适用于机器设计的 CAD

从概念到客户的过程中快速跟踪设计

借助 Autodesk 机器设计软件，提高设计开发敏捷性，并将您的绝佳创意高效推向市场。

如果工程时间增加 20% 至 70%，您能创造出什么？

由于市场波动、供应链问题和熟练劳动力短缺，制造业原本谨慎的变革步伐被彻底颠覆了。机器和设备公司正在采用新方法来提升设计敏捷性、提高创新能力并在混乱中为客户提供新价值。

了解卓越的机器设计公司如何通过采用互联和集成的机器设计软件来提高效率。

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快速创新

利用可帮助您快速响应客户见解和利益相关方反馈的工具，在降低风险的同时，从样机到产品过程中快速跟踪机器设计。

 

使用可信数据

在设计阶段尽早做出明智的决策，以加快创意的实现，消除与制造的脱节，并缩短上市时间。

挖掘新的可能性

利用自动化和协作工具提高创新能力，从而将见解转变为更智能的产品和多样化的服务。

确保负责任地开发

将可持续发展融入您所做的每一个决策，从而在竞争中脱颖而出。从开发的最初阶段收集有关设计影响的反馈。

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机械设计

利用先进的机械设计软件实现机器设计流程自动化。释放设计时间，减少协作障碍，提高创新能力。

 

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设计自动化

通过使用自动化技术，更大限度减少重复性任务上的错误和时间，使您的设计和工程团队能够专注于开创性的解决方案。扩展开发流程，实现顺畅执行。

 

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仿真

通过精确可靠的分析，自信地进入未知领域。利用仿真工具做出数据驱动型决策，对设计进行微调，并高效地向市场推出卓越解决方案。

 

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制造流程自动化

使用通用 CAD 模型连接各个专业领域，以便为数控机床编程。在发布工程数据之前设计夹具并创建刀具路径，任何更改都会自动更新计算机辅助制造 (CAM) 工作流。

 

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工厂车间设计

在与大型设计项目进行系统集成期间，更大限度地降低风险并提高效率。点云扫描、冲突检测和安装排序可帮助您在每一步做出更明智的决策。

 

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产品生命周期管理

用一个安全的数据模型连接您的同事、客户和供应链。始终了解谁负责设计周期的下一步，并自动跟踪审核决策及其影响。

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可制造性设计

利用集成的制造和装配设计 (DFmA) 技术缩短设计周期。实时反馈有助于优化可制造性设计，缩短反馈周期。

 

制造文档

加快下游流程，缩短上市时间。在单一环境中使用 BOM 表、排料和 CAM 自动准备制造数据。

 

基于模型的定义

将三维 CAD 模型作为包含所有产品制造信息 (PMI) 的单一数据源。减少手动创建工程图的需求，缩短设计周期，并改善制造协作。

 

可制造性设计

产品设计与制造软件集

同时获取 Inventor + AutoCAD + Fusion 360 以及更多软件（用于产品开发和制造规划的专业工具）

产品详细信息
Inventor

用于三维机械设计、仿真、可视化和文档编制的专业级产品设计和工程工具

产品详细信息
Autodesk Fusion

用于产品设计的基于远程服务的三维 CAD/CAM/CAE 软件

产品详细信息

通过自动执行繁琐工作提高敏捷性

电子书

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腾出时间，专注于能为您创造独特价值的项目。了解 Autodesk Inventor 中的 iLogic 技术如何帮助工程师自动执行日常任务、加快产品配置并缩短上市时间。

 

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提高设计数据的价值

在设计和整个开发流程中需要更高的敏捷性，而这需要一种现代化的建模方法。了解如何通过参数化三维建模来轻松整合设计变更、从模型中获得更多价值并重用现有设计数据。

 

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在 Autodesk 的帮助下推动增长，在竞争中脱颖而出

