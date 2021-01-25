印刷电路板 (PCB) 设计可按物理形式呈现电子电路。使用布局软件，PCB 设计流程可结合组件放置和布线过程，以定义所制造的电路板上的电气连接
印刷电路板 (PCB) 设计可按物理形式呈现电子电路。使用布局软件，PCB 设计流程可结合组件放置和布线过程，以定义所制造的电路板上的电气连接
PCB 设计流程首先将原理图转换为物理电路板布局。然后，将组件放置在受限的紧密空间中，将您的问题解决技能进行测试
PCB 布线流程既是一门艺术又是一门科学。通过使用物理导线，您可以定义 PCB 布局上的组件之间的电气连接。没有两个电路板是相同的，而布线则让您的设计独树一帜
几乎每个电子设计都存在于机械产品中。通过在 EAGLE 和 Fusion 360 中集成 ECAD-MCAD，可以轻松地与机械工程师分享您的 PCB 设计，并验证其是否适合物理外壳
Fusion 360 + EAGLE (英文)
了解如何无缝共享设计更改，以及如何在机械工作流程和电气工作流程之间进行协作。在 Fusion 360 和 EAGLE 中集成 MCAD + ECAD
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