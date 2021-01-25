有时候 2D 是不够的。据 Mestern 所说，三维模型和渲染使沟通变得更加容易。他使用 AutoCAD 的三维建模功能将通常只有二维平面图的布景转换为三维布景表示。

“有时候，我不完全了解布景设计师想要什么，也不知道木匠或油漆工所能做的极限，”Mestern 说道。“如果我完全渲染一幅布景，添加材质和照明，我们可以更好地看到发生了什么。这对设计师和我们的团队而言非常重要，能够真正了解我们能做和不能做的事。”

在布景设计方面，您还希望确保将受众考虑在内。三维渲染可包括所有方面，确保观众拥有最佳的视野和体验。