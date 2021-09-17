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CAD 是最常用的软件设计工具之一。通常将 CAD 软件创建的模型用作其他机械工程设计工具的输入。
CAE 涵盖的分析范围广泛。在创建物理样机之前，该软件可以虚拟执行有限元分析 (FEA) 和计算流体动力学 (CFD) 等复杂任务。
CAM 指使用软件实现制造流程自动化。CAM 通常用于创建 2.5 轴至 5 轴 CNC 铣削、车削和铣削-车削的刀具路径。
客户名称
Swissomation 使用 Fusion 360 进行三维建模、CAM 和实时查看功能，以便在任何设备上从任何位置与客户进行协作。
我们的卓越 Inventor 提供用于高级仿真和 5 轴 CAM 的集成工具，帮助您设计和制造各种产品。软件集还包括对 Fusion 360 的访问权限，通过我们基于云的产品创新平台帮助您踏上“智造·未来”之路。
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无论您是刚刚开始了解 Inventor，还是一位经验丰富的 3D CAD 用户，都可以查看这些教程，了解如何使用 Inventor 完成工作。
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