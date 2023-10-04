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如何提高工程流程的效率，为战略性创新思维腾出时间？使用产品数据管理 (PDM) 检查项目数据。有了 PDM，您就拥有了单一可信数据源，可在一个系统中集中组织设计和产品数据，从而跟踪修订、管理变更单、生成 BOM 表等。
了解制造商如何利用 PDM 与参数化三维 CAD 的强大组合更快地将创新产品推向市场。
在一个安全的集中系统中共享、跟踪和管理所有产品数据，以便全球各地的团队成员可以高效地协作，同时降低项目风险。
让每个人都可以在集中式系统中适时访问正确的数据，从而控制设计流程、减少错误并提高开发敏捷性。
将外部项目协作者聚集在一个安全的工作空间中，您可以在其中维护访问权限控制、版本控制和可跟踪性。
减少搜索时间，增加工作时间。 轻松查找和访问要替换、重用或复制的文件，以更大限度减少返工和重复性任务。
要提高设计的敏捷性，需要采用现代建模方法。通过参数化三维建模，可轻松整合设计变更、从模型中获得更多价值并重用现有设计数据。
将 PDM 与设计工具集成，实现设计和工程流程自动化。通过轻松复制设计并重用、替换或复制组件，节省时间并提高开发敏捷性。
创建和维护更精确、更全面的制造 BOM 表。在一个 BOM 表中自动集中产品数据，确保利益相关方能够实时访问所需的数据。
将产品数据管理软件与 CAD 工具结合使用，可快速响应数据见解和利益相关方反馈，帮助您降低风险，同时快速跟踪从样机到产品的机器设计。
通过将所有项目数据整合到一个位置，可以更快地将产品推向市场。通过产品数据管理，可以比以往更高效地对新产品进行构想、样机设计、改进和市场测试。
通过直观的工作流轻松管理工程变更单 (ECO)。强制控制对设计、项目和记录的修订，实现企业范围的可见性和可跟踪性。
与业务代表探讨 Autodesk 数据和流程管理解决方案如何帮助您简化工程工作流并提高效率。
PDM 软件通过将所有项目数据整合到一个位置，帮助公司更快地将产品推向市场。这样可以减少在低价值任务上花费的时间，提高产品开发的敏捷性和协作性。
PDM 通过与设计和业务工具相集成来管理数据并自动执行工作流和工程流程，从而获取设计的整个历史记录。
产品数据管理可帮助您掌控项目数据，以便您可以：
a产品数据管理 (PDM)、产品生命周期管理 (PLM) 和企业资源规划 (ERP) 是相辅相成的系统。 PDM 与 CAD 软件集成，可在工程师和设计师工作时自动跟踪变更、修订和设计历史。ERP 功能侧重于业务执行流程，如库存、物流和财务。PLM 功能侧重于产品的方方面面，从概念到工程设计再到生产，并提供将产品生命周期中涉及的每个人与中央信息源连接起来的流程。a
PDM 系统管理设计和工程数据，而 PLM 系统则管理产品生命周期中涉及的业务流程，例如新产品引入、需求管理、供应商协作、质量管理等。
使用 PDM 系统有助于确保组织中的每个人都使用最新、准确的数据，同时促进内部和外部利益相关方之间的协作。PDM 还能实现工程流程自动化，减少在低价值任务上花费的时间，并缩短上市时间。