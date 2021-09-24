增材制造中使用多种材料，包括金属、陶瓷和玻璃。每种材料均有其自身的优点和应用。用于 3D 打印金属的粉末范围从钛到合金，再到黄金等贵金属。聚合物（包括 ABS、PLA、PVA 和聚碳酸酯）和金属（金、不锈钢、银、钢、钛）是两种最常用的材料。还可以使用许多其他材料，包括陶瓷、玻璃、树脂，甚至有可能是人体细胞。