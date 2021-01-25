ECAD MCAD 协作
ECAD 和 MCAD
将您的设计和工程工作流程完美整合。开发智能产品，融合电子和机械组件
ECAD（计算机辅助电子设计）软件用于设计和创建电子结构。MCAD（计算机辅助机械设计）软件用于设计和创建机械系统
为了设计融合电气和机械特性的智能产品，我们的设计和工程工作流程也必须相互整合。ECAD 和 MCAD 需要协同工作才能实现真正的互操作性
如今的设计流程已不再是线性的流程。各方必须协作，才能实现灵活性和支持最后时刻的更改
借助基于远程的数据管理，充分利用实时 ECAD 和 MCAD 协作
一个基于远程的常用原理图符号、2D 封装和 3D 模型库，可实现工作流程的真正统一
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通过 3 步验证过程，符合条件的初创公司、业余爱好者和制造商可以免费使用 Fusion 360
借助这些教程、指南、提示和技巧开始使用 ECAD 和 MCAD
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快速掌握和了解 ECAD MCAD 互操作性基础知识
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