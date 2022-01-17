Technica International 设计的包装系统。图片来源：Technica International。
Technica International 主营业务包括设计、建造和安装复杂的产品处理和自动化系统，涵盖多个行业，包括食品饮料、造纸包装、化学和制药业等等。在雄心勃勃的增长计划推动下，公司选择使用产品设计与制造软件集来转换传统的手工流程，打造更为精简的自动化互联工作流。
公司的生产效率得到了大幅提升，各个应用的生产率提升幅度从 50% 到 1600% 不等。
Technica International 设计的包装系统。图片来源：Technica International。
如果某个产品可以食用、饮用、打开或是当药吃，那么它很可能是通过工厂复杂的自动化处理系统加工而成。Technica International 是此类系统的全球领先供应商之一，其产品包括输送和缓冲装置、托盘和板条箱处理系统、包装及装车设备。
Technica International 总部位于黎巴嫩 Bickfaya，自 1982 年起开始设计和生产此类系统，为世界各地的不同行业提供服务。作为一家解决方案供应商和端到端生产线集成商，Technica International 的专业知识主要集中在制造链的核心环节。作为企业规划的一部分，2020 年，这家快速发展的公司为自己设定了雄心勃勃的发展目标，那就是更加精益求精，提高数字化程度和生产效率。这让 Technica International 重新审视已存在数十年的技术和工作流。
“主要挑战在于我们使用的工具没有实现集成，”负责公司“精益化、数字化、全球化”项目的业务分析师 Assaad Hani 表示，“也就是说，每个部门都在独立工作。这意味着关键数据并不总是能够以正确的方式传输。我们通常使用电子表格传递数据，这就加大了版本控制的难度。”
例如，如果制造团队的某个人误用了旧版本的产品设计，就会导致大量返工。没有统一的方式控制设计和制造信息，就无法实现高效的跨团队协调。
Technica International 的转型始于 2020 年初，当时公司从 Autodesk 订购了一系列解决方案，其中包括产品设计与制造软件集。经过几个月的实践，公司已经开始实现投资回报。
“我们选择 Autodesk 是因为它是知名品牌，值得信赖，”Hani 表示，“看到产品设计与制造软件集时，我们意识到它可以帮我们将所有流程连接起来。它满足了我们的所有需求，我们需要的所有东西都已经整合在一起。比如，我们不需要再额外订购 AutoCAD Electrical，因为它已经集成在 Inventor 中了。各种操作实施起来都很容易，对用户也很友好。”
Technica International 最终选择了 Autodesk，而不是其他竞争性公司的产品，正是因为 Autodesk 提供的是打包的成套产品。“Autodesk 的服务和支持都很棒，”Hani 说道，“我们当时并没有立即意识到这一点。但如果您发送请求或申索工单，24 小时内就能收到回复。我们对此非常满意！”
使用 Factory Design Utilities 处理二维和三维模型。图片来源：Technica International。
在转换到产品设计与制造软件集之前，Technica International 采用传统工作流，技术销售团队会在结束客户作业时创建二维布局。机械工程团队再根据这些布局创建三维设计，与此同时，电气工程团队会并行设计控制系统。
“每次从二维销售图转换到三维模型，我们都要从零开始，”Hani 说道，“项目团队需要在三维环境中重建整个布局。重复性工作非常多。”
如今，我们使用 Autodesk Factory Design Utilities 来处理整个过程，该工具可以帮助 Technica International 团队优化客户的生产线和设备布局，同时考虑到工厂及现有设备的制约。
“现在，我们的工作变得更容易了，因为我们正在构建一个工厂库，”Hani 表示，“我们只需从库中获取二维机械表示，将它们放到布局图中，完成配置，并同步到三维环境即可。转换的过程中不会丢失任何内容，这样我们就能更快完成任务。”
关于一组集成解决方案的影响，还体现在电气工程团队指定系统的控制装置、传感器和配电盘时。以前，机械和电气团队分别孤立地工作，很难跟上变更的步伐。如果电气团队在面板上添加了组件，机械团队可能没有合适的电缆来提供相应支持。现在，两个团队都在 Inventor 中使用同样的三维布局工作。
