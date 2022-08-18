汽车、交通运输和供应链
成为交通运输和移动出行领域的佼佼者
Autodesk 帮助富有创意的移动出行提供商在应对严苛的市场需求时保持竞争力
图片来源：PIX Moving
技术驱动因素的不确定性不仅为汽车、交通运输和移动出行行业带来颠覆性的变革，也加速了这些行业的融合。随着可持续移动出行解决方案的出现，我们提供了多种方法来确保您足够灵活地迎接下一个重大变革。
衍生式设计利用人工智能，使工程师能够为汽车和交通运输行业创建更轻、更坚固、更具可持续性的零部件。 这种尖端技术有助于 OEM 和供应商在遵守安全标准和环境法规的同时，更快地开发更好的零件。
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提供一套全面的软件集，可为汽车行业设计和制造刀具、设备、夹具和固定装置。
Autodesk 可根据您的业务情况提供合适的数据和流程管理软件，将人员、流程和数据衔接在一起，确保跨整个业务系统保持一致。
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汽车制造软件用于加工、打印、检验、仿真和预制加工零件。该软件将以虚拟方式模拟制造流程，然后控制机床执行实际预制加工流程。
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对多样化和电气化的需求导致汽车公司不得不加快迭代速度并重新构思车内设计。利用我们的设计解决方案中提供的高效工具和自动化功能，客户可以更快地创建概念，从而缩短新车型的上市时间。