在同时适用于 Mac 和 PC 的单个产品创新平台中，Fusion 360 将 CAM 与机械设计、仿真和协作工具进行了集成。(某些软件产品的访问和使用应以接受相关软件使用许可条款和遵守适用法律为前提。产品的功能和使用有可能受到网络环境和/或当地法律的限制。)