NOV Fiber Glass Systems
模拟工作流效率低下，客户设计更改频繁，版本控制问题，没有单一数据源，每个项目仅允许单个操作员，客户下周就需要。
这些听上去是不是很熟悉？这些是很多大型工程企业面临的真实问题，这是基于二维工程图、通过电子邮件发送的脱节操作无法解决的。NOV Fiber Glass Systems 使用 Autodesk 先进工具打破了这些限制，现在正在加速进行数字化转型。
NOV FGS 专门致力于大型安装，例如这条位于英国斯坦内奇的玻璃纤维高架渠
有时，即使是具有技能熟练的优秀员工和先进设备的一流企业也仍在与低效的客户交付方法斗争，因为他们的工作流无法与设计和制造质量相匹配。如果公司要充分发挥自己的潜力，必须终止这种局面，
NOV Fiber Glass Systems (NOV FGS) 已经做到了这一点，这是一家用于船舶、海洋、石油和天然气及施工行业的复杂玻璃纤维和热塑塑胶结构制造商。
Devon 步行桥在一年内完成设计、制造和安装。
这家总部位于英国普利茅斯的公司设计和制造精细的船舶和土木结构，例如用于石油钻井的走道，这可能包含很多零件和接口，非常复杂。用纤维强化的复合材料和热塑塑料制造管道和结构使产品更轻，且更耐海水侵蚀。
这些巨大的结构被拆分为模块化的区域和特征，以降低设计复杂度。设计工程师创建各个区域的超级结构，以便制造团队能更快开始工作。
但在 NOV FGS 的旧工作制度中，工作流经常被中断，这制约了他们充分发挥潜在的工作效率。他们面临一系列的问题，其中最主要的就是低效的工作流。
“使用 Autodesk Vault 及 Inventor 和 PowerMill 对我们的典型项目交付周期产生了巨大影响。过去工程师需要 3-5 天完成的任务现在只需 20 分钟。”
- Ben Holmes，NOV FGS 数字设计经理
多个玻璃纤维组件使用 PowerMill 编程的 5 轴数控加工生产。
产品的需求通常很紧迫；有时，一个大型的多组件结构只有两三周的交付时间。设计经常会发生更改。客户更改很有挑战，因为设计与制造团队没有做到顺畅衔接。二维工程图已尽快发送到车间，通常是通过电子邮件，但是，如果进行了设计更改，制造部门并非总能注意到更改，他们已经开始输入先前设计的CAM 路径。
没有智能技术将设计与制造软件连接起来（在本示例中是 Autodesk Inventor 一直到 CAM 软件），同时确保切割路径已优化以减少材料浪费。制造团队必须等到产品 100% 确认后才能开始工作；他们必须等到项目晚期才开始设计夹具和选择铣削刀具，此时的低保真度设计让他们可以开始工作。
这导致了巨大的延迟和漫长的交付周期，并且经常会出现在最后一刻更改设计的情况。冗长的工作流意味着，假设设计团队有七名员工，对应的工程 IT 并不能为所有员工提供满意的服务。公司 IT 不堪重负，通常启动/打开中心存储库并从其保存/读取文件需要 40 分钟。
由于零件太大，NOV FGS 团队不得不建造自己的 5 轴数控机床 - 这也是英国最大的机床之一。
在 NOV FGS 制造这些大零件时，他们需要构建自己的 5 轴数控机床，具有两个切割头和大型 30m x 6m x 2.1m 工作台。这种独特的机床意味着 CAM 软件必须生成无冲突的安全 NC 代码。
NOV FGS 生产精心设计的产品，但是他们也已经意识到需要提高 KPI 以加强客户服务质量并满足现在和未来的客户需求。
2015 年，美国石油和天然气跨国工程公司 NOV Inc. 收购了家族企业 Pipex Ltd。提高 KPI 成为头等大事，因此公司投资了先进的 Autodesk 产品套件，它专门设计用于保持工作流顺畅、使各部门紧密衔接并让公司充分了解自己的制造流程。NOV FGS 的工作流和数据精确性改进具有转型意义，它使制造团队能够自由地与设计团队协同工作。
现在，流程在客户将简介提交给 NOV FGS 后即可启动。设计团队使用 Autodesk Inventor 生成低保真度设计，即不同组件的轮廓。这些基本设计保存在产品数据管理 (PDM) 软件 Autodesk Vault 中，以帮助简化工作流。Vault 让公司内的每个人（包括制造、管理和设计团队）都从组织有序的中心数据源工作，从而便于协作、减少错误并节省时间。
