a产品数据管理 (PDM)、产品生命周期管理 (PLM) 和企业资源规划 (ERP) 是相辅相成的系统。 PDM 与 CAD 软件集成，可在工程师和设计师工作时自动跟踪变更、修订和设计历史。ERP 功能侧重于业务执行流程，如库存、物流和财务。PLM 功能侧重于产品的方方面面，从概念到工程设计再到生产，并提供将产品生命周期中涉及的每个人与中央信息源连接起来的流程。a