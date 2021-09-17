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三维机械工程设计软件

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什么是三维机械工程设计软件？

工程师和设计师在生产前使用机械工程设计软件对创意进行建模、验证和交流。另外，还使用其他工具，这些工具有时集成在 CAD 软件中，用于在 CNC 机床或 3D 打印机上制造产品。机械工程软件应用于多个行业，包括工业机械设计、汽车和消费品。

机械工程设计的类型

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  • 计算机辅助设计 (CAD)

    CAD 是最常用的软件设计工具之一。通常将 CAD 软件创建的模型用作其他机械工程设计工具的输入。

    了解有关 CAD 的更多信息

  • 计算机辅助工程 (CAE)

    CAE 涵盖的分析范围广泛。在创建物理样机之前，该软件可以虚拟执行有限元分析 (FEA) 和计算流体动力学 (CFD) 等复杂任务。

    了解有关模拟的更多信息

  • 计算机辅助制造 (CAM)

    CAM 指使用软件实现制造流程自动化。CAM 通常用于创建 2.5 轴至 5 轴 CNC 铣削、车削和铣削-车削的刀具路径。

    了解有关 CAM 的更多信息（英文）

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