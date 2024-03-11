适用于机器设计的 CAD

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机器是将动力转化为行动的物理系统。简单的机器示例包括楔体、杠杆和滑轮。复杂的机器具有许多可协同工作的零件，包括机械、电气和电子元件。许多现代机器都由计算机控制，并使用软件界面进行编程和监控。
由于市场波动、供应链问题和熟练劳动力短缺，制造业原本谨慎的变革步伐被彻底颠覆了。机器和设备公司正在采用新方法来提升设计敏捷性、提高创新能力并在混乱中为客户提供新价值。
了解卓越的机器设计公司如何通过采用互联和集成的机器设计软件来提高效率。
利用可帮助您快速响应客户见解和利益相关方反馈的工具，在降低风险的同时，从样机到产品过程中快速跟踪机器设计。
在设计阶段尽早做出明智的决策，以加快创意的实现，消除与制造的脱节，并缩短上市时间。
利用自动化和协作工具提高创新能力，从而将见解转变为更智能的产品和多样化的服务。
将可持续发展融入您所做的每一个决策，从而在竞争中脱颖而出。从开发的最初阶段收集有关设计影响的反馈。
使用通用 CAD 模型连接各个专业领域，以便为数控机床编程。在发布工程数据之前设计夹具并创建刀具路径，任何更改都会自动更新计算机辅助制造 (CAM) 工作流。
在与大型设计项目进行系统集成期间，更大限度地降低风险并提高效率。点云扫描、冲突检测和安装排序可帮助您在每一步做出更明智的决策。
用一个安全的数据模型连接您的同事、客户和供应链。始终了解谁负责设计周期的下一步，并自动跟踪审核决策及其影响。
利用集成的制造和装配设计 (DFmA) 技术缩短设计周期。实时反馈有助于优化可制造性设计，缩短反馈周期。
加快下游流程，缩短上市时间。在单一环境中使用 BOM 表、排料和 CAM 自动准备制造数据。
将三维 CAD 模型作为包含所有产品制造信息 (PMI) 的单一数据源。减少手动创建工程图的需求，缩短设计周期，并改善制造协作。
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腾出时间，专注于能为您创造独特价值的项目。了解 Autodesk Inventor 中的 iLogic 技术如何帮助工程师自动执行日常任务、加快产品配置并缩短上市时间。
机器是将动力转化为行动的物理系统。简单的机器示例包括楔体、杠杆和滑轮。复杂的机器具有许多可协同工作的零件，包括机械、电气和电子元件。许多现代机器都由计算机控制，并使用软件界面进行编程和监控。
机器设计师利用数学原理、工程物理学、行业知识和专业软件来解决客户的问题，并将机器的创意从概念阶段发展为深化设计。
深化设计必须迎合客户要求，并且能够实现盈利。设计通过计算机辅助设计 (CAD) 模型、技术工程图、BOM 表和规范传达给客户、制造和采购等利益相关方。
机器设计是一个协作过程，涉及多个专业领域，包括工业设计、机电气工程，还涉及来自客户、供应商、制造专家和项目管理团队的反馈意见。
机器设计师利用数学原理、工程物理学、行业知识和专业软件来解决客户的问题，并将机器的创意从概念阶段发展为深化设计。
深化设计必须迎合客户要求，并且能够实现盈利。设计通过计算机辅助设计 (CAD) 模型、技术工程图、BOM 表和规范传达给客户、制造和采购等利益相关方。
机器设计是一个协作过程，涉及多个专业领域，包括工业设计、机电气工程，还涉及来自客户、供应商、制造专家和项目管理团队的反馈意见。
设计工程流程对于机器设计企业的成功至关重要。设计开发的目的是构想并商定一种既有利于客户又有利于企业的机器。设计开发受到预算、工程能力和上市时间的限制。
