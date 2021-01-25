Dieter Vermeulen

技术销售专家

Dieter Vermeulen 在北欧工作，与 Autodesk 客户和合作伙伴合作开发可解决 AEC 项目生命周期中各种难题的创新工作流程。工作涵盖范围从设计到分析再到施工和制造，他遍历欧洲，与 Dynamo 一起宣传创成式和计算式设计在建筑和基础设施项目中的强大功能。他经常在 Autodesk University 和 Dynamo 活动中演讲。