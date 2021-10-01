CAD 设计的使用人群包括建筑师、施工经理和工程师，并取代了手动绘图。它帮助用户创建二维或三维设计对施工进行可视化，并支持设计流程的制定、修改和优化。这有助于设计师制作更精确的表示，并更轻松地对其进行修改以提高设计质量。
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Technica International
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Winch Design
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计算机辅助设计 (CAD) 是指建筑师、工程师和其他人员将计算机技术用于设计和绘图。在 CAD 之前，设计和绘图都是使用铅笔和纸张完成的。使用 CAD 设计软件的优点包括绘图更精确、让设计师能够轻松地与客户和第三方（如总承包商和工程师）共享平面图以及安全归档过去的项目。
AutoCAD 的原生 .DWG 格式和 .DXF 文件格式用于 CAD 设计，但两种矢量图像文件类型之间存在差异。主要区别在于，DWG（表示 DraWinG）文件以前仅可用于 Autodesk 的 AutoCAD，而 .DXF（即图形交换/交换格式）的开发目的是允许其他 CAD 程序打开和使用图形文件中的信息。现在有多个可打开 DWG 文件的免费程序。
某些 CAD 程序无法导入 .DWG 文件，但可以导入 .DXF。如果您是不使用 AutoCAD 的 CAD 用户，则在其他 CAD 程序中打开并使用 .DXF 文件的能力优于 DWG。
与 DWG 相比，DXF 可能有以下限制：
使用 DWG 文件有许多好处，包括：
尽管某些程序可能需要花费时间学习，但一旦掌握，CAD 软件可以大大提高工作效率并缩短完工时间。
CAD 的优势：