NOV FGS 工程师使用多款 Autodesk 产品，包括 Inventor、Vault、PowerMill 和 Vault for PowerMill。
“我们考虑了其他 CAM 软件产品，但 Autodesk PowerMill 是唯一能够处理各种尺寸和复杂度的产品模型的产品。其他产品均告失败或崩溃。”
- Ben Holmes，NOV FGS 数字设计经理
制造团队使用 Autodesk PowerMill 和新工具 Vault for PowerMill，这样，制造工程师可以将其 CAM 项目放入 Vault 中，以便于跟踪并在 Inventor 的低保真度模型与 PowerMill 之间创建关系。使用自动化和手动流程组合，NOV FGS 工程团队可以将零件排料到数控机床上，以最大限度地提高材料利用率，同时尽量减少浪费，这种浪费在以前是很正常的。
PowerMill 用于使用数控机床的数字孪生定义整个加工流程，以便在工作开始前模拟加工。与此同时，设计师使用 Inventor 完成设计，并将最新的客户更改包含在其中。
此时，高保真度设计已导入到 Vault 中。得益于 Inventor 与 PowerMill 文件之间的可跟踪性，Vault for PowerMill 会将更新通知给工程团队，并帮助将低保真度设计替换为高保真度版本。PowerMill 根据前几年的 NOV FGS 刀具路径，使用“经过实践检验”的加工做法，利用内置自动化（即自定义宏）来生成所有 3 轴和 5 轴加工刀具路径。这样可以大大降低 CAM 编程时间和人工错误风险，并改进加工一致性。
在 PowerMill 中广泛使用自动化可缩短 CAM 编程时间、减少错误并改进一致性。
“在使用 Vault 和 PowerMill 之前，我们浪费了 30% 的工程时间用于等待数据文件打开、保存或关闭。现在，我们可以在数秒之内打开所需数据 - 等待时间几乎为零”
- Ben Holmes，NOV FGS 数字设计经理
显示加工聚苯乙烯插头的双 5 轴数控加工头的延时视频（视频：1 分 11 秒）
整个加工流程已使用机床的数字孪生进行模拟和验证以检查是否存在冲突。一经批准，正确的 NC 程序将导出到 Vault 并与车间团队共享，从而开始铣削。这种情况下，所有数据都存储在单一存储库中，具有完整的可跟踪性，可以轻松完成从设计到制造再到车间的数字工作流。
另一款工具“Vault for NC 文件”允许 NOV 的机床操作员将 NC 程序直接发送到机床控制器，有效地将其直接连接到 Vault。在控制器上对 NC 文件所做的任何更改都可以同步回 Vault，因此不仅会在 Vault 中捕获未经验证的 NC 文件，还会捕获经过验证的 NC 文件。这意味着，未来的任何重复工作都可以确保将正确的 NC 文件用于工作。
“将 PowerMill 及 Vault for PowerMill 连接到 11 台运行 3 轴和 5 轴 NC 代码的现代机床，这意味着我们可以全天候满足客户的需求。”
- Ben Holmes，NOV FGS 数字设计经理
NOV FGS 团队投资于这些以数字形式连接的新工作流后，可以在整个企业继续见证成功。Ben Holmes 回想起数控机床加工的大型组件上的关键特征与按工序发布的纸质工程图不符的情况。经过初始调查后，他们确认车间团队使用了在最后一刻的设计更改之前打印的过时二维工程图。数字工作流已正确捕获和调整以确保加工正确的特征 - 这显示了它为公司提供的完整价值。
Ben Holmes 说，NOV FGS 工程和制造技术的数字全面改进帮助公司节省了大量时间和资金。自主工作流是一种享受。“没有风险，没有歧义，无需通过电子邮件发送文件 - 一切都很美好，”他补充道。
随着公司在工厂中安装 4K 电视机以便与设计团队共享相同屏幕，以支持到完全集成的无纸化企业的转变，还将有更多优势。
NOV FGS 团队旨在满足全世界不同工程项目的需求。
实施 Vault for PowerMill 后，NOV FGS 已经获得很多重大成就
海岸线在 2015 年飓风中损坏后需要安装玻璃纤维步行桥。
从投资数字互联式工作流获得的成功使 NOV FGS 在英国的运营与众不同。因此，团队正在与其他海外团队讨论，以调查在企业其他部门采用相似或改进的工作流的可能性。
有关 NOV FGS 的详细信息，请访问 https://pipexltd.com