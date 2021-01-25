技术工程图

工程制图

使用 Autodesk CAD 软件快速绘制精确且详细的工程图。

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图片来源：Engineering Center LTD（俄罗斯）

一名女士正在桌面上使用 AutoCAD

什么是工程制图？

工程制图是详细且精确的图表或平面图，其中传达了有关对象的工作原理或构建方式的信息。工程师、电工和承包商在构建或修复对象和建筑时都会使用这些绘图作为指导。

冰淇淋夹芯填充机的完整控制面板。

为什么工程制图至关重要？

技术工程图将设计师、构思创意人员、制作人员以及将这些创意付诸实践的人员联系在一起，最后设计为工程师、承包商和建筑师都能理解的通用语言。

图片来源：MartinCSI

工程制图类型

  • 使用 Autodesk Inventor Professional 和 AutoCAD Mechanical 软件的开发人员

    机械工程图

    机械工程图用于定义工程产品/零部件的要求，可用作技术手册，以及识别机械设计中弱点的疑难解答工具。机械工程图依靠精确的数学表达式准确描述机械装置及其零部件。

  • 电气控制回路的渲染

    电气图

    电气图 是描述和标注电气系统设计的技术文档，其中提供有关照明、布线和电源以及电压和容量方面的信息。技术人员会在建筑施工期间或修复建筑电气系统时使用电气图。

  • 建筑师在计算机前使用建筑模型图

    建筑绘图

    建筑绘图 详细和精确地说明了施工计划中每个具体的细节。建筑师使用工程图实现创意和概念的可视化，将设计理念转变为一致的建筑计划，并决定项目所需的材料和人工类型。

工程制图软件

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使用工程制图

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