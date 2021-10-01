AutoCAD 的原生 .DWG 格式和 .DXF 文件格式用于 CAD 设计，但两种矢量图像文件类型之间存在差异。主要区别在于，DWG（表示 DraWinG）文件以前仅可用于 Autodesk 的 AutoCAD，而 .DXF（即图形交换/交换格式）的开发目的是允许其他 CAD 程序打开和使用图形文件中的信息。现在有多个可打开 DWG 文件的免费程序。

某些 CAD 程序无法导入 .DWG 文件，但可以导入 .DXF。如果您是不使用 AutoCAD 的 CAD 用户，则在其他 CAD 程序中打开并使用 .DXF 文件的能力优于 DWG。

与 DWG 相比，DXF 可能有以下限制：

DWG 文件将保留所有图形图层、颜色、线宽和 x 参考，而 DXF 文件仅保留线、尺寸和文字。

DXF 是 ACSII 文本，DWG 是二进制文件。这意味着 DXF 的大小通常远大于 DWG。

使用 DWG 文件有许多好处，包括：