4 轴和 5 轴铣削以及增材制造、减材制造和混合制造，为简单和复杂的几何体提供强大的自动化 CAM 工作流和 CNC 刀具路径。

探索 CAM（英文）

产品生命周期管理 (PLM)

利用功能强大的工具，将人员、流程和数据连接到一个可审计和控制的单一安全数据模型中，从而提高开发敏捷性、减少非增值流程，并提高产品质量。

探索 PLM

可制造性设计 (DFM)

弥合设计与制造之间的差距。通过在设计阶段考虑制造过程、材料和约束，您的团队可以减少错误、生产时间、成本和整体上市时间。

探索 DFM（英文）

样机制作

在产生巨大费用之前，尽可能多地研究设计方案。然后，通过组织内外的开放沟通渠道，快速、轻松地向预制加工商提供最有前景的创意。

探索样机制作

消费品设计

发掘敏捷开发工作流，与团队协作，并从真实客户那里收集反馈。然后构想、设计、制造和交付更智能、更美观的产品，让您在竞争中保持领先地位。

探索消费品设计（英文）

产品设计软件

产品设计与制造软件集

同时获取 Inventor + AutoCAD + Fusion 360 以及更多软件（用于产品开发和制造规划的专业工具）

产品详细信息
Inventor

用于三维机械设计、仿真、可视化和文档编制的专业级产品设计和工程工具

产品详细信息
Autodesk Fusion

用于产品设计的基于远程服务的三维 CAD/CAM/CAE 软件

产品详细信息
Vault

产品数据管理软件，提供 Vault Basic、Vault Professional、Vault Office 供您选择

产品详细信息

及时了解产品设计最佳实践

生命周期见解报告的三维渲染图

生命周期见解报告 

通过敏捷开发实现更大价值

在当今竞争激烈的产品市场上，越来越多的同行正在从软件领域汲取经验，并采用敏捷开发过程。了解产品制造商如何寻求新方法为客户创造更大的价值。

阅读报告（英文）
Autodesk 设计和工程网络讲座的三维渲染图

网络讲座

观看设计和工程网络讲座

向 Autodesk 专家学习有关产品设计和工程的提示、小技巧和最佳实践。查看我们丰富的网络讲座库，了解如何建立产品创新的新流程，将设计从优秀提升到卓越，并为行业的下一步发展做好准备。

观看网络讲座
Autodesk 报告的三维渲染图

Autodesk 报告 

探索消费类电子产品的最新趋势

世界领先的消费类电子产品公司正在采用新的设计方法应对可持续性挑战。探索他们关注的原因、面临的挑战以及行之有效的方法。

阅读报告（英文）

借助 Autodesk 加速产品开发突破

请与业务代表联系，了解 Autodesk 产品设计解决方案如何以更敏捷的方式帮助您设计下一个产品线。

产品设计软件的常见问题解答 (FAQ)

什么是产品？

产品是为了让客户受益而制造的物品。您的服务也可以称为产品。如今，许多“智能”产品将实物与联网的数字服务相结合，为客户提供超越实物价值的持续价值。

什么是产品设计？

产品设计是构想、创建和迭代解决方案的过程，这些解决方案可以为工业机械或汽车制造等商业领域的客户解决问题，也可以直接为消费品等领域的公众解决问题。

 

产品设计流程从研究开始，以了解市场和客户需求。设计师运用知识、同理心和创造力来构思解决方案。

 

创建手绘草图、样机、技术工程图和三维模型是为了沟通和审阅建议的产品设计解决方案，并在利益相关方之间协调设计过程。进一步的样机制作用于与真实客户一起测试和验证概念设计。

 

最终输出包括产品需求文档、规范、技术工程图和视觉特效。通常，产品设计师与设计工程师一起开发可用于制造的概念设计。

 

产品设计方面的工作包括设计经理、工业设计师、产品设计师、UI/UX 设计师、平面设计师、动画设计师、设计工程师、技术设计师、设计绘图员、CAD 设计师和 CAD 操作员。

产品设计师做什么？

产品设计师利用研究、创造力和同理心来了解客户的问题，并提出满足他们需求的产品。

 

概念必须满足客户要求并实现盈利。产品设计师与营销和业务战略团队合作，决定要开发哪些产品概念。产品设计师与工程团队一起开发成功的概念，以充分开发设计，并与营销团队一起推出产品。

 

利用图像和样机，与包括营销、工程、制造和分销在内的各利益相关方共享概念设计。为了将设计概念化，可以使用三维 CAD模型，在产品开发过程中，工程团队通常会重复使用这些模型。

 