集成也让工作流自动化变得更加简单。过去，Technica International 主要在设置了自定义公式的电子表格中手动进行计算，以此优化设备布局。这意味着每次布局发生变化，都需要相应修改电子表格，获取新的计算结果。现在，团队可以将数据直接从 Autodesk Process Analysis 360 自动导入到 AutoCAD 中。
“使用产品设计与制造软件集这样的集成解决方案，我们的设计时间缩短了一半，”Hani 说道，“我们不需要做重复性工作，这节省了很多时间。如果是标准项目，我们还可以使用库中的组件，从而尽可能减少工程时间。除此之外，我们还消除了花时间纠错的风险，因为大家使用的都是准确的数据。”
Technica International 的 Pepsi Jordan 项目。图片来源：Technica International。
简化协作的理念也扩展应用到了 Technica International 客户身上。疫情封锁期间，公司开始使用 Shared Views（共享视图），各工程团队居家工作，但丝毫没有影响到生产效率。他们很快意识到，这个工具也能解决与客户共享大型设计文件这一常见挑战。
“我们每次共享图纸，获取屏幕截图，然后上传大型文件，并要求客户下载特殊软件进行查看时，都会遇到问题”，Hani 说道，“而现在，我们只需通过电子邮件发送一个链接，客户就可以很方便地访问设计和图纸，甚至还能添加评论。这打开了一个讨论和协作的新世界。”
借助 Fusion Teams，工程团队很快就能以比使用 Shared Views（共享视图）更高效的方式在公司内部进行协作。Hani 期望借助这个安全的远程服务平台，让多个团队更便捷地就同一项目开展协作，同时保持用户对数据访问权限的控制。事实上，Technica International 已经在使用 Fusion 360，并开始让研发工程师们更快地进行概念创新和迭代。
“Fusion 360 将帮助创新团队专注于自己最擅长的事情，而不再花那么多时间收集和准备数据，”Hani 称。
资源中心零件可与 iLogic 在配置中一起使用，运用自定义参数和自动化零件编号创建功能。图片来源：Technica International。
为提高车间的生产效率，Technica International 利用 Autodesk Inventor 内置的 iLogic 工具简化从设计到制造的过渡。在之前的工作流中，制造经理必须为操作人员手写操作指令，比如切割某些钣金型材的方法，或需要合并的弯头数量。现在则可使用 iLogic 规则自动从三维模型中提取这些指令。
“这是一个重大转变，”高级研发工程师 Samer Bou Karam 表示，“之前，所有工作都是分开进行的。现在，我们可以提取制造所需的特征，无论是排料时使用的多余材料还是孔的数量。在工作过程中，我们会检查制造要求并将其集成到 iLogic 规则中，然后利用事件触发器生成最终的制造指令集。”
团队还利用资源中心自动化新零件的编号过程，提取 BOM 表，确保将所有需要的零件准备妥当。“根据我们的统计，使用这些新解决方案可以为工程师节省大量时间，只需原来的十六分之一左右，”数字化经理 Cyril Haddad 称，“以前需要 16 个小时的任务，现在只需 1 小时即可完成。”
电气工程团队也在采取类似的做法，从三维模型中提取细节来自动创建组件目录。
“我们在 Autodesk AutoCAD 中创建了一个包含所有标准组件的库，”电气设计工程师 Eliane Jeitani 说道，“其中包含所有规格，以及面板布局和 Inventor 中各个三维组件的链接。我们掌握了所有组件的全部信息，可从中提取大量的报告和 BOM 表。我们的目标是，通过一键点击就能自动生成电气工程图。”
“使用产品设计与制造软件集这样的集成解决方案，我们的设计时间缩短了一半。我们不需要做重复性工作，这节省了很多时间。如果是标准项目，我们还可以使用库中的组件，从而尽可能减少工程时间。除此之外，我们还消除了花时间纠错的风险，因为大家使用的都是准确的数据。”
—[姓名]，职位，公司
Technica International 安装团队。图片来源：Technica International。
从设计到工程、制造，再到客户服务，Technica International 的整体效率大幅提升。与此同时，公司决定利用这些新解决方案不断突破，进一步提升竞争力。
“好消息是，我们在前进过程中看到了投资回报，”Bou Karam 表示，“我们尝试一种方法，没有看到任何收益；但我们尝试另一种，看到了收益。很快，我们就看到了更多收益。无论如何，我们让各个团队腾出了更多的时间。过去需要两到三天才能完成的工作，现在只需要一天。他们有更多时间专注于更重要的事情，工程或是创新。”
产品设计与制造软件集是一套集成式专业级应用程序，它通过共享工具将从概念到生产的每个人关联起来，从而简化您的产品开发流程。该软件集使您能够挖掘独具匠心的创意、高效地进行协作、自动执行繁琐工作，并探索更多设计方案。