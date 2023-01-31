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BOM 表是组成产品的条目列表。BOM 表中包含条目编号、数量、零件描述和生命周期状态等详细信息。
通过 BOM 表管理，可帮助您记录、跟踪和审阅产品中的每个组件，准备要制造的产品等。
有效的 BOM 表管理可在整个产品生命周期内维护数据的完整性。通过在一个 BOM 表中集中存储跨部门产品数据，可确保利益相关方能够实时访问所需的数据。
在一个集中系统中配置和管理条目和结构化 BOM 表，授权用户可以根据需要访问所需信息。
轻松定义多个可配置的 BOM 表视图，以便组织中的利益相关方可以查看与其相关的实时产品信息。
在用于管理设计数据的同一应用程序中创建工程 BOM 表。然后，与采购、制造和服务等下游职能部门共享 BOM 表。
将 CAD、机械、电气和工程信息全部导入一个 BOM 表。
通过轻松将 BOM 表移交给下游职能部门，实现跨领域协作。
轻松比较 BOM 表修订和配置。发布新产品版本时快速查看更改。