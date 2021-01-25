CAD/CAM CAD/CAM

产品设计与制造

CAD/CAM 软件

什么是 CAD/CAM 软件？
CAD/CAM 分别表示计算机辅助设计和计算机辅助制造。CAD/CAM 软件用于设计和制造样机、成品和流水线生产

CAD/CAM 软件的用途是什么

CAD/CAM 软件的用途是什么？

CAD/CAM 应用程序既可用于设计产品，也可用于编写制造流程，特别是 CNC 加工。CAM 软件 (英文)使用在 CAD 软件中创建的模型和部件来生成刀具路径，帮助机床将设计变为物理零件。CAD/CAM 软件用于设计和制造样机、成品零件和流水线生产。

如何使用 CAD/CAM 软件？

  • 如何使用 CAD/CAM 软件：Magna Advanced Technologies

    Magna Advanced Technologies

    Magna Advanced Technologies 致力于为竞争异常激烈的汽车市场制造样机和工具。PowerMill 和 PowerShape 使该公司能够加快设计和制造复杂零件，并减少资本支出​

    观看视频（1 分 53 秒）（英文）

  • 如何使用 CAD/CAM 软件：SandFlo Golf 推杆

    SandFlo Golf 推杆

    SandFlo Golf 使用 Fusion 360 进行端到端的产品开发，制作定制高尔夫推杆。相关服务、协作和社区的完美结合，可以帮助 Johan Sandflo 实现自己的设计理念

    观看视频（4 分 01 秒） （英文）

  • 如何使用 CAD/CAM 软件：Watches of Switzerland

    Watches of Switzerland

    CallisonRTKL 已加入 Aurum - 英国 Watches of Switzerland 和其他珍宝店的所有者 - 在伦敦 Regent 街设计一幢 3 层 17,000 平方英尺的旗舰店

    阅读客户案例 (英文)

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专业 CAD/CAM 软件

利用 PowerShape 准备用于制造的设计，利用 PowerMill 创建 5 轴精密刀具路径以加工零件，利用 PowerInspect 在多个设备上检测成品零件

  • 利用专业 CAD/CAM 软件制造建模

    制造建模

    制造建模工具包。了解 PowerShape 如何结合曲面、实体和网格建模的优点为您准备制造所需的模具、冲模和复杂零件（视频：1 分 43 秒）（英文）

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  • 利用专业 CAD/CAM 软件五轴加工

    五轴加工

    最大限度提高机床效率和零件质量。将 PowerShape 模型导入 PowerMill，并为模具、冲模和复杂零部件创建精密的高速多轴刀具路径（视频：1 分 33 秒）（英文）

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  • 利用专业 CAD/CAM 软件检测制造的零件

    检测制造的零件

    利用 PowerInspect 将成品零件与 PowerShape CAD 数据进行比较。在车间、检验室检测零件，或在机床上集成检测例程（视频：1 分 33 秒）（英文）

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用于生产加工的 CAD/CAM 软件

FeatureCAM Ultimate 集成了 PartMaker 和 FeatureCAM 的 CAD/CAM 技术以进行生产加工

  • 用于生产加工的 CAD/CAM 软件可进行特征识别

    特征识别

    获取特征识别工具，通过相关操作扫描、识别并自动根据设计创建可加工特征，从而缩短编程时间（视频：2 分 04 秒）（英文）

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  • 用于生产加工的 CAD/CAM 软件可进行多任务加工

    多任务加工

    优化 CNC 程序（英文）以实现多任务车铣，从而在单个装置中执行车削和铣削操作，帮助缩短周期时间并最大限度地提高利润（视频：1 分 30 秒）（英文）

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  • 用于生产加工的 CAD/CAM 软件可操控瑞士型纵切机床

    瑞士型纵切机床

    专注于精密制造的瑞士型纵切机床加工策略使您能够根据模具、机床和生产量完全控制瑞士型纵切机床（视频：1 分 48 秒）（英文）

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CAD/CAM 产品设计与制造软件集

产品设计与制造软件集

软件集中集成的工厂布局、结构分析和 5 轴 CAM 使您可以在一个完整的界面中通过制造工作流简化设计

播放视频（1 分 45 秒）（英文）

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在线 CAD/CAM 软件

在线 CAD/CAM 软件

在同时适用于 Mac 和 PC 的单个产品创新平台中，Fusion 360 将 CAM 与机械设计、仿真和协作工具进行了集成。(某些软件产品的访问和使用应以接受相关软件使用许可条款和遵守适用法律为前提。产品的功能和使用有可能受到网络环境和/或当地法律的限制。)

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CAD/CAM 软件

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面向学生和教师的免费软件

我们为学生和教师提供免费的 Autodesk 软件。使用的二维制图和绘图软件与全球顶级专业人士相同

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面向初创公司和业余爱好者的免费软件

通过简单的三步激活过程，符合条件的初创公司和业余爱好者可以免费使用 Autodesk 软件。

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CAD/CAM 趋势

行业专家 CIMdata 预计，随着越来越多的制造商希望提高产品质量、缩短生产时间并降低产品上市成本，CAD/CAM 软件的需求将会不断增加

  • CAD/CAM 集成

    CAD/CAM 集成

    结合物联网 (IoT)、预测分析和智能制造技术的 CAD/CAM 软件趋势预计未来将重新定义制造业

  • CAD/CAM 软件用于增材制造

    增材制造

    增材制造也增加了对 CAD/CAM 软件的需求，使得工业设计师能够利用 3D 打印提供的额外创造力

  • 在线 CAD/CAM 软件

    在线 CAD/CAM 软件

    在线 CAD/CAM 应用程序将 NC 编程、仿真和设计整合到一个在线应用程序中，预计在未来几年内将得到迅猛发展

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