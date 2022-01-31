制造商可以通过 CNC 编程（计算机数控编程）创建程序指令，以便计算机控制机床。CNC 在制造流程中广泛应用，可以提高自动化和灵活性。
AUTODESK FUSION 360
CNC 编程
CNC 编程是一项神秘而艰巨的任务。不要再手动编写自己的 CNC 编程。使用 Fusion 360 轻松生成 G 代码，并在第一次时更快速地制造零件。
制造商可以通过 CNC 编程（计算机数控编程）创建程序指令，以便计算机控制机床。CNC 在制造流程中广泛应用，可以提高自动化和灵活性。
CNC 程序员为 CNC 机床编写指令，其中计算机连接到装备电驱动器和传感器的机床上，形成了一个完整的系统。此计算机控制机床轴的运动。
CNC 路由器通常用于木工，其尺寸和样式范围从桌面 3 轴到房间大小的 5 轴配置不等。
CNC 等离子切割机用于使用热等离子射流切割导电金属。这些 CNC 机床以低成本提供高精度。
激光切割机可用于切割各种类型和厚度的材料，甚至金属，具体取决于激光的功率。
CNC 车床可旋转工件并应用各种切削工具以创建具有旋转轮廓的零件。这些通常是手动编程的。
铣削/车削机床将铣削和车削结合到单个加工中心。这些机床可以像车床一样创建旋转轮廓。
图片来源：Precinov
铣床功能极其广泛，并且具有从 2 轴到 5 轴铣削配置的各种配置。
多轴铣削是在三轴铣削配置中增加两个旋转轴。这样可以访问零件的更多部分。
我们的三大学习手册
了解如何为零件生成 2D 工具路径（从粗加工到精加工），然后生成 G 代码。
快速了解如何为零件生成 3D 工具路径和 G 代码。
逐步完成为零件生成多轴工具路径和 G 代码所需的步骤。
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