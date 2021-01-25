衍生式设计是一个设计探索过程。设计师或工程师将设计目标输入衍生式设计软件中，同时输入性能或空间要求、材料、制造方法和成本约束等参数。这款软件会探索所有可能的解决方案组合，从而快速生成设计备选方案。它通过测试从每个迭代中学习哪些有效、哪些无效
在您形成一个创意的时间内，计算机可以生成数千个创意，同时提供证明哪些设计性能更佳的数据
衍生式设计让您能够创建优化的复杂形状和内部栅格。其中的一些形状通过传统制造方法是无法实现的，必须使用新的增材制造方法来构建
设置目标和参数，软件将根据这些约束创建高性能设计方案。软件将解决冲突的设计约束，让您可以专注于创新
衍生式设计已经走出实验室，并在现场得到应用。了解全球最具创新性的公司现今如何使用该技术
从轻量零部件到零件整合，公司正采用 Autodesk 衍生式设计塑造汽车行业的未来
航空航天工业围绕减轻重量、减轻环境影响和提高安全性的设计和制造目标，正在采用衍生式设计探索新的设计方案并提高性能
能够同时为设计问题生成多个 CAD 就绪流程感知解决方案，这将对创新和生产力产生积极影响
正如 Autodesk 多伦多办事处的布局和设计所证明的，衍生式设计技术可以帮助您针对制造领域以外的目标和约束探索解决方案
专业工具和设备的制造商证明 Autodesk 衍生式设计可以帮助其突破创新障碍
工业建筑产品供应商证明，借助于衍生式设计和增材制造，可以简化复杂装配
该专家团队将分享他们关于衍生式设计技术的专业知识和实践经验。如果您想预定专家在此活动中发言，请通过 generative.design.experts@autodesk.com 联系我们以进行考虑。
Bryce Heventhal
高级技术经理
Bryce 是 Fusion 360 的技术营销经理，他主要负责展示面向未来的产品开发的实用工作流程。他具有 10 年以上的 CAD、CAM 和 FEA 领域工作经验，并拥有机械工程理学士学位，有着丰富的经验支持他的抱负。他在旧金山工作，不进行设计工作时，他会去攀岩。
Lars Christensen
技术讲师
Lars Christensen 是一名设计和制造专家，帮助人们掌握 CAD 和 CAM 软件。他提供引人入胜的博客帖子和 Youtube 频道视频，分享在使用 CAD 和 CAM 管理、设计和构建复杂零件方面的丰富知识和经验。Lars 在纽约州布法罗工作，拥有在许多行业（包括军用、医疗和航空）进行 CNC 制造的经验。
Lilli Smith
高级产品经理
Lilli Smith 是一名建筑师，主要负责重新构想建筑的设计方式。她为 Autodesk 的 AEC 衍生式设计工具确立产品方向，并帮助将 Autodesk Research 开发的新理念融入可供更多人员使用的产品。她拥有哈佛大学和弗吉尼亚大学的建筑专业学位。
Dieter Vermeulen
技术销售专家
Dieter Vermeulen 在北欧工作，与 Autodesk 客户和合作伙伴合作开发可解决 AEC 项目生命周期中各种难题的创新工作流程。工作涵盖范围从设计到分析再到施工和制造，他遍历欧洲，与 Dynamo 一起宣传创成式和计算式设计在建筑和基础设施项目中的强大功能。他经常在 Autodesk University 和 Dynamo 活动中演讲。
衍生式设计是一种快速发展的创新技术。以下是我们新闻中心的一些最新亮点
Autodesk 之前已将衍生式设计应用于飞机座椅。现在，通用汽车公司正在使用它来重新设计汽车零件
现在，Autodesk 旗舰产品 Fusion 360 Ultimate 的用户可以使用 Autodesk 衍生式设计服务
建筑是感受到计算机化双刃剑的最新领域
六个具有颠覆性的示例
Lightning 正在努力使 LS-218 更快速，在不影响性能的情况下减轻自行车重量
衍生式设计可针对一个工程问题提供数千个解决方案