与业务代表探讨 Autodesk 设计与制造解决方案如何帮助您实现突破性创新。

Frequently asked questions (FAQs)

什么是机器？

机器是将动力转化为行动的物理系统。简单的机器示例包括楔体、杠杆和滑轮。复杂的机器具有许多可协同工作的零件，包括机械、电气和电子元件。许多现代机器都由计算机控制，并使用软件界面进行编程和监控。

什么是机器设计？

机器设计师利用数学原理、工程物理学、行业知识和专业软件来解决客户的问题，并将机器的创意从概念阶段发展为深化设计。

 

深化设计必须迎合客户要求，并且能够实现盈利。设计通过计算机辅助设计 (CAD) 模型、技术工程图、BOM 表和规范传达给客户、制造和采购等利益相关方。

 

机器设计是一个协作过程，涉及多个专业领域，包括工业设计、机电气工程，还涉及来自客户、供应商、制造专家和项目管理团队的反馈意见。

机器设计师的工作是什么？

机器设计师利用数学原理、工程物理学、行业知识和专业软件来解决客户的问题，并将机器的创意从概念阶段发展为深化设计。

 

深化设计必须迎合客户要求，并且能够实现盈利。设计通过计算机辅助设计 (CAD) 模型、技术工程图、BOM 表和规范传达给客户、制造和采购等利益相关方。

 

机器设计是一个协作过程，涉及多个专业领域，包括工业设计、机电气工程，还涉及来自客户、供应商、制造专家和项目管理团队的反馈意见。

机器设计流程是什么？

设计工程流程对于机器设计企业的成功至关重要。设计开发的目的是构想并商定一种既有利于客户又有利于企业的机器。设计开发受到预算、工程能力和上市时间的限制。

 

机器设计是一个协作流程，可能需要工业设计、机械、电气和电子工程等专业领域的专家共同协作。客户、项目管理、采购、制造、安装和维修等利益相关方都可以提供反馈。

 

机器设计流程是迭代的、循环的，创意需要经过多轮样机制作、测试、评估和审查，直到最终设计被认为是最佳的、可靠的、可供生产的。

 

在机器设计流程中，首先要确定问题，然后集思广益，找出潜在解决方案，之后再创建样机、测试样机、收集反馈，并评估是否可以进一步完善问题陈述，是拒绝还是接受建议的解决方案，或者是否可以通过另一个开发周期来改进解决方案。

什么是机器设计软件？

机器设计软件可帮助设计师自动执行任务、跟踪流程，并实现设计师与项目管理、采购、制造或客户等利益相关方之间的协作。

 

机器设计软件的示例包括三维计算机辅助设计 (CAD) 软件，设计师使用此类软件创建设计的虚拟模型，以帮助计算设计的物理特性或确保移动零部件不会发生碰撞。这样可以节省制作样机的时间。此外，还可以根据三维 CAD 模型绘制技术工程图，从而减少记录和交流设计所需的时间。

 

计算机辅助工程 (CAE) 软件可帮助设计师创建仿真分析，自动计算应力、流体流动、热动力学和振动，从而节省物理样机测试的时间。

 

基于远程服务的数据管理的可访问性日益提高，加快了对基于模型的定义 (MBD) 的使用，或者加快了对三维 CAD 模型的使用，从而推动下游制造流程，减少对技术工程图的需求。

