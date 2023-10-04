产品数据管理 (PDM)

掌控数据，发挥工程潜力

通过 CAD 集成式产品数据管理，消除协作障碍，减少在非增值任务上花费的时间，并提高产品开发的敏捷性。

工程师

让工程师摆脱低价值任务的重担

如何提高工程流程的效率，为战略性创新思维腾出时间？使用产品数据管理 (PDM) 检查项目数据。有了 PDM，您就拥有了单一可信数据源，可在一个系统中集中组织设计和产品数据，从而跟踪修订、管理变更单、生成 BOM 表等。

了解制造商如何利用 PDM 与参数化三维 CAD 的强大组合更快地将创新产品推向市场。

利用 PDM 开发强大的工程生态系统

自信地设计

在一个安全的集中系统中共享、跟踪和管理所有产品数据，以便全球各地的团队成员可以高效地协作，同时降低项目风险。

敏捷地转换

让每个人都可以在集中式系统中适时访问正确的数据，从而控制设计流程、减少错误并提高开发敏捷性。

连接所有人

将外部项目协作者聚集在一个安全的工作空间中，您可以在其中维护访问权限控制、版本控制和可跟踪性。

提高工作效率

减少搜索时间，增加工作时间。 轻松查找和访问要替换、重用或复制的文件，以更大限度减少返工和重复性任务。

行业领导者如何通过产品数据管理提高敏捷性

将工程流程与 PDM 集成

参数化建模

要提高设计的敏捷性，需要采用现代建模方法。通过参数化三维建模，可轻松整合设计变更、从模型中获得更多价值并重用现有设计数据。

探索参数化建模（英文）

设计自动化

将 PDM 与设计工具集成，实现设计和工程流程自动化。通过轻松复制设计并重用、替换或复制组件，节省时间并提高开发敏捷性。

探索设计自动化

BOM 表管理

创建和维护更精确、更全面的制造 BOM 表。在一个 BOM 表中自动集中产品数据，确保利益相关方能够实时访问所需的数据。

探索 BOM 表管理

机器设计

将产品数据管理软件与 CAD 工具结合使用，可快速响应数据见解和利益相关方反馈，帮助您降低风险，同时快速跟踪从样机到产品的机器设计。

探索机器设计

产品设计

通过将所有项目数据整合到一个位置，可以更快地将产品推向市场。通过产品数据管理，可以比以往更高效地对新产品进行构想、样机设计、改进和市场测试。

探索产品设计

变更管理

通过直观的工作流轻松管理工程变更单 (ECO)。强制控制对设计、项目和记录的修订，实现企业范围的可见性和可跟踪性。

了解产品数据管理最佳实践

备用文本

主要原因

集中管理数据，实现协作

使用 Autodesk Vault 掌控产品数据。了解为什么工程师、设计师和扩展团队使用 Vault 来消除协作障碍、提高工作效率并缩短开发周期。

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网络讲座

改善开发流程

向 Autodesk 专家学习有关 PDM 的提示、小技巧和最佳实践。进入我们丰富的网络讲座库，了解如何使用产品数据管理软件简化工作流。

观看网络讲座
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博客

掌握最新动态

在 Autodesk 的“Under the Hood”博客中，及时了解有关 PDM 和 PLM 的最新动态。访问博客，定期了解有关学习机会、活动和产品更新的专题报道。

浏览博客（英文）

三维设计和产品数据管理软件

Vault

产品数据管理软件，提供 Vault Basic、Vault Professional、Vault Office 供您选择

产品详细信息
产品设计与制造软件集

同时获取 Inventor + AutoCAD + Fusion 360 以及更多软件（用于产品开发和制造规划的专业工具）

产品详细信息

使用 Autodesk PDM 掌控数据

与业务代表探讨 Autodesk 数据和流程管理解决方案如何帮助您简化工程工作流并提高效率。

有关产品数据管理 (PDM) 的常见问题解答 (FAQ)

什么是产品数据管理 (PDM)？

PDM 是产品数据管理的缩写。产品数据管理是一个集中管理产品相关数据和流程的系统。工程师可以使用 PDM 软件来跟踪修订、管理变更单、生成 BOM 表等。

PDM 有什么作用？

PDM 软件通过将所有项目数据整合到一个位置，帮助公司更快地将产品推向市场。这样可以减少在低价值任务上花费的时间，提高产品开发的敏捷性和协作性。

PDM 如何工作？

PDM 通过与设计和业务工具相集成来管理数据并自动执行工作流和工程流程，从而获取设计的整个历史记录。

PDM 可为您带来哪些益处？

产品数据管理可帮助您掌控项目数据，以便您可以：

  • 提高产品开发敏捷性：通过多 CAD 集成，灵活便捷地实时访问数据。借助 PDM，您的设计工作流可以很好地契合您的业务需求。
  • 促进内部和外部协作：与他人（甚至公司防火墙之外的人员）共享您作品的二维或三维视图，并直接在 PDM 软件内获取注释和反馈。
  • 减少繁琐流程：轻松地查找和访问要替换、重用或复制的文件，以便在新设计中使用。利用现有设计数据来减少搜索时间，腾出更多时间处理有价值的工作。
  • 减少错误并提高产品质量：自动执行工程变更单、修订控制、BOM 表管理等。借助 PDM 软件，您可以把控工程流程。

PDM、PLM 和 ERP 之间有何区别？

a产品数据管理 (PDM)、产品生命周期管理 (PLM) 和企业资源规划 (ERP) 是相辅相成的系统。 PDM 与 CAD 软件集成，可在工程师和设计师工作时自动跟踪变更、修订和设计历史。ERP 功能侧重于业务执行流程，如库存、物流和财务。PLM 功能侧重于产品的方方面面，从概念到工程设计再到生产，并提供将产品生命周期中涉及的每个人与中央信息源连接起来的流程。a

什么是 PDM 与 PLM？

PDM 系统管理设计和工程数据，而 PLM 系统则管理产品生命周期中涉及的业务流程，例如新产品引入、需求管理、供应商协作、质量管理等。

PDM 系统的用途是什么？

产品数据管理系统可集中管理产品相关数据，并实现工程流程自动化。工程师使用 PDM 系统跟踪修订、管理变更单并生成 BOM 表

产品数据管理的作用是什么？

使用 PDM 系统有助于确保组织中的每个人都使用最新、准确的数据，同时促进内部和外部利益相关方之间的协作。PDM 还能实现工程流程自动化，减少在低价值任务上花费的时间，并缩短上市时间。

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