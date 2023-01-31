BOM 表 

优质产品始于更出色的 BOM 表管理。

一位男士在两台计算机显示器上查看 BOM 表

什么是 BOM 表？ 

BOM 表是组成产品的条目列表。BOM 表中包含条目编号、数量、零件描述和生命周期状态等详细信息。 

一位戴着安全帽的女士查看三维 CAD 模型和 BOM 表

BOM 表的用途是什么？ 

通过 BOM 表管理，可帮助您记录、跟踪和审阅产品中的每个组件，准备要制造的产品等。 

一位男士在 Fusion 360 Manage 中查看 BOM 表

为什么 BOM 表管理非常重要？ 

有效的 BOM 表管理可在整个产品生命周期内维护数据的完整性。通过在一个 BOM 表中集中存储跨部门产品数据，可确保利益相关方能够实时访问所需的数据。

BOM 表太重要了，不能留下错误 

全面且结构化的 BOM 表

利用结构化 BOM 表更好地协作 

在一个集中系统中配置和管理条目和结构化 BOM 表，授权用户可以根据需要访问所需信息。 

特定于上下文的可配置 BOM 表视图

使用特定于上下文的 BOM 表视图节省时间 

轻松定义多个可配置的 BOM 表视图，以便组织中的利益相关方可以查看与其相关的实时产品信息。 

 

一位男士在 Fusion 360 Manage 中查看 BOM 表

将 BOM 表的价值延伸到下游 

在用于管理设计数据的同一应用程序中创建工程 BOM 表。然后，与采购、制造和服务等下游职能部门共享 BOM 表。

 

BOM 表管理的优势 

集中存储产品数据 

将 CAD、机械、电气和工程信息全部导入一个 BOM 表。

维护从设计到制造的数据 

通过轻松将 BOM 表移交给下游职能部门，实现跨领域协作。

简化 BOM 表比较 

轻松比较 BOM 表修订和配置。发布新产品版本时快速查看更改。 

Fusion Manage

远程服务 PLM 可增强工作流并改善团队、合作伙伴和供应商之间的协作。

产品详细信息
Vault

产品数据管理软件，提供 Vault Basic、Vault Professional、Vault Office 供您选择

产品详细信息

BOM 表资源 

观看录制的网络讲座 (英文)

了解如何通过 BOM 表管理简化生产。

YouTube 上的 Autodesk BOM 表管理视频

在 YouTube 上了解 Autodesk 如何简化 BOM 表和三维可视化。

Autodesk PLM 博客

在我们的博客中详细了解 Autodesk 如何简化 BOM 表管理。