用于机器设计的软件有哪些？

可用于机器设计的软件包括：

  • 计算机辅助设计 (CAD)：三维 CAD 软件可用于创建机械、电气或电子元件及其关系的虚拟模型。可根据三维模型自动生成技术工程图和 BOM 表。
  • MCAD：这指的是专门针对机械设计进行了优化的 CAD 软件，包括用于设计轴、齿轮、弹簧、凸轮、皮带、螺栓联接和结构框架等机械元件的工具。
  • ECAD：ECAD 软件专为电子或印刷电路板 (PCB) 设计而优化，包括原理图、二维跟踪布局和三维建模。
  • 可视化：可视化软件可用于创建设计的计算机生成的图像 (CGI) 或数字渲染，以帮助向客户或合作伙伴传达设计。渲染可以是真实照片级静态图像，也可以是显示设计如何装配或操作的动画。
    • 虚拟现实 (VR) 或增强现实 (AR) 软硬件可用于让人们直接与 CGI 交互，以帮助可视化设计，或在安全的环境中培训操作员。
    • 数字孪生利用嵌入在机器中的传感器提供的数据来增强 CGI，从而优化机器及其支持服务的维护和运营。
  • 计算机辅助工程 (CAE)：CAE 或仿真软件可用于分析设计的性能。例如，用于模拟应力的有限元分析 (FEA)，或用于模拟液体和气体流动的计算流体动力学 (CFD)。
  • 公差分析：公差分析可用于自动计算公差叠加并优化公差，以确保可互换零件的可行性，同时更大限度地降低制造成本。
  • 衍生式设计：衍生式设计是一种不同于仿真或轻量化的独特方法。仿真技术使用零部件的三维 CAD 模型来分析应力对设计的影响，而衍生式设计的工作方式正好相反。设计师设定物理载荷、材料和制造方法等约束条件，而衍生式设计则生成多个符合性能标准的可行零部件模型。然后，设计师可以根据重量、安全系数、成本或美观度等因素排除设计方案，最后从剩余方案中选择他们的首选设计。

Autodesk 提供哪些用于机器设计的 CAD 软件？

Autodesk 为创新者提供产品设计和工程方面的设计与制造技术，使机器设计师能够跨越项目、专业领域和行业的界限顺畅地工作。

Autodesk 机器设计软件包括：

  • 产品设计与制造软件集，包括：
    • Autodesk Inventor 用于三维机械设计、仿真、可视化和文档编制的专业级产品设计和工程工具。
    • Autodesk Inventor Nastran 用于非线性应力、热分析、振动和疲劳仿真的 CAD 嵌入式软件。
    • Inventor Tolerance Analysis 用于评估尺寸变化影响的公差叠加分析软件。
    • Inventor Nesting 适用于 Inventor 的真实形状排料软件，可优化原材料的利用率。
    • Inventor CAM 适用于 Inventor 的 2.5 至 5 轴集成式 CAD/CAM 编程解决方案。
    • Vault 用于管理设计文件的产品数据管理软件。
    • AutoCAD 含行业专业化工具组合的二维和三维 CAD 软件。
    • Factory Design Utilities 用于规划、设计和安装高效生产布局的工厂设计软件。
    • Navisworks 含冲突检测和进度计划功能的大型设计审阅软件。
    • ReCap Pro 现实捕捉和三维扫描软件与服务。
    • 3ds Max 用于设计可视化的三维渲染和动画软件。
    • Fusion 360 用于产品设计和制造的基于远程服务的 CAD/CAM/CAE 软件。
    • Fusion 360 Manage with Upchain 基于远程服务的 PDM 和 PLM 软件，可轻松衔接数据、人员和流程。
    • Design Review Design Review CAD 查看器软件可用于免费查看、标记、打印二维和三维文件，以及追踪对二维和三维文件所做的更改，而无需原始设计软件。

用于机械工程图的软件有哪些？

机械工程图是一种技术工程图，用于传达设计意图、绘制工艺流程图、计算折叠钣金平面图形、通过排料优化制造或提供安装和维护说明。机械工程图由属于计算机辅助设计 (CAD) 类别的设计软件绘制。

  • Autodesk AutoCAD 之类的 CAD 软件使用复制和粘贴、图块和图纸集管理器等工具，自动执行二维技术工程图的传统流程。
  • Autodesk Inventor 之类的 CAD 软件通过直接从设计师创建的三维 CAD 模型生成机械工程图，进一步提升了工程图自动化程度。这可以加快机械工程图的制作过程，并确保对设计所做的任何更新都会自动反映在参考模型的每个工程图中。
  • Autodesk Fusion 360 之类的 CAD 软件将设计、工程、电子和制造软件集于一身，将整个产品开发流程连接到一个基于远程服务的集成软件，包括三维 CAD、CAM、CAE 和 PCB。

