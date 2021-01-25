ECAD（计算机辅助电子设计）软件用于设计和创建电子结构。MCAD（计算机辅助机械设计）软件用于设计和创建机械系统​

为了设计融合电气和机械特性的智能产品，我们的设计和工程工作流程也必须相互整合。ECAD 和 MCAD 需要协同工作才能实现真正的互操作性