产品设计是一个高度协作的过程，包括从业务战略和营销到工程和制造的多个专业领域。设计过程包括来自客户、供应商、业务人员、制造专家和项目经理的反馈。

产品设计流程是什么？

产品设计流程对于成功的产品开发业务至关重要。业务目标是提供一款满足客户需求的可盈利产品。产品开发受到预算、设计能力和上市时间的限制。

 

产品设计流程是协作式的，可能涉及业务战略、市场研究和用户体验 (UX) 设计方面的专家。一旦企业就他们想要为客户解决的问题达成一致，产品设计师就会与 UX 设计师、概念美工师、平面设计师和样机制作专家合作，共同开发概念。

 

概念设计阶段是一个循环往复的过程，涉及多轮样机制作、评估和审查，直到确定一个产品概念，该概念有望满足客户要求、生产盈利并在市场上脱颖而出。最终输出包括产品需求文档、规范、技术工程图和视觉特效

 

当企业同意推进某个概念时，产品设计师会监督工程团队的设计开发工作。工程师会考虑制造技术、供应商以及分销、使用和报废的实际情况。

 

产品设计团队还与市场营销和分销部门合作，共同设计产品包装和广告，以推出产品。

产品设计软件的用途是什么？

产品设计软件可帮助设计师自动执行任务、跟踪流程，并实现设计师与项目管理、采购、制造或客户等利益相关方之间的协作。

 

产品设计师使用软件创建二维概念草图、用于可视化和样机制作的三维模型以及演示文稿，并管理设计数据、任务和沟通。产品设计师还可以使用衍生式设计 AI 软件来激发创意，或生成多个解决设计问题的解决方案。

 

扩展现实 (XR) 越来越多地被用于帮助利益相关方可视化概念，而无需物理样机，从而节省时间和资金。

 

使用三维 CAD 模型和硬件设备（例如移动设备或专用 VR 头戴式设备），利益相关方可以在现实环境中查看数字模型，从而帮助他们评估设计的可行性。

 

该技术有助于轻松显示多种设计配置，包括尺寸、材料或颜色的变化。在设计审阅期间，利益相关方可以直接实时体验到概念设计变更的影响。

产品设计师使用哪些 CAD 程序？

用于产品设计的计算机辅助设计软件可以包括：

  • 二维计算机辅助设计，用于快速构思和创建技术工程图
  • 三维计算机辅助设计，用于概念建模和快速样机制作，与增材和/或减材 CAM（计算机辅助制造）结合使用。
  • 可视化软件（英文）可用于创建设计的计算机生成图像 (CGI) 或数字渲染，以帮助向利益相关方传达设计。渲染可以是真实照片级静态图像，也可以是显示设计如何运作的动画。
  • 衍生式设计使用算法和计算能力，根据指定的约束和目标，探索并生成多种设计方案。
  • 虚拟现实 (VR)增强现实 (AR) 软硬件可用于让人们直接与 CGI 交互，以帮助可视化设计。

 

如何在产品设计中使用 CAD 系统？

计算机辅助设计 (CAD) 软件广泛应用于产品设计，以创建、修改和分析产品的虚拟模型。

 

以下是在产品设计中使用 CAD 系统的一些方式：

  1. 创建二维和三维模型：CAD 软件可让设计师创建详细的二维和三维产品模型。这些模型可以从不同的角度进行可视化，使设计师能够评估设计的美观性、功能性和可行性。
  2. 设计迭代和修改：CAD 系统便于轻松修改和迭代设计。设计师可以快速更改虚拟模型、测试不同的变体，并评估修改对整个产品的影响，而无需花费时间制作多个物理样机。
  3. 可视化和仿真CAD 软件可提供逼真的产品可视化和仿真。这有助于设计师和利益相关方可视化最终产品、识别潜在问题，并就设计改进做出明智的决策。
  4. 协作和沟通：CAD 系统使设计师能够与团队成员、工程师和客户进行协作。可以通过电子方式共享设计，从而获得实时反馈、意见和建议。这可以改善沟通并简化设计流程。
  5. 设计分析和优化CAD 软件包含用于分析和优化设计的工具。工程师可以执行应力分析、模拟运动、执行热分析以及评估其他性能因素。这有助于识别潜在的设计缺陷并优化产品，以获得更好的性能和可靠性。
  6. 文档和制造：CAD 系统可生成制造所需的准确而详细的技术工程图、规格和文档。制造商可以使用这些工程图准确高效地生产产品。

总体而言，CAD 系统在产品设计中发挥着至关重要的作用，它可以提高工作效率、支持设计探索、改善沟通并促进从概念到生产的过渡。

在产品设计中使用 CAD 有哪些优势？

CAD（即计算机辅助设计）是产品设计流程中一款很有价值的工具。CAD 可帮助设计师快速迭代多个概念。衍生式设计甚至可以提出设计解决方案，然后设计师可以从中选择概念进行进一步探索。