最佳机械设计软件是什么？

最佳机械设计软件是针对机械设计流程进行了优化的计算机辅助设计 (MCAD)。评估 MCAD 软件时，应注意以下几点：

  • 零件和部件的三维建模，以概念化设计的物理尺寸和空间关系。
  • 可扩展的机械和电气元件库，例如螺母、螺栓、垫圈、O 形密封圈、轴承、键、齿轮、皮带和弹簧
  • 机械设计加速器，用于自动执行螺栓联接、轴、凸轮和滑轮系统等项目的设计和建模
  • 特定工具组合，用于自动执行钣金零部件、结构框架、PCB、电缆线束、管道管路和塑料外壳的设计和建模
  • 能够使用 CAD 模型评估设计的应力、热、振动和流体流动等物理特性
  • 能够利用基于模型的注释 (MBA)、几何尺寸和公差 (GD&T) 和公差叠加分析工具来实施基于模型的设计 (MBD)
  • 可视化工具，可创建用于通信、销售和营销的计算机生成图像 (CGI)，包括真实照片级渲染和动画视频
  • 能够通过安全地共享设计进行协作，以进行反馈、审查和签核
  • 能够与结构设计、土木设计或 BIM 等其他行业的专家就共享 CAD 模型展开协作
  • 能够使用 CAD 模型进行制造准备工作，如绘制制造工程图、创建 BOM 表、钣金排料和数控编程
  • 集成产品数据管理 (PDM)，通过权限控制、发布流程和工程变更单安全地管理文件

机器设计软件如何让企业和专业人员受益？

计算机辅助设计 (CAD) 软件用于制造流程中的多个阶段。

在设计阶段，CAD 设计将与制造团队共享，以评估制造和装配设计 (DfMA)。制造团队的反馈可以整合到设计中，帮助提高设计效率，从而提高制造利润。

设计开发完成后，将发布设计以供制造。制造团队使用 CAD 设计夹具、固定装置和用于质量控制的“一站式”设备。

计算机辅助制造 (CAM) 使用三维 CAD 模型进行计算机数控 (CNC) 编程，使制造机械的运动实现自动化。CAD 和 CAM 的融合允许使用与 CAD 相同的软件进行数控编程，其优势在于对 CAD 模型的更改会自动更新 CAM 刀具路径。

零部件制造完成后，CAD 数据和 CAM 数据将一起用于计算机辅助检测 (CAI) 和质量控制。使用计量设备将制造的零部件与 CAD 模型进行比较，以评估是否符合规定的公差和表面光洁度。

CAD 在制造业中的用途是什么？

计算机辅助设计 (CAD) 软件用于制造流程中的多个阶段。

在设计阶段，CAD 设计将与制造团队共享，以评估制造和装配设计 (DfMA)。制造团队的反馈可以整合到设计中，帮助提高设计效率，从而提高制造利润。

设计开发完成后，将发布设计以供制造。制造团队使用 CAD 设计夹具、固定装置和用于质量控制的“一站式”设备。

计算机辅助制造 (CAM) 使用三维 CAD 模型进行计算机数控 (CNC) 编程，使制造机械的运动实现自动化。CAD 和 CAM 的融合允许使用与 CAD 相同的软件进行数控编程，其优势在于对 CAD 模型的更改会自动更新 CAM 刀具路径。

零部件制造完成后，CAD 数据和 CAM 数据将一起用于计算机辅助检测 (CAI) 和质量控制。使用计量设备将制造的零部件与 CAD 模型进行比较，以评估是否符合规定的公差和表面光洁度。

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