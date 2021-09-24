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增材制造

增材制造是打造未来智造时代的卓越技术之一。

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什么是增材制造？

增材制造也称为 3D 打印，此工艺用于根据数字模型逐一将材料分层以创建物理（或 3D）物品。增材制造通过添加零件来形成最终产品，而减材制造通过切割材料毛坯来创建最终产品。

谁使用增材制造？

增材制造主要由工程师、建筑师和施工经理使用，并已取代手工绘图。它帮助用户创建三维设计对施工进行可视化，并支持设计流程的开发、修改和优化。此流程可帮助工程师进行制作更准确的表示，并更轻松地对这些表示进行修改以提高设计质量。

增材制造有何用途？

  • 轻量化组件

    增材制造主要由工程师、建筑师和施工经理使用，并已取代手工绘图。它帮助用户创建三维设计对施工进行可视化，并支持设计流程的开发、修改和优化。此流程可帮助工程师进行制作更准确的表示，并更轻松地对这些表示进行修改以提高设计质量。

  • 量身定制的组件

    定制产品的能力可帮助制造商快速为客户创建和交付定制解决方案。

  • 按需生产

    虽然原型制作是增材制造的最初用途，但许多公司现在正在商业和工业应用中提供可靠的 3D 打印成品。

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增材制造类型

根据硬件、材料要求和产品用途，增材制造可能包含多个工艺。

  • 光固化

    一缸液体光敏聚合物通过聚焦的紫外线进行固化，聚焦的紫外线逐层构建零件，以实现高精度表面精加工。

  • 粘合剂喷射

    在分层过程中，如果打印头滴入一滴粘合剂，电路基板将会硬化。包括全色样机预制加工。

  • 材料喷射

    用于需要进行表面精加工和形状检测的情况；打印头连续铺设紫外线固化材料的固化层以形成样机设计。

  • 材料挤压

    熔融沉积建模是一种常见的 3D 打印工艺，它使用加热喷嘴挤压增塑材料以基于切片的 CAD 模型形成产品。

  • 粉末床熔融

    激光束或电子束快速将分层的粉末材料（如各种金属）熔融在一起。此技术用于线路、结构和零件。

  • 薄膜层积

    金属带或纸带分别通过超声波焊接或粘合剂粘结；通过后续材料去除工艺形成成品。

  • 定向能量沉积

    使用多轴喷嘴将激光熔化材料（通常是金属粉末）挤压到打印表面，以修复或添加到现有组件。

  • 金属铸件

    使用衍生式设计和仿真软件生产复杂的金属零件，帮助制造商从经实践检验的金属铸造工艺中获得更多价值。

了解各公司如何使用 Autodesk 增材制造软件

如何围绕增材制造进行设计

增材工程正在快速发展。3D 打印现在包括金属激光烧结、粉末床熔融，甚至包括涉及铸造和机器人的混合技术。

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增材制造趋势

增材制造近几年发展迅速，在希望改进产品的各大工业公司受到了热烈欢迎。此工艺能够实现近实时零件生产和其他制造技术无法实现的完全自定义设计，推动了增材工程方面的投资和研究。

增材制造资源和工具

通过这些博客、指南、提示和教程，了解有关增材制造的更多信息。

让 Fusion 360 的增材制造技术发挥更大的价值

通过 Fusion 360 Additive Build Extension，您可以选择 3D 打印参数、自动确定零件方向，并生成完全关联的支撑结构以进行高效编程。您还可以在同一 Fusion 360 环境中快速创建减材精加工操作，以加工精确特征并实现高质量的曲面精加工。

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增材制造常见问题解答

在下面，您将找到有关增材制造和 Autodesk 软件的最常见问题的解答。

增材制造用于以更高的效率生产更轻盈、更坚固的零件和系统。其用于各个行业，包括：

  • 在航空航天和汽车领域，增材技术可以快速生产更轻盈、更坚固的零件
  • 在医疗保健领域，可以生产植入物和其他假肢
  • 牙科和矫形植入物—这些植入物可以高性价比地制作成患者所需的精确尺寸（实际上非常个人化）
  • 珠宝制造—可以轻松地生产错综复杂的设计
  • 小批量生产—最适合任何需要小批量生产和/或从快速原型制作中获益的行业，包括仪器吹口制造和组件创建
  • 工具修复—修理和修复工具而不是更换工具，这既环保又经济高效

增材制造为工业用途提供诸多优势。显然，增材技术生产的零件比传统零件更轻盈、更坚固且制造速度更快。

增材制造也称为 3D 打印，是添加材料以创建对象的过程。机床以精确的几何形状逐层沉积材料，并使用计算机辅助设计软件或 3D 对象扫描仪创建模型指导硬件。

增材制造中使用多种材料，包括金属、陶瓷和玻璃。每种材料均有其自身的优点和应用。用于 3D 打印金属的粉末范围从钛到合金，再到黄金等贵金属。聚合物（包括 ABS、PLA、PVA 和聚碳酸酯）和金属（金、不锈钢、银、钢、钛）是两种最常用的材料。还可以使用许多其他材料，包括陶瓷、玻璃、树脂，甚至有可能是人体细胞。

3D 打印是一个更易于消费者接受的短语，它在使用中比增材制造越来越受欢迎。但是，也有一些细微的差异，“增材制造”一词可用于指快速样机开发等其他流程，而 3D 打印则更具有局限性。

对这两个短语的最佳定义如下：

  • 3D 打印：使用打印头、喷嘴或其他打印机技术通过材料沉积制造对象
  • 增材制造：从 3D 数据生成对象，通常是层叠式的

该技术与传统制造方法相比具有许多优势，例如更加灵活、速度更快且成本更低。由于增材制造根据定义是一种增材方法，因此浪费要少得多。机床中残留的任何粉末均可用于下一个项目，因此无需丢弃或报废。传统方法是减材（去除材料得到最终结果），这可能导致高达 90% 的材料最终被浪费。此外，可提供的精度意味着更高的质量，且整体生产时间减少。最后，能够灵活地设计，这意味着不需要“一刀切”的方法，从而提高流程的成本效益。