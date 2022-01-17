如果某个产品可以食用、饮用、打开或是当药吃，那么它很可能是通过工厂复杂的自动化处理系统加工而成。Technica International 是此类系统的全球领先供应商之一，其产品包括输送和缓冲装置、托盘和板条箱处理系统、包装及装车设备。

Technica International 总部位于黎巴嫩 Bickfaya，自 1982 年起开始设计和生产此类系统，为世界各地的不同行业提供服务。作为一家解决方案供应商和端到端生产线集成商，Technica International 的专业知识主要集中在制造链的核心环节。作为企业规划的一部分，2020 年，这家快速发展的公司为自己设定了雄心勃勃的发展目标，那就是更加精益求精，提高数字化程度和生产效率。这让 Technica International 重新审视已存在数十年的技术和工作流。

“主要挑战在于我们使用的工具没有实现集成，”负责公司“精益化、数字化、全球化”项目的业务分析师 Assaad Hani 表示，“也就是说，每个部门都在独立工作。这意味着关键数据并不总是能够以正确的方式传输。我们通常使用电子表格传递数据，这就加大了版本控制的难度。”

例如，如果制造团队的某个人误用了旧版本的产品设计，就会导致大量返工。没有统一的方式控制设计和制造信息，就无法实现高效的跨团队协调。