机器设计是一个协作流程，可能需要工业设计、机械、电气和电子工程等专业领域的专家共同协作。客户、项目管理、采购、制造、安装和维修等利益相关方都可以提供反馈。
机器设计流程是迭代的、循环的，创意需要经过多轮样机制作、测试、评估和审查，直到最终设计被认为是最佳的、可靠的、可供生产的。
在机器设计流程中，首先要确定问题，然后集思广益，找出潜在解决方案，之后再创建样机、测试样机、收集反馈，并评估是否可以进一步完善问题陈述，是拒绝还是接受建议的解决方案，或者是否可以通过另一个开发周期来改进解决方案。
机器设计软件可帮助设计师自动执行任务、跟踪流程，并实现设计师与项目管理、采购、制造或客户等利益相关方之间的协作。
机器设计软件的示例包括三维计算机辅助设计 (CAD) 软件，设计师使用此类软件创建设计的虚拟模型，以帮助计算设计的物理特性或确保移动零部件不会发生碰撞。这样可以节省制作样机的时间。此外，还可以根据三维 CAD 模型绘制技术工程图，从而减少记录和交流设计所需的时间。
计算机辅助工程 (CAE) 软件可帮助设计师创建仿真分析，自动计算应力、流体流动、热动力学和振动，从而节省物理样机测试的时间。
基于远程服务的数据管理的可访问性日益提高，加快了对基于模型的定义 (MBD) 的使用，或者加快了对三维 CAD 模型的使用，从而推动下游制造流程，减少对技术工程图的需求。
可用于机器设计的软件包括：
Autodesk 为创新者提供产品设计和工程方面的设计与制造技术，使机器设计师能够跨越项目、专业领域和行业的界限顺畅地工作。
Autodesk 机器设计软件包括：
机械工程图是一种技术工程图，用于传达设计意图、绘制工艺流程图、计算折叠钣金平面图形、通过排料优化制造或提供安装和维护说明。机械工程图由属于计算机辅助设计 (CAD) 类别的设计软件绘制。
最佳机械设计软件是针对机械设计流程进行了优化的计算机辅助设计 (MCAD)。评估 MCAD 软件时，应注意以下几点：
计算机辅助设计 (CAD) 软件用于制造流程中的多个阶段。
在设计阶段，CAD 设计将与制造团队共享，以评估制造和装配设计 (DfMA)。制造团队的反馈可以整合到设计中，帮助提高设计效率，从而提高制造利润。
设计开发完成后，将发布设计以供制造。制造团队使用 CAD 设计夹具、固定装置和用于质量控制的“一站式”设备。
计算机辅助制造 (CAM) 使用三维 CAD 模型进行计算机数控 (CNC) 编程，使制造机械的运动实现自动化。CAD 和 CAM 的融合允许使用与 CAD 相同的软件进行数控编程，其优势在于对 CAD 模型的更改会自动更新 CAM 刀具路径。
零部件制造完成后，CAD 数据和 CAM 数据将一起用于计算机辅助检测 (CAI) 和质量控制。使用计量设备将制造的零部件与 CAD 模型进行比较，以评估是否符合规定的公差和表面光洁度。
计算机辅助设计 (CAD) 软件用于制造流程中的多个阶段。
在设计阶段，CAD 设计将与制造团队共享，以评估制造和装配设计 (DfMA)。制造团队的反馈可以整合到设计中，帮助提高设计效率，从而提高制造利润。
设计开发完成后，将发布设计以供制造。制造团队使用 CAD 设计夹具、固定装置和用于质量控制的“一站式”设备。
计算机辅助制造 (CAM) 使用三维 CAD 模型进行计算机数控 (CNC) 编程，使制造机械的运动实现自动化。CAD 和 CAM 的融合允许使用与 CAD 相同的软件进行数控编程，其优势在于对 CAD 模型的更改会自动更新 CAM 刀具路径。
零部件制造完成后，CAD 数据和 CAM 数据将一起用于计算机辅助检测 (CAI) 和质量控制。使用计量设备将制造的零部件与 CAD 模型进行比较，以评估是否符合规定的公差和表面光洁度。