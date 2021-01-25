ECAD MCAD 协作

ECAD 和 MCAD

将您的设计和工程工作流程完美整合。开发智能产品，融合电子和机械组件

ECAD MCAD 是什么

ECAD MCAD 是什么？

ECAD（计算机辅助电子设计）软件用于设计和创建电子结构。MCAD（计算机辅助机械设计）软件用于设计和创建机械系统​

为了设计融合电气和机械特性的智能产品，我们的设计和工程工作流程也必须相互整合。ECAD 和 MCAD 需要协同工作才能实现真正的互操作性

ECAD MCAD 协作的优势

  • ECAD MCAD 协作的优势：双向工作流程

    双向工作流程

    如今的设计流程已不再是线性的流程。各方必须协作，才能实现灵活性和支持最后时刻的更改

  • ECAD MCAD 协作的优势：基于远程的数据管理

    基于远程的数据管理

    借助基于远程的数据管理，充分利用实时 ECAD 和 MCAD 协作

  • ECAD MCAD 协作的优势：单个源库

    单个源库

    一个基于远程的常用原理图符号、2D 封装和 3D 模型库，可实现工作流程的真正统一 

ECAD MCAD 协作快速入门

  • ECAD MCAD 协作快速入门 第 1 步：设计 PCB

    第 1 步：设计 PCB

    使用 EAGLE 进行原理图捕捉、PCB 布线和电路板布局

  • ECAD MCAD 协作快速入门 第 2 步：将 2D 转换为 3D

    第 2 步：将 2D 转换为 3D

    使用 Library.io 创建制造就绪的封装和 3D 模型

  • ECAD MCAD 协作快速入门 第 3 步：将 PCB 与机械设计相整合

    第 3 步：将 PCB 与机械设计相整合

    使用 Fusion 360 设计外框、测试接口并运行热仿真

了解如何整合 ECAD 与 MCAD (英文)

面向 MCAD 的 Fusion 360

面向 MCAD 的 Fusion 360

Fusion 360 是同类产品中第一款集 3D CADCAM 与 CAE 于一身的工具。

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面向 ECAD 的 EAGLE

面向 ECAD 的 EAGLE

EAGLE (英文) 可以简化 PCB 设计过程，其中包括原理图编辑器、PCB 布局编辑器和全面 PCB 库内容

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免费 ECAD MCAD 软件

下载 EAGLE 免费版本

获取对业余爱好者和制造商限制的 EAGLE 版本。包括 2 个原理图、2 个信号图层和 80 cm2 电路板面积。提供适用于 Windows、Mac 和 Linux 的版本

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通过 3 步验证过程，符合条件的初创公司、业余爱好者和制造商可以免费使用 Fusion 360

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面向 ECAD 和 MCAD 的资源

借助这些教程、指南、提示和技巧开始使用 ECAD 和 MCAD