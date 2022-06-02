这家总部位于英国普利茅斯的公司设计和制造精细的船舶和土木结构，例如用于石油钻井的走道，这可能包含很多零件和接口，非常复杂。用纤维强化的复合材料和热塑塑料制造管道和结构使产品更轻，且更耐海水侵蚀。

这些巨大的结构被拆分为模块化的区域和特征，以降低设计复杂度。设计工程师创建各个区域的超级结构，以便制造团队能更快开始工作。

但在 NOV FGS 的旧工作制度中，工作流经常被中断，这制约了他们充分发挥潜在的工作效率。他们面临一系列的问题，其中最主要的就是低效的工作流。