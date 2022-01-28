通常，与 CNC 加工相关的最大成本之一是 CNC 机床本身。入门级机床起价约为 5,000 美元，高端机床价格超过 500,000 美元。成本取决于尺寸、功率、主轴速度、多轴功能和精度等因素。拥有机床后，您就需要购买切割工具来加工零件。为生成 CNC 加工所需说明，通常也需要订购计算机辅助制造 (CAM) 软件的固定期限的使用许可。因此，虽然没有一个万能的答案，但 CNC 加工需要一些前期投资才能开始。