Benson Industries
Autodesk Vault 灵活的协作工具帮助 Benson 更好地与全球团队互联并共享文件
Benson Industries 于 1926 年成立于俄勒冈州波特兰市，现在已经发展成为定制幕墙和外立面系统设计、工程和预制加工的世界领导企业。但是，随着公司业务扩展，需要在更多团队之间跨时区协作，这使得设计流程开始复杂起来。采用 Vault 协作工具（例如 Autodesk 共享视图和 Fusion Team）后，Benson 通过简化的协作工作和加速的设计流程克服了通讯挑战，从而减少了 40% 的产品错误，将流程速度提高了 50%，文档丢失减少了 30%，并将响应时间缩短了 30%。
Benson Industries, Inc. 是美国和亚洲的定制幕墙和外部围护主要分包商。Benson 一直致力于世界上最大的标志性建筑项目，代表性项目包括纽约的联合国秘书处大楼、旧金山的 Salesforce Tower、洛杉矶的威尔希尔大酒店、新加坡的滨海湾金沙酒店及位于纽约世贸中心遗址的一号大楼（自由之塔）。
Benson 于 1926 年成立于俄勒冈州波特兰市，它在墨西哥的奥泰梅沙设有专门的装配工厂，目前已将运营范围扩展到洛杉矶、纽约、新加坡和马尼拉。“我们什么都能做，包括设计、制造、组装、在建筑中安装，”Benson Industries Inventor 管理员 Radu Stancescu 说，“每个项目都是不同的，因为每栋建筑都与众不同。”
世贸中心四号大楼是 LEED 认证的金级定制组合式玻璃幕墙系统
为了简化办事处遍布全球的复杂企业的设计流程，Stancescu 投资了用于产品数据管理的 Autodesk Vault、用于二维建模的 AutoCAD 以及用于三维机械设计、文档和高级产品仿真的 Inventor。
但随着 Benson 的业务扩展，在更多内部和外部团队（包括一级和二级承包商与供应商）之间跨时区协作的需求变得更加复杂。他坦白道，电子邮件、电话、纸质流程以及 VPN 和 FTP 导致了协作障碍，这反过来又会产生严重的运输延迟、设计错误和质量缺陷。
Benson Industries Inventor 管理员 Radu Stancescu
“我们过去只是发送电子邮件，然后等待海外办事处的回应，但这种电子邮件线程很长，导致查找问题和答案变得困难重重，”Stancescu 说，“用电子邮件解决问题需要的时间太长，由于时差问题，电话也不是合适的解决方案。使用 FTP 与其他位置共享文件也出现了问题，因为对方可能没有被授予文件的访问权限、服务器可能死机或者存在其他限制。”
为了减少产品错误、加快上市速度、改进全球企业的协作并充分发挥其对 Autodesk 产品的投资的价值，Benson 开始使用 Autodesk 的协作工具，尤其是共享视图和 Fusion Team，以便于数据和知识共享并简化设计流程。
共享视图使 Benson 的设计团队能够创建模型和设计的在线视觉表示；据 Stancescu 所说，这是与客户共享文件以供审批，或者在不访问完整 CAD 应用程序的情况下为销售团队提供现场表示文件的轻松 Web 访问权限的“完美工具”。
“共享视图使我们能够在办事处和外部团队之间共享文档视图，为我们解决了所有问题，”Stancescu 说，“与旧方法相比，共享视图实现了快速的协作流程。我们知道谁在何时说了什么，一切都非常明确。此外，您知道具体有哪些人涉及其中。”
共享视图界面中的模型图像
共享视图使 Benson 企业的不同团队能够添加注释、标记和屏幕截图，以及打印和支持二维和强大的三维格式。“三维格式的一个突出优点是，您不必在计算机上打开文档，”他说，“您可以放大、缩小、平移、动态观察、使其适合屏幕，等等。该工具具有您所需的各种功能。”
除了共享视图以外，Stancescu 主张 Benson 采用 Fusion Team，这是创建、管理和共享项目数据，审阅和讨论设计，跟踪项目更新以及注释和标记项目的基于远程服务的集中式源。
“两个协作应用程序之间的区别在于，共享视图允许您共享信息，但无法下载任何内容，它只是一个通讯工具，”Stancescu 说，“但 Fusion Team 允许您与办事处以外无权访问 Vault 的其他承包商共享 Vault 信息。”
他继续道，“将某些信息从 Vault 共享到 Fusion Team 时，设计团队会立即获得数千个文档的即时访问权限，如果使用 VPN，他们将需要等待三个小时。现在我们不必在 FTP 站点上共享文档。它实际上为我们节省了大量时间，并且我们知道它很准确，因为它直接从 Vault 传输到计算机。”
Fusion Team 中的模型设计图像
今天的创新产品公司已经意识到，在不同制造团队和利益相关方之间促进协作的能力对于成功管理质量和最大限度改善业务成果至关重要。随着 Benson 对 Autodesk 设计与制造工具（首先是 AutoCAD 和 Inventor，然后扩展到 Vault，最终包括共享视图和 Fusion Team）的投资不断深入，由此产生的 ROI 也呈指数增长。
Benson 系统的所有组件在位于墨西哥奥泰梅沙的旗舰级装配工厂组装
“从二维 AutoCAD 转换至三维 Inventor 给了我们很大帮助，”Stancescu 说，“它速度更快、更加准确且更易于使用。我想说，我们的设计延迟减少了 50%，产品错误减少了 40%；从那时起，我们需要一个解决方案来更好地共享文档，因为我们在使用 FTP、电话或电子邮件和 Teams 时被卡住，导致文件版本混乱。”
他继续道，“当我们在所有办事处实施 Vault 后，得益于增强的可跟踪性、稳定性和准确性，我们的文档丢失减少了 30%。添加共享视图和 Fusion Team 后，设计流程得以加速，为我们又节省了 10% 的时间，因为这些协作工具促进了更快的通讯。”
Benson 与建筑师、设计师、承包商和建筑业主合作，提供了处理标志性建筑的设计和施工中所需的性能、美学和经济精确度的多领域方法。确保团队均使用最新的文件版本工作的一个经常被忽视的优势是减少员工错误、报废和返工成本及指责。为了增强通讯，尤其是建筑和制造之间的通讯，下一项投资是集中式远程服务工作空间。
“在我们的设计流程中，我们的建筑师会跟我们共享信息，”Stancescu 说，“因此，我们实际上看到的是新的协作解决方案，例如 Autodesk BIM 360，这使我们能够更快与建筑和土木工程团队共享信息，尤其是 Vault 中的文档。对于建筑师，我们仍然使用电子邮件和 FTP 站点。我们还需努力。”
为什么制造、产品设计和建筑行业没有更多公司投资于已被证明可以持续改进新产品开发和引入流程的协作工具？据 Stancescu 所说，这归根结底是由于公司惧怕改变。
“当涉及到协作工具时，很多公司和管理员都害怕介入和进入下一级别，因为他们不知道自己将会错过什么，”他说，“例如，我们之前使用 AutoCAD，但我们希望改进设计流程，因此我们添加了 Inventor，后来我们想要改进文档共享，因此我们选择了 Vault。之后我们希望更好地与彼此沟通，因此我们先后添加了共享视图和 Fusion Team。”
Sales Force Tower
他继续道，“现在我们正在考虑使用 BIM 360 Docs 以节省更多时间和资金，提高 ROI 并获得所有高效功能。在增强协作方面，我建议其他公司要努力适应并应对各种风险。这会带来可观的商业效益。”