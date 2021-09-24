增材制造也称为 3D 打印，此工艺用于根据数字模型逐一将材料分层以创建物理（或 3D）物品。增材制造通过添加零件来形成最终产品，而减材制造通过切割材料毛坯来创建最终产品。
根据硬件、材料要求和产品用途，增材制造可能包含多个工艺。
一缸液体光敏聚合物通过聚焦的紫外线进行固化，聚焦的紫外线逐层构建零件，以实现高精度表面精加工。
在分层过程中，如果打印头滴入一滴粘合剂，电路基板将会硬化。包括全色样机预制加工。
用于需要进行表面精加工和形状检测的情况；打印头连续铺设紫外线固化材料的固化层以形成样机设计。
激光束或电子束快速将分层的粉末材料（如各种金属）熔融在一起。此技术用于线路、结构和零件。
金属带或纸带分别通过超声波焊接或粘合剂粘结；通过后续材料去除工艺形成成品。
使用多轴喷嘴将激光熔化材料（通常是金属粉末）挤压到打印表面，以修复或添加到现有组件。
使用衍生式设计和仿真软件生产复杂的金属零件，帮助制造商从经实践检验的金属铸造工艺中获得更多价值。
增材制造近几年发展迅速，在希望改进产品的各大工业公司受到了热烈欢迎。此工艺能够实现近实时零件生产和其他制造技术无法实现的完全自定义设计，推动了增材工程方面的投资和研究。
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通过 Fusion 360 Additive Build Extension，您可以选择 3D 打印参数、自动确定零件方向，并生成完全关联的支撑结构以进行高效编程。您还可以在同一 Fusion 360 环境中快速创建减材精加工操作，以加工精确特征并实现高质量的曲面精加工。
在下面，您将找到有关增材制造和 Autodesk 软件的最常见问题的解答。
增材制造用于以更高的效率生产更轻盈、更坚固的零件和系统。其用于各个行业，包括：
增材制造为工业用途提供诸多优势。显然，增材技术生产的零件比传统零件更轻盈、更坚固且制造速度更快。
增材制造中使用多种材料，包括金属、陶瓷和玻璃。每种材料均有其自身的优点和应用。用于 3D 打印金属的粉末范围从钛到合金，再到黄金等贵金属。聚合物（包括 ABS、PLA、PVA 和聚碳酸酯）和金属（金、不锈钢、银、钢、钛）是两种最常用的材料。还可以使用许多其他材料，包括陶瓷、玻璃、树脂，甚至有可能是人体细胞。
3D 打印是一个更易于消费者接受的短语，它在使用中比增材制造越来越受欢迎。但是，也有一些细微的差异，“增材制造”一词可用于指快速样机开发等其他流程，而 3D 打印则更具有局限性。
对这两个短语的最佳定义如下：
该技术与传统制造方法相比具有许多优势，例如更加灵活、速度更快且成本更低。由于增材制造根据定义是一种增材方法，因此浪费要少得多。机床中残留的任何粉末均可用于下一个项目，因此无需丢弃或报废。传统方法是减材（去除材料得到最终结果），这可能导致高达 90% 的材料最终被浪费。此外，可提供的精度意味着更高的质量，且整体生产时间减少。最后，能够灵活地设计，这意味着不需要“一刀切”的方法，从而提高流程的成本效益。