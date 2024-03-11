适用于机器设计的 CAD

设计工程流程对于机器设计企业的成功至关重要。设计开发的目的是构想并商定一种既有利于客户又有利于企业的机器。设计开发受到预算、工程能力和上市时间的限制。

机器设计是一个协作流程，可能需要工业设计、机械、电气和电子工程等专业领域的专家共同协作。客户、项目管理、采购、制造、安装和维修等利益相关方都可以提供反馈。

机器设计流程是迭代的、循环的，创意需要经过多轮样机制作、测试、评估和审查，直到最终设计被认为是最佳的、可靠的、可供生产的。

在机器设计流程中，首先要确定问题，然后集思广益，找出潜在解决方案，之后再创建样机、测试样机、收集反馈，并评估是否可以进一步完善问题陈述，是拒绝还是接受建议的解决方案，或者是否可以通过另一个开发周期来改进解决方案。