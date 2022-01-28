CNC 表示计算机数字控制。CNC 机床有多种类型，并且在通过去除材料创建组件或零件的过程中，这通常是主要步骤。在 CAD 软件中设计完零件后，CAM（计算机辅助制造）软件将用于生成刀具路径，规划 CNC 机床如何移动。
Fusion 360 等软件包集成了 CAD 和 CAM，使这些流程更加紧密相连。然后，对 CNC 机床进行准备，加载毛坯材料、待切削工件以及加工过程中可能使用的任何工具。最后，将刀具路径转换为控制机床运动并创建最终零件的代码。
许多 CNC 加工操作的第一步都是尽可能多地去除材料。了解 Autodesk 自适应清除如何提供帮助。
了解 2 轴铣削与 3 轴铣削的对比情况，以及 3 轴 CNC 加工的优势。
5 轴或 3+2 轴定位可提供许多 5 轴联动的优点，而不会增加复杂性或高成本。
在进行 CNC 加工时，车削与铣削完全不同。了解详情。
CNC 机床大致按轴数和移动方式进行分类。
2.5 轴铣削可在不同的 Z 级别创建平移特征。尽管机床只同时在 2 个轴上移动，但仍使用 CAM 软件，因为所创建的形状可能很复杂且精度高。
3 轴铣削同时使用所有三个轴。由于这些曲面通常很复杂，因此需要使用软件生成这些刀具路径。
4 轴铣削将一个旋转轴添加到 3 轴铣削。这在零件靠近圆柱销时非常有用，可用于创建复杂几何图元或访问工件夹紧（如立碑）周围的多个零件。
5 轴联动加工同时使用所有 5 个轴，可以以高精度铣削复杂形状。由于运动非常复杂，因此对这些 CNC 机床进行编程几乎都需要 CAM 软件。
立即开始制造。Autodesk Fusion 360 软件不仅控制车间里的 CNC 机床，还将软件、机床、流程和人员整合在一起，第一次即可按时设计和制造高质量产品。
MJK Performance 设计和制造高质量的精密 CNC 加工摩托车零件。
Matsuura 正在赢得有利可图的业务，这家公司使用衍生式设计自动创建定制的工件固定夹具，一夜之间即可使用高强度聚合物将这些夹具打印完成，从而获得竞争优势。
Saunders Machine Works 使用 Fusion 360 在 CNC 金属加工、样机加工、预制加工和设计制造咨询领域提供专业服务。
获取合适的工具，实现新的可能。扩展程序通过释放用于加工、增材制造、衍生式设计、嵌套和预制加工的高级功能，增强 Fusion 360 的功能。了解 Fusion 360 扩展程序。
制造业已发生变革，工具也应随之改变。使用唯一真正统一的 CAD/CAM 软件，以较低的价格实现制造工作流现代化。
适用于专业设计师、工程师和机械师。Fusion 360 将设计、工程和制造集成到单个平台。
使用教程、指南、提示和技巧快速开始 CNC 加工。
查找有关 CNC 加工软件的常见问题解答。
通常，与 CNC 加工相关的最大成本之一是 CNC 机床本身。入门级机床起价约为 5,000 美元，高端机床价格超过 500,000 美元。成本取决于尺寸、功率、主轴速度、多轴功能和精度等因素。拥有机床后，您就需要购买切割工具来加工零件。为生成 CNC 加工所需说明，通常也需要订购计算机辅助制造 (CAM) 软件的固定期限的使用许可。因此，虽然没有一个万能的答案，但 CNC 加工需要一些前期投资才能开始。
铣削是一种 CNC 加工方式。CNC 加工是指零件由计算机控制的机床制造的任何过程。在铣削中，切削刀具高速旋转并进入或穿过工件以去除材料。其他类型的 CNC 加工包括车削、规划路径、等离子切割和水射流。正如增材和减材操作一样，车削和铣削可以组合到单台机床中，从而创建更复杂的 CNC 加工样式。
CNC 代表计算机数字控制，这意味着计算机可以控制机床的功能，包括但不限于主轴速度、进给率和位置。为了对计算机进行编程（通常称为控制），用户可以使用计算机辅助制造 (CAM) 软件。CAM 软件生成一系列称为刀具路径的指令，之后通常使用后处理器将该刀具路径数据转换成机床可以读取的代码。然后，人员将该代码传输到机床上，并运行该代码以生产最终零件。
可以！Fusion 360 包含功能强大且易于使用的 CAM 解决方案，可以控制各种 CNC 机床，包括铣床、车床、槽刨机、铣削/车削机床、等离子切割机、水射流和激光器。Fusion 360 还将 CAD、CAE 和 ECAD 与 CAM 集成到单个解决方案中，以减少数据丢失并提高 CNC 加工和其他下游流程的流程可靠性。