 

使用数字三维 CAD 建模，设计师可以探索美观性和实用性，收集反馈意见，同时减少对物理样机的需求，这可能既耗时又昂贵。

 

此外，CAD 还可以自动创建最终交付成果，例如计算机生成图像 (CGI) 和技术工程图。

 

借助 CAD 软件，设计师可以腾出时间专注于解决问题和接收反馈，从而缩短设计周期并提高工作效率，同时保持设计流程的质量。

为什么 CAD 在产品设计中很重要？

CAD（计算机辅助设计）在产品设计中很重要，原因如下：

  • 效率和速度（英文）：与传统的手动绘图方法相比，CAD 软件使设计师能够更快、更高效地创建、修改和迭代设计。设计师可以轻松进行更改、探索不同的设计方案并测试各种创意，从而在设计流程中节省大量时间和精力。
  • 准确性和精确度：CAD 系统使设计师能够创建高度准确和精确的设计。该软件提供了用于精确测量、对齐和几何约束的工具，确保设计符合所需的规格和公差。
  • 可视化和沟通CAD 软件可提供逼真的产品设计可视化，使设计师和利益相关方能够在制造最终产品之前对其进行可视化。这有助于更好地沟通和理解设计意图，减少误解或错误的机会。
  • 设计探索和迭代：CAD 系统允许设计师快速创建和测试多个设计变体，从而促进设计探索。设计师可以轻松修改参数，评估不同的选项，并比较不同设计的性能和美观性。这种迭代过程有助于优化设计并找到最佳解决方案。
  • 仿真和分析CAD 软件通常包含仿真和分析工具，使设计师能够评估产品设计的性能和行为。工程师可以执行应力分析、运动仿真、热分析和其他测试，以识别潜在问题并优化设计，从而获得更好的性能和可靠性。
  • 文档和制造：CAD 系统可生成制造所需的准确而详细的技术工程图、规格和文档。这些工程图可以轻松地与制造商共享，从而确保准确高效地生产产品。
  • 协作和版本控制：CAD 软件可帮助设计师与团队成员、工程师和客户进行协作。可以通过电子方式共享设计，从而获得实时反馈、意见和建议。CAD 系统还提供版本控制，确保有效地跟踪和管理设计变更。

总体而言，CAD 通过提高效率、准确性、可视化、沟通和协作，在产品设计中发挥着至关重要的作用。它帮助设计师将创意变为现实，探索设计可能性，并创建高质量的产品。

最适合产品设计的 Autodesk 软件是什么？

Autodesk 为产品设计提供了多种软件选项，每个选项都有自己的优势和功能。选择最适合产品设计的 Autodesk 软件取决于各种因素，包括项目的具体要求和设计师的偏好。以下是一些用于产品设计的常用 Autodesk 软件选项：

  • Autodesk InventorInventor 是一款功能强大的三维 CAD 软件产品，专为机械设计、仿真和文档编制而设计。它提供了一套全面的工具，用于创建和编辑三维模型、执行仿真以及生成技术工程图。Inventor 具有高度可配置性，可满足您的企业标准，并且借助 Autodesk Vault 可在整个企业中实现协作。
  • Autodesk Fusion 360Fusion 360 是一款基于远程服务的三维 CAD、CAM 和 CAE 软件，可提供全面的产品设计方法。它将设计、工程和制造功能整合在一个平台中。Fusion 360 提供参数化建模、仿真、渲染、协作工具以及集成的 3D 打印和 CAM 功能等功能。
  • Autodesk AutoCAD：AutoCAD 是一款广泛使用的 CAD 软件产品，提供一系列用于二维绘图和三维建模的工具。AutoCAD 用于二维布局、二维概念设计的快速迭代，并作为 CAD 与 CAM 或 CAD 与平面设计软件之间的接口。
  • Autodesk Alias：Alias 是一款用于工业设计和曲面建模的专用软件。它通常用于汽车和消费品设计行业。Alias 提供一流的工具组合，用于创建复杂的有机形状和曲面，以及可视化和渲染功能。
  • Autodesk 产品设计与制造软件集：该软件集包括 Autodesk Inventor、AutoCAD、Fusion 360、Vault、ReCap 和 Navisworks。它包括 Inventor 附加模块（例如 Inventor 公差分析、Inventor CAM 和 Inventor Nastran），为产品设计、仿真、可视化和制造提供了一整套工具。该软件集适用于需要广泛功能的设计和工程团队。

最适合产品设计的 Autodesk 软件取决于设计师和组织的需求和偏好，以及产品和生产链的复杂性。评估每个软件选项的特性、功能和兼容性，以确定最合适的选择。

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