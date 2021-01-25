PCB 设计软件

借助 Autodesk EAGLE PCB 设计软件实现无限创意。功能强大且易于访问的工具，专为日常工程设计而打造

立即订购

PCB 设计是什么？

印刷电路板 (PCB) 设计可按物理形式呈现电子电路。使用布局软件，PCB 设计流程可结合组件放置和布线过程，以定义所制造的电路板上的电气连接

PCB 设计流程

  • 组件放置

    PCB 设计流程首先将原理图转换为物理电路板布局。然后，将组件放置在受限的紧密空间中，将您的问题解决技能进行测试

    了解更多

  • PCB 布线

    PCB 布线流程既是一门艺术又是一门科学。通过使用物理导线，您可以定义 PCB 布局上的组件之间的电气连接。没有两个电路板是相同的，而布线则让您的设计独树一帜

    了解更多

  • ECAD-MCAD 集成

    几乎每个电子设计都存在于机械产品中。通过在 EAGLEFusion 360 中集成 ECAD-MCAD，可以轻松地与机械工程师分享您的 PCB 设计，并验证其是否适合物理外壳

    了解更多

用于 PCB 设计的 Eagle

Comparatif
了解更多
Découvrez l'alliance d'AutoCAD et Inventor

机械与电气设计相融合

Fusion 360 + EAGLE (英文)

了解如何无缝共享设计更改，以及如何在机械工作流程和电气工作流程之间进行协作。在 Fusion 360 和 EAGLE 中集成 MCAD + ECAD

观看视频（3 分 23 秒）

PCB 设计基础知识

借助这些教程、文章和技巧，开始进行 PCB 设计。

  • PCB 是什么?

    了解 PCB 的构造，以及它们如何融合到当今的高级电子设备环境中

    了解更多

  • PCB 布局基础知识

    了解如何将原理图设计转换为 PCB 布局，并开始放置电子元件

    了解更多

  • PCB 布线技巧

    了解如何使用面向初学者的这 10 大 PCB 布线技巧通过铜箔走线为电路板供电

    了解更多

了解如何设计 PCB (英文)

免费 PCB 设计软件

对于业余爱好者和制造商

使用免费版本的 EAGLE，其中包含 2 个原理图、2 个信号层和 80cm2 电路板面积

免费下载

对于学生和教师

获取全球专业人士使用的相同 PCB 设计技术的 3 年免费许可

立即注册

相关主题：电路设计 (英文) | 了解更多 (英文)

PCB 设计资源