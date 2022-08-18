汽车、交通运输和供应链

Autodesk 提供了广泛的软件解决方案。我们为设计工作室提供了概念设计、可视化、项目管理和协作解决方案。我们还针对机械零件和固定装置设计、CAM、数据管理和仿真提供了先进制造解决方案。对于您的工厂，我们提供了合适的解决方案，将工厂布局、设计和规划与建筑信息模型 (BIM) 相关联。