Magna Advanced Technologies 致力于为竞争异常激烈的汽车市场制造样机和工具。PowerMill 和 PowerShape 使该公司能够加快设计和制造复杂零件，并减少资本支出
SandFlo Golf 使用 Fusion 360 进行端到端的产品开发，制作定制高尔夫推杆。相关服务、协作和社区的完美结合，可以帮助 Johan Sandflo 实现自己的设计理念
CallisonRTKL 已加入 Aurum - 英国 Watches of Switzerland 和其他珍宝店的所有者 - 在伦敦 Regent 街设计一幢 3 层 17,000 平方英尺的旗舰店
利用 PowerShape 准备用于制造的设计，利用 PowerMill 创建 5 轴精密刀具路径以加工零件，利用 PowerInspect 在多个设备上检测成品零件
制造建模工具包。了解 PowerShape 如何结合曲面、实体和网格建模的优点为您准备制造所需的模具、冲模和复杂零件（视频：1 分 43 秒）（英文）
最大限度提高机床效率和零件质量。将 PowerShape 模型导入 PowerMill，并为模具、冲模和复杂零部件创建精密的高速多轴刀具路径（视频：1 分 33 秒）（英文）
利用 PowerInspect 将成品零件与 PowerShape CAD 数据进行比较。在车间、检验室检测零件，或在机床上集成检测例程（视频：1 分 33 秒）（英文）
FeatureCAM Ultimate 集成了 PartMaker 和 FeatureCAM 的 CAD/CAM 技术以进行生产加工
获取特征识别工具，通过相关操作扫描、识别并自动根据设计创建可加工特征，从而缩短编程时间（视频：2 分 04 秒）（英文）
专注于精密制造的瑞士型纵切机床加工策略使您能够根据模具、机床和生产量完全控制瑞士型纵切机床（视频：1 分 48 秒）（英文）
在同时适用于 Mac 和 PC 的单个产品创新平台中，Fusion 360 将 CAM 与机械设计、仿真和协作工具进行了集成。(某些软件产品的访问和使用应以接受相关软件使用许可条款和遵守适用法律为前提。产品的功能和使用有可能受到网络环境和/或当地法律的限制。)
行业专家 CIMdata 预计，随着越来越多的制造商希望提高产品质量、缩短生产时间并降低产品上市成本，CAD/CAM 软件的需求将会不断增加
结合物联网 (IoT)、预测分析和智能制造技术的 CAD/CAM 软件趋势预计未来将重新定义制造业