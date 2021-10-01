CAD 设计

计算机辅助设计

Autodesk 为土地测量员、土木工程师、项目经理和施工专业人员制作 CAD 设计软件。

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什么是计算机辅助设计？

几乎每个行业都在使用 CAD（计算机辅助设计）设计，诸如景观设计桥梁施工（英文）办公建筑设计影片动画（英文）等各类项目中都能见到它。借助二维三维 CAD 程序，您可以执行各种任务，例如创建设计的三维模型、应用材质和灯光效果、利用尺寸标注和其他标注记录设计。使用点云等功能，您可以向绘图添加真实环境，以创建数字孪生或在设计中重新创建物理对象

图片来源：Insomniac Games

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如何使用计算机辅助设计？

CAD 设计的使用人群包括建筑师、施工经理和工程师，并取代了手动绘图。它帮助用户创建二维或三维设计对施工进行可视化，并支持设计流程的制定、修改和优化。这有助于设计师制作更精确的表示，并更轻松地对其进行修改以提高设计质量。

计算机辅助设计类型

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  • Glumac Joeris 施工

    建筑设计

    在将概念转化为现实的过程中，无论是从事建筑（英文）、施工、MEP 工程和结构工程的专业人员，还是建筑业主、运营商和经理，他们都在使用建筑设计。

    了解更多（英文）

  • Grigoryev 桥梁

    基础设施设计

    基础设施工程师和规划师使用 CAD 设计工具创建智能三维模型和工程图用于土地开发、运输 (英文)、公用设施、水和废水项目。

    了解更多（英文）

  • Lightning motorcycle 三维渲染

    制造设计

    制造商和 CAM 专业人员使用 CAD 设计软件，可更快地加工、制造、3D 打印、检查和预制质量更好的零件。

    了解更多（英文）

  • 设计智能相机

    产品设计

    在从概念到制造的整个开发周期中，CAD 设计软件用于创建消费产品、工业机械以及建筑产品和设备。

    了解更多（英文）

计算机辅助设计软件

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了解客户如何使用计算机辅助设计软件

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    显著提高工作效率

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计算机辅助设计资源

通过这些博客、手册、提示和教程，了解有关 CAD 设计的详细信息。

CAD 设计常见问题解答

计算机辅助设计 (CAD) 是指建筑师、工程师和其他人员将计算机技术用于设计和绘图。在 CAD 之前，设计和绘图都是使用铅笔和纸张完成的。使用 CAD 设计软件的优点包括绘图更精确、让设计师能够轻松地与客户和第三方（如总承包商和工程师）共享平面图以及安全归档过去的项目。

AutoCAD 是大多数土木工程师和施工公司使用的行业标准软件。Autodesk 的其他常用软件包包括 RevitCivil 3DFusion 360

AutoCAD 可用于绘图和设计项目，这些项目涉及创建、编辑、查看或打印各种类型的几何二维和三维图元。这包括楼层平面、施工布局、建筑详图、制造绘图和布局等项目。了解更多信息。

AutoCAD 是一款用于二维三维设计以及绘图的桌面软件应用程序，用于创建蓝图和其他工程规划。AutoCAD 用于建筑绘图、土木绘图、机械绘图、电气绘图、电子、航空绘图等。

AutoCAD 的原生 .DWG 格式和 .DXF 文件格式用于 CAD 设计，但两种矢量图像文件类型之间存在差异。主要区别在于，DWG（表示 DraWinG）文件以前仅可用于 Autodesk 的 AutoCAD，而 .DXF（即图形交换/交换格式）的开发目的是允许其他 CAD 程序打开和使用图形文件中的信息。现在有多个可打开 DWG 文件的免费程序。

某些 CAD 程序无法导入 .DWG 文件，但可以导入 .DXF。如果您是不使用 AutoCAD 的 CAD 用户，则在其他 CAD 程序中打开并使用 .DXF 文件的能力优于 DWG。

与 DWG 相比，DXF 可能有以下限制：

  • DWG 文件将保留所有图形图层、颜色、线宽和 x 参考，而 DXF 文件仅保留线、尺寸和文字。
  • DXF 是 ACSII 文本，DWG 是二进制文件。这意味着 DXF 的大小通常远大于 DWG。

使用 DWG 文件有许多好处，包括：

  • CAD 行业标准
  • 文件更小
  • DWG 文件可扩展，可按任意比例保持其质量
  • 能够将图像从 JPG、PNG 或 TIFF 转换为 DWG，或从 PDF 转换为 DWG
  • 工程师、建筑师和图形设计师可以更轻松地进行项目协作

尽管某些程序可能需要花费时间学习，但一旦掌握，CAD 软件可以大大提高工作效率并缩短完工时间。

CAD 的优势：

  • 通过帮助用户快速创建更好、更高效的设计，节省时间。
  • 借助 Web 和移动功能，只需打开程序并开始绘制即可。
  • 由此，用户可以更轻松地更改和修改绘图。
  • 手动设计错误显著减少，并快速修复。
  • 由于软件自动执行大多数任务，因此显著减少设计工作量。
  • 减少重复劳动，使用户能够复制不同的代码和设计部分，然后这些部分可以多次重复使用。
  • 提高精度，为用户提供可高精度测量设计的工具。