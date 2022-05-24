Benson Industries, Inc. 是美国和亚洲的定制幕墙和外部围护主要分包商。Benson 一直致力于世界上最大的标志性建筑项目，代表性项目包括纽约的联合国秘书处大楼、旧金山的 Salesforce Tower、洛杉矶的威尔希尔大酒店、新加坡的滨海湾金沙酒店及位于纽约世贸中心遗址的一号大楼（自由之塔）。

Benson 于 1926 年成立于俄勒冈州波特兰市，它在墨西哥的奥泰梅沙设有专门的装配工厂，目前已将运营范围扩展到洛杉矶、纽约、新加坡和马尼拉。“我们什么都能做，包括设计、制造、组装、在建筑中安装，”Benson Industries Inventor 管理员 Radu Stancescu 说，“每个项目都是不同的，因为每栋建筑都与众不同。”