工程制图是详细且精确的图表或平面图，其中传达了有关对象的工作原理或构建方式的信息。工程师、电工和承包商在构建或修复对象和建筑时都会使用这些绘图作为指导。
工程制图是详细且精确的图表或平面图，其中传达了有关对象的工作原理或构建方式的信息。工程师、电工和承包商在构建或修复对象和建筑时都会使用这些绘图作为指导。
技术工程图将设计师、构思创意人员、制作人员以及将这些创意付诸实践的人员联系在一起，最后设计为工程师、承包商和建筑师都能理解的通用语言。
图片来源：MartinCSI
AutoCAD 包括专用工具集，例如建筑、机械、电气等工具。通过行业库使用 750,000 多个智能对象和零件。在技术工程图中自动执行常规操作，例如插入门、生成物料清单以及创建 PLC I/O 图形。
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