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产品是为了让客户受益而制造的物品。您的服务也可以称为产品。如今，许多“智能”产品将实物与联网的数字服务相结合，为客户提供超越实物价值的持续价值。
设计复杂的设备、零部件、工业产品、消费品和特种产品需要成熟的设计工程方法。Autodesk 产品设计软件可以帮助您在创新与客户需求之间取得平衡，同时在扩展产品/服务与实现这些产品/服务所需的时间之间取得平衡。
了解行业领导者如何通过 Autodesk 开发敏捷方法，以发掘强大的洞察力、更快地响应机会并交付客户喜爱的产品。
高效设计，消除与制造脱节的情况，将概念转化为能为客户带来利润的优质产品。
快速响应数据见解和利益相关方反馈，快速跟踪从样机到理想产品的概念设计。
将来自同事和客户的见解与集成的数据管理相结合，帮助您快速准确地跟踪变更。
打造创新能力、设计智能产品，并增加服务产品，同时减少对物理样机的要求。
– 深圳中集智慧托盘有限公司
– Assaad Hani，Technica International 业务分析师
通过在三维模型中包含所有几何尺寸和公差 (GD&T) 符号和数据、材料、工程配置等，在不降低质量的情况前提下缩短上市时间。
自动执行重复性任务，让设计和工程团队腾出时间专注于创新突破性产品，同时最大限度地减少错误。然后，扩大规模以加快下游开发过程。
使用各种仿真工具，最大限度地减少物理样机，并在制作样机前测试创意。发掘强大的数据驱动型洞察力，帮助您确定设计和构建更好产品的最佳方法。
全面支持 2 轴和 3 轴、3+2 轴、4 轴和 5 轴铣削以及增材制造、减材制造和混合制造，为简单和复杂的几何体提供强大的自动化 CAM 工作流和 CNC 刀具路径。
利用功能强大的工具，将人员、流程和数据连接到一个可审计和控制的单一安全数据模型中，从而提高开发敏捷性、减少非增值流程，并提高产品质量。
弥合设计与制造之间的差距。通过在设计阶段考虑制造过程、材料和约束，您的团队可以减少错误、生产时间、成本和整体上市时间。
在产生巨大费用之前，尽可能多地研究设计方案。然后，通过组织内外的开放沟通渠道，快速、轻松地向预制加工商提供最有前景的创意。
发掘敏捷开发工作流，与团队协作，并从真实客户那里收集反馈。然后构想、设计、制造和交付更智能、更美观的产品，让您在竞争中保持领先地位。
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产品是为了让客户受益而制造的物品。您的服务也可以称为产品。如今，许多“智能”产品将实物与联网的数字服务相结合，为客户提供超越实物价值的持续价值。
产品设计是构想、创建和迭代解决方案的过程，这些解决方案可以为工业机械或汽车制造等商业领域的客户解决问题，也可以直接为消费品等领域的公众解决问题。
产品设计流程从研究开始，以了解市场和客户需求。设计师运用知识、同理心和创造力来构思解决方案。
创建手绘草图、样机、技术工程图和三维模型是为了沟通和审阅建议的产品设计解决方案，并在利益相关方之间协调设计过程。进一步的样机制作用于与真实客户一起测试和验证概念设计。
最终输出包括产品需求文档、规范、技术工程图和视觉特效。通常，产品设计师与设计工程师一起开发可用于制造的概念设计。
产品设计方面的工作包括设计经理、工业设计师、产品设计师、UI/UX 设计师、平面设计师、动画设计师、设计工程师、技术设计师、设计绘图员、CAD 设计师和 CAD 操作员。
产品设计师利用研究、创造力和同理心来了解客户的问题，并提出满足他们需求的产品。
概念必须满足客户要求并实现盈利。产品设计师与营销和业务战略团队合作，决定要开发哪些产品概念。产品设计师与工程团队一起开发成功的概念，以充分开发设计，并与营销团队一起推出产品。
