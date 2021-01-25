STRATFORD FESTIVAL
AutoCAD 使布景设计变得栩栩如生
加拿大安大略省 Stratford Festival 的技术总监 Andrew Mestern 不避讳创意和技术挑战。他积极应对这两项挑战。通过使用 AutoCAD 并尝试其他技术（如 3D 打印），Mestern 提供令人难以置信的布景，使观众叹为观止并使舞台栩栩如生。
20 多年来，Andrew Mestern 一直专注于加拿大和美国的布景设计。在过去 10 年，他一直担任加拿大安大略省 Stratford Festival 的技术总监，为了实现剧院的高品质布景设计，他一直面临着创意和技术挑战。面对这些挑战，他也发现了新的试验机会 - 无论是使用 CNC 机床还是 3D 打印机。而他始终依靠 AutoCAD 提供令人惊艳的布景。
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“我主要在 AutoCAD 中绘制所有内容，”Mestern 说道。“它制作装配图形，以便展示在安装时如何将所有部件组合在一起。它类似于构建模型，但使用的是布景。”
但是，在使用 AutoCAD 进行布景设计时，他并没有就此止步。
1969 Lancia C3 布景设计模型的 AutoCAD 图形（顶部）和渲染（底部）。图片来源：Andrew Mestern。
有时候 2D 是不够的。据 Mestern 所说，三维模型和渲染使沟通变得更加容易。他使用 AutoCAD 的三维建模功能将通常只有二维平面图的布景转换为三维布景表示。
“有时候，我不完全了解布景设计师想要什么，也不知道木匠或油漆工所能做的极限，”Mestern 说道。“如果我完全渲染一幅布景，添加材质和照明，我们可以更好地看到发生了什么。这对设计师和我们的团队而言非常重要，能够真正了解我们能做和不能做的事。”
在布景设计方面，您还希望确保将受众考虑在内。三维渲染可包括所有方面，确保观众拥有最佳的视野和体验。
在 AutoCAD 中对枝形吊灯进行三维渲染。图片来源：Andrew Mestern。
“站点线在渲染布景中占了很大一部分，”Mestern 指出。“目前，我使用 AutoCAD 来渲染横穿舞台前部的栏杆。在构建栏杆之前，设计师和我尝试弄清楚在最昂贵的前排座位上将看到什么。我会常常使用这项二维 PDF 无法实现的功能（包括对拟议的新舞台或道具进行模拟演示），使我赢得合同。”
Mestern 还以其他方式使用三维功能：创建实物（无论是道具还是布景的机械组件）。
“在 AutoCAD 中以三维方式为某样东西建模之后，我只需将其导出为 STL 文件，然后将其发送到 3D 打印机，”他说道。“有时，我会做一个半比例模型，以向他人展示设计或创建定制设计的例子。”
最近，Mestern 完成了一个高高的、泪滴状、装饰派艺术风格的枝形吊灯，看起来像白色玻璃。为此，他结合使用了 CNC 机床和 3D 打印。
“我根据设计师从书中选择的照片在 AutoCAD 中进行绘制，”他说道。“然后，我将 STL 文件发送到我的 CNC 机床以在 MDF 中切割这些部分。同时，我们对吊灯顶部的大罩进行 3D 打印。结果真是太神奇了，看起来就像我们想象的那样。”
成品艺术装饰枝形吊灯。图片来源：Andrew Mestern。
他最近有关莎士比亚悲剧《Coriolanus》的作品还展示了他如何将许多技术结合在一起进行布景设计。在这部现代改编剧中，汽车是演出的重要部分，并且必须是 1969 Lancia C3 的完整复制品。他试图购买一辆真车，并在欧洲找到了一辆。有问题吗？这辆车要 200,000 美元。所以他购买了一个汽车模型作为三维资源。
“借助 AutoCAD，我可以拆开模型；进行一些车身更改；通过 CNC 机床使用泡沫塑料制造汽车的大部分结构，或制作玻璃纤维模具；然后使用 3D 打印制作尾灯等部件，”Mestern 说。“可以使用 AutoCAD 进行设计太好了，只需一个平台即可完成整个项目。”
无论是汽车、枝形吊灯，还是其他许多东西，其设计靠的都是 AutoCAD。
“我使用 AutoCAD，因为我可以轻松地在同一图纸内从简单的底层平面图过渡到复杂三维模型，”Mestern 说道。“只需单个图形，我就可以制作在 CNC 机床上进行切割所使用的二维平面图，同时导出三维打印文件，或为导演或设计师导出渲染文件。因为我们可以解读他们的图纸并在场景中加上我们自己的限制，所以我几乎可以向设计师展示我们正在建造的东西。我可以更清楚地与设计师交流信息，与建造商沟通信息，最终作品会更好。”
制作中的汽车（顶部）和 Coriolanus 剧中的最终版本（底部）。图片来源：Andrew Mestern。