利用图像和样机，与包括营销、工程、制造和分销在内的各利益相关方共享概念设计。为了将设计概念化，可以使用三维 CAD模型，在产品开发过程中，工程团队通常会重复使用这些模型。
产品设计是一个高度协作的过程，包括从业务战略和营销到工程和制造的多个专业领域。设计过程包括来自客户、供应商、业务人员、制造专家和项目经理的反馈。
产品设计流程对于成功的产品开发业务至关重要。业务目标是提供一款满足客户需求的可盈利产品。产品开发受到预算、设计能力和上市时间的限制。
产品设计流程是协作式的，可能涉及业务战略、市场研究和用户体验 (UX) 设计方面的专家。一旦企业就他们想要为客户解决的问题达成一致，产品设计师就会与 UX 设计师、概念美工师、平面设计师和样机制作专家合作，共同开发概念。
概念设计阶段是一个循环往复的过程，涉及多轮样机制作、评估和审查，直到确定一个产品概念，该概念有望满足客户要求、生产盈利并在市场上脱颖而出。最终输出包括产品需求文档、规范、技术工程图和视觉特效。
当企业同意推进某个概念时，产品设计师会监督工程团队的设计开发工作。工程师会考虑制造技术、供应商以及分销、使用和报废的实际情况。
产品设计团队还与市场营销和分销部门合作，共同设计产品包装和广告，以推出产品。
产品设计软件可帮助设计师自动执行任务、跟踪流程，并实现设计师与项目管理、采购、制造或客户等利益相关方之间的协作。
产品设计师使用软件创建二维概念草图、用于可视化和样机制作的三维模型以及演示文稿，并管理设计数据、任务和沟通。产品设计师还可以使用衍生式设计 AI 软件来激发创意，或生成多个解决设计问题的解决方案。
扩展现实 (XR) 越来越多地被用于帮助利益相关方可视化概念，而无需物理样机，从而节省时间和资金。
使用三维 CAD 模型和硬件设备（例如移动设备或专用 VR 头戴式设备），利益相关方可以在现实环境中查看数字模型，从而帮助他们评估设计的可行性。
该技术有助于轻松显示多种设计配置，包括尺寸、材料或颜色的变化。在设计审阅期间，利益相关方可以直接实时体验到概念设计变更的影响。
计算机辅助设计 (CAD) 软件广泛应用于产品设计，以创建、修改和分析产品的虚拟模型。
以下是在产品设计中使用 CAD 系统的一些方式：
总体而言，CAD 系统在产品设计中发挥着至关重要的作用，它可以提高工作效率、支持设计探索、改善沟通并促进从概念到生产的过渡。
CAD（即计算机辅助设计）是产品设计流程中一款很有价值的工具。CAD 可帮助设计师快速迭代多个概念。衍生式设计甚至可以提出设计解决方案，然后设计师可以从中选择概念进行进一步探索。
使用数字三维 CAD 建模，设计师可以探索美观性和实用性，收集反馈意见，同时减少对物理样机的需求，这可能既耗时又昂贵。
此外，CAD 还可以自动创建最终交付成果，例如计算机生成图像 (CGI) 和技术工程图。
借助 CAD 软件，设计师可以腾出时间专注于解决问题和接收反馈，从而缩短设计周期并提高工作效率，同时保持设计流程的质量。
CAD（计算机辅助设计）在产品设计中很重要，原因如下：
总体而言，CAD 通过提高效率、准确性、可视化、沟通和协作，在产品设计中发挥着至关重要的作用。它帮助设计师将创意变为现实，探索设计可能性，并创建高质量的产品。
Autodesk 为产品设计提供了多种软件选项，每个选项都有自己的优势和功能。选择最适合产品设计的 Autodesk 软件取决于各种因素，包括项目的具体要求和设计师的偏好。以下是一些用于产品设计的常用 Autodesk 软件选项：
最适合产品设计的 Autodesk 软件取决于设计师和组织的需求和偏好，以及产品和生产链的复杂性。评估每个软件选项的特性、功能和兼容性，以确定